3月5日(木)に開幕する「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ(WBC2026)」に向けて、侍ジャパン(野球日本代表)が福岡ソフトバンクホークス、中日ドラゴンズとの練習試合を戦う。
本記事では、ソフトバンク戦と中日戦のチケット販売情報を紹介する。
侍ジャパン練習試合の日程は？
WBCに向けて強化を進める侍ジャパンは、2月22日(日)・23日(月・祝)にひなたサンマリンスタジアム宮崎でソフトバンク、27日(金)・28日(土)にバンテリンドームナゴヤで中日との対戦を予定。いずれも地上波テレビ局およびネット『Amazonプライムビデオ』での視聴が可能だ。
|対戦カード
|試合日
|プレイボール時刻
|テレビ放送
|ネット配信
|会場
|侍ジャパン
vs
福岡ソフトバンクホークス
|2/22(日)
|13:00
|12:55- テレビ朝日系列(全国ネット)
|12:30- Amazonプライムビデオ
[30日間無料体験あり]
|サンマリンスタジアム宮崎
|2/23(月・祝)
|14:00
|13:55- TBS系列(全国ネット)
※16:30- BS-TBSにてリレー放送
|13:30- Amazonプライムビデオ
[30日間無料体験あり]
|侍ジャパン
vs
中日ドラゴンズ
|2/27(金)
|19:00
|18:45- TBS系列(全国ネット)
|18:30- Amazonプライムビデオ
[30日間無料体験あり]
|バンテリンドーム ナゴヤ
|2/28(土)
|19:00
|18:56- テレビ朝日系列(全国ネット)
|18:30- Amazonプライムビデオ
[30日間無料体験あり]
※試合日時・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトをご確認ください。
侍ジャパン練習試合のチケット価格・販売場所は？
ソフトバンク戦のチケットは『ローソンチケット』『e＋』『チケットぴあ』、中日戦のチケットは『ローソンチケット』『e＋』『チケットぴあ』『Boo-Wooチケット』で2026年1月8日(木)18:00からネットで一般販売。とはいえ、いずれも既にほぼ完売状態となっている。
両試合の価格およびチケット価格は以下の通り。
【ソフトバンク戦｜サンマリンスタジアム宮崎(2/22・23)】
|席種
|料金(税込)
|内野SS指定席
|¥4,500
|ベンチサイドシート
|¥4,000
|内野S指定席
|¥3,500
|内野A指定席
|¥2,500
|応援キャップ内野A指定席
|¥4,500
|2階内野指定席
|¥1,700
|外野指定席
|¥1,200
|車いす席
S指定席
|¥3,500
|車いす席
A指定席
|¥2,500
【中日戦｜バンテリンドーム ナゴヤ(2/27・28)】
|席種
|料金(税込)
|プラチナ指定席
|¥14,000
|ダイヤモンド指定席
|¥12,000
|ダイヤモンドペア指定席
2名1組
|¥24,000
|エクセレントダイヤモンド指定席
|¥12,000
|S指定席
|¥10,000
|A指定席
|¥8,000
|B指定席
|¥6,500
|パノラマ内野指定席
|¥6,000
|パノラマ外野指定席
|¥3,500
|外野応援指定席
|¥4,200
|フィールド指定席
|¥14,000
|バラエティ・テラスシート・カウンター5
5名1組
|¥60,000
|バラエティ・テラスシート・グループ5
5名1組
|¥60,000
|バラエティ・テラスシート4
4名1組
|¥48,000
|バラエティ・テラスシート3
3名1組
|¥36,000
|ドアラテラス指定席
4名1組
|¥48,000
|でら楽ペア指定席S
2名1組
|¥24,000
|でら楽ペア指定席A(1塁)
2名1組
|¥24,000
|でら楽ペア指定席A(3塁)
2名1組
|¥24,000
|どら楽ボックス4
4名1組
|¥44,000
|どら楽ボックス3
3名1組
|¥33,000
|どら楽ボックス2
2名1組
|¥22,000
|どら楽カウンター
|¥11,000
|どら楽シングル
|¥11,000
|ゆったりボックス3
3名1組
|¥33,000
|リビングボックス5
5名1組
|¥55,000
|リビングボックス4
4名1組
|¥44,000
|リビングボックス3
3名1組
|¥33,000
|パノラマわいわいテラス10
10名1組
|¥80,000
|パノラマがやがやテラス12
12名1組
|¥60,000
|パノラマがやがやテラス6
6名1組
|¥30,000
|パノラマがやがやテラス5
5名1組
|¥25,000
|車いす席／介添席
|¥5,000
|車いす・グループボックス
5名1組
|¥25,000
|車いす・ホームランウイング
3名1組
|¥18,000
|プライム・ツインS
2名1組・飲食付
|¥25,600
|プライム・ツインA
2名1組・飲食付
|¥21,600
|プライム・ツインB
2名1組・飲食付
|¥18,600
|プライム・ツインB 車いす席
2名1組・飲食付
|¥18,600
|プライム・ボックス
4名1組・飲食付
|¥28,800
|レストラン・カウンター
2名1組・飲食付
|¥19,000
|レストラン・テーブル
4名1組・飲食付
|¥38,000
|アリーナシート
|¥10,000
|ホームランウイング
|¥8,000
|ホームランウイング6
6名1組
|¥48,000
|応援ユニホーム付き S指定席
|¥12,200
|応援ユニホーム付き A指定席
|¥10,200
|応援ユニホーム付き パノラマ内野指定席
|¥8,200
|応援ユニホーム付き 外野指定席
|¥6,400
|応援キャップ付き S指定席
|¥12,000
|応援キャップ付き A指定席
|¥10,000
|応援キャップ付き パノラマ内野指定席
|¥8,000
|応援キャップ付き 外野指定席
|¥6,200
|スマート応援トレー付き S指定席
|¥12,200
|スマート応援トレー付き B指定席
|¥8,700
侍ジャパン練習試合のリセールはある？
ソフトバンク、中日戦の公式チケットリセールは『チケプラTrade』で実施。ソフトバンク戦は2026年1月22日(木)10:00～2月17日(火)23:59、中日戦は2026年1月22日(木)10:00～2月21日(土)23:59が公式リセール期間となる。
各先行販売・一般販売の発券済み紙チケットを対象とし、購入したチケットはチケプラ電子チケットアプリを通じて受取・入場できるようになる。なお、リセール価格は券面上に記載されているものと同一だ。
その他、公式ではないが多くのユーザー数を誇る『チケジャム』でもチケットの売買が多く行われている。
ただし、『チケジャム』サイト内でも「チケット不正転売禁止法」に関する注意喚起が強く訴えられており、「興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」「興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの」「興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」の3つをすべて満たし、不特定又は多数の者に販売される興行入場券について、不正転売の禁止および不正転売目的の譲受けの禁止が定められていることが、明記されている。
つまり、不正転売は「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義されており、『チケジャム』は「ご利用規約及び関連法令等を守って、適切なご利用をお願い申し上げます」としている。不正転売品を購入しないためにも、特に公式価格を確認して不当に高額なものに手を出さないことが重要だ。
チケジャムのより安心な利用方法は？
『チケジャム』では出品されているチケットを購入するだけでなく、「リクエスト」にほしいチケットの種類や希望価格を入力することで、チケットが余ってしまった方などから譲り受けられるシステムも設けられている。入手の競争率は高いが、定価に近い金額でチケット購入を希望することで、不正なチケット売買となる可能性を低くできる。
『チケジャム』のチケットリクエストは、公式サイトから無料会員登録することで利用可能となる。
- チケジャム公式サイトにアクセス
- 登録方法を「Yahoo！JAPAN ID」「Apple」「Google」「メールアドレス」から選択して登録完了
- トップページ右上の「リクエストする」から必要情報を入力すればリクエスト完了！
※チケットのやり取りには大会公式サイトおよびチケジャム公式サイトの注意書きをよくご確認ください。
WBC2026の関連情報
【大会情報】
- WBC2026をNetflix(ネットフリックス)以外で視聴する方法は？無料放送はある？
- WBC出場を表明した有名スター選手は？
- WBCアメリカ代表のメンバーは？有名選手はいる？
- WBCベネズエラ代表メンバー・ロースター・試合日程・放送/配信予定
【侍ジャパン情報】
- WBC侍ジャパン（野球日本代表）のメンバーリスト 出場予定選手一覧
- 侍ジャパンのWBC 2026予選ラウンド対戦相手は？
- 【WBC2026】侍ジャパン(野球日本代表)の宮崎合宿メンバーは？大谷翔平や山本由伸らメジャーリーガーは来る？
- 【テレビ放送】侍ジャパン宮崎キャンプはどこで見れる？中継・ネット配信予定｜WBC2026直前合宿
- WBC直前練習試合の試合日程・放送予定｜侍ジャパンの対戦予定は？
【チケット情報】
- WBC日本戦のチケットを定価で買う方法は？一般販売・リセール・攻略法まとめ
- 侍ジャパン宮崎キャンプ2026はいつ？日程・試合予定・チケット販売情報
- WBC2026のチケットはいつから？販売スケジュール・抽選の有無・取り方まとめ
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。