Vantelin DomeGetty Images
Tsutomu Maeda

WBC練習試合のチケット販売情報｜侍ジャパン(野球日本代表)がソフトバンク、中日と対戦

WBC2026直前に行われる侍ジャパン(野球日本代表)の練習試合、福岡ソフトバンクホークス戦、中日ドラゴンズ戦のチケット販売情報は？価格や席種、リセール情報などを紹介。

3月5日(木)に開幕する「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ(WBC2026)」に向けて、侍ジャパン(野球日本代表)が福岡ソフトバンクホークス、中日ドラゴンズとの練習試合を戦う。

本記事では、ソフトバンク戦と中日戦のチケット販売情報を紹介する。

侍ジャパン練習試合の日程は？

WBCに向けて強化を進める侍ジャパンは、2月22日(日)・23日(月・祝)にひなたサンマリンスタジアム宮崎でソフトバンク、27日(金)・28日(土)にバンテリンドームナゴヤで中日との対戦を予定。いずれも地上波テレビ局およびネット『Amazonプライムビデオ』での視聴が可能だ。

対戦カード試合日プレイボール時刻テレビ放送ネット配信会場
侍ジャパン
vs
福岡ソフトバンクホークス		2/22(日)13:0012:55- テレビ朝日系列(全国ネット)12:30- Amazonプライムビデオ
[30日間無料体験あり]		サンマリンスタジアム宮崎
2/23(月・祝)14:0013:55- TBS系列(全国ネット)
※16:30- BS-TBSにてリレー放送		13:30- Amazonプライムビデオ
[30日間無料体験あり]
侍ジャパン
vs
中日ドラゴンズ		2/27(金)19:0018:45- TBS系列(全国ネット)18:30- Amazonプライムビデオ
[30日間無料体験あり]		バンテリンドーム ナゴヤ
2/28(土)19:0018:56- テレビ朝日系列(全国ネット)18:30- Amazonプライムビデオ
[30日間無料体験あり]

※試合日時・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトをご確認ください。

侍ジャパン練習試合のチケット価格・販売場所は？

ソフトバンク戦のチケットは『ローソンチケット』『e＋』『チケットぴあ』、中日戦のチケットは『ローソンチケット』『e＋』『チケットぴあ』『Boo-Wooチケット』で2026年1月8日(木)18:00からネットで一般販売。とはいえ、いずれも既にほぼ完売状態となっている。

両試合の価格およびチケット価格は以下の通り。

【ソフトバンク戦｜サンマリンスタジアム宮崎(2/22・23)】

baseball-japan-softbank-seat.

席種料金(税込)
内野SS指定席¥4,500
ベンチサイドシート¥4,000
内野S指定席¥3,500
内野A指定席¥2,500
応援キャップ内野A指定席¥4,500
2階内野指定席¥1,700
外野指定席¥1,200
車いす席
S指定席		¥3,500
車いす席
A指定席		¥2,500

【中日戦｜バンテリンドーム ナゴヤ(2/27・28)】

baseball-japan-dragons-seat

席種料金(税込)
プラチナ指定席¥14,000
ダイヤモンド指定席¥12,000
ダイヤモンドペア指定席
2名1組		¥24,000
エクセレントダイヤモンド指定席¥12,000
S指定席¥10,000
A指定席¥8,000
B指定席¥6,500
パノラマ内野指定席¥6,000
パノラマ外野指定席¥3,500
外野応援指定席¥4,200
フィールド指定席¥14,000
バラエティ・テラスシート・カウンター5
5名1組		¥60,000
バラエティ・テラスシート・グループ5
5名1組		¥60,000
バラエティ・テラスシート4
4名1組		¥48,000
バラエティ・テラスシート3
3名1組		¥36,000
ドアラテラス指定席
4名1組		¥48,000
でら楽ペア指定席S
2名1組		¥24,000
でら楽ペア指定席A(1塁)
2名1組		¥24,000
でら楽ペア指定席A(3塁)
2名1組		¥24,000
どら楽ボックス4
4名1組		¥44,000
どら楽ボックス3
3名1組		¥33,000
どら楽ボックス2
2名1組		¥22,000
どら楽カウンター¥11,000
どら楽シングル¥11,000
ゆったりボックス3
3名1組		¥33,000
リビングボックス5
5名1組		¥55,000
リビングボックス4
4名1組		¥44,000
リビングボックス3
3名1組		¥33,000
パノラマわいわいテラス10
10名1組		¥80,000
パノラマがやがやテラス12
12名1組		¥60,000
パノラマがやがやテラス6
6名1組		¥30,000
パノラマがやがやテラス5
5名1組		¥25,000
車いす席／介添席¥5,000
車いす・グループボックス
5名1組		¥25,000
車いす・ホームランウイング
3名1組		¥18,000
プライム・ツインS
2名1組・飲食付		¥25,600
プライム・ツインA
2名1組・飲食付		¥21,600
プライム・ツインB
2名1組・飲食付		¥18,600
プライム・ツインB 車いす席
2名1組・飲食付		¥18,600
プライム・ボックス
4名1組・飲食付		¥28,800
レストラン・カウンター
2名1組・飲食付		¥19,000
レストラン・テーブル
4名1組・飲食付		¥38,000
アリーナシート¥10,000
ホームランウイング¥8,000
ホームランウイング6
6名1組		¥48,000
応援ユニホーム付き S指定席¥12,200
応援ユニホーム付き A指定席¥10,200
応援ユニホーム付き パノラマ内野指定席¥8,200
応援ユニホーム付き 外野指定席¥6,400
応援キャップ付き S指定席¥12,000
応援キャップ付き A指定席¥10,000
応援キャップ付き パノラマ内野指定席¥8,000
応援キャップ付き 外野指定席¥6,200
スマート応援トレー付き S指定席¥12,200
スマート応援トレー付き B指定席¥8,700

侍ジャパン練習試合のリセールはある？

ソフトバンク、中日戦の公式チケットリセールは『チケプラTrade』で実施。ソフトバンク戦は2026年1月22日(木)10:00～2月17日(火)23:59、中日戦は2026年1月22日(木)10:00～2月21日(土)23:59が公式リセール期間となる。

各先行販売・一般販売の発券済み紙チケットを対象とし、購入したチケットはチケプラ電子チケットアプリを通じて受取・入場できるようになる。なお、リセール価格は券面上に記載されているものと同一だ。

その他、公式ではないが多くのユーザー数を誇る『チケジャム』でもチケットの売買が多く行われている。

ただし、『チケジャム』サイト内でも「チケット不正転売禁止法」に関する注意喚起が強く訴えられており、「興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」「興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの」「興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」の3つをすべて満たし、不特定又は多数の者に販売される興行入場券について、不正転売の禁止および不正転売目的の譲受けの禁止が定められていることが、明記されている。

つまり、不正転売は「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義されており、『チケジャム』は「ご利用規約及び関連法令等を守って、適切なご利用をお願い申し上げます」としている。不正転売品を購入しないためにも、特に公式価格を確認して不当に高額なものに手を出さないことが重要だ。

チケジャムのより安心な利用方法は？

ticket jam request

『チケジャム』では出品されているチケットを購入するだけでなく、「リクエスト」にほしいチケットの種類や希望価格を入力することで、チケットが余ってしまった方などから譲り受けられるシステムも設けられている。入手の競争率は高いが、定価に近い金額でチケット購入を希望することで、不正なチケット売買となる可能性を低くできる。

『チケジャム』のチケットリクエストは、公式サイトから無料会員登録することで利用可能となる。

  1. チケジャム公式サイトにアクセス
  2. 登録方法を「Yahoo！JAPAN ID」「Apple」「Google」「メールアドレス」から選択して登録完了
  3. トップページ右上の「リクエストする」から必要情報を入力すればリクエスト完了！

※チケットのやり取りには大会公式サイトおよびチケジャム公式サイトの注意書きをよくご確認ください。

WBC2026の関連情報

【大会情報】

【侍ジャパン情報】

【チケット情報】

