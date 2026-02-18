3月5日(木)に開幕する「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ(WBC2026)」に向けて、侍ジャパン(野球日本代表)が福岡ソフトバンクホークス、中日ドラゴンズとの練習試合を戦う。

本記事では、ソフトバンク戦と中日戦のチケット販売情報を紹介する。

侍ジャパン練習試合の日程は？

WBCに向けて強化を進める侍ジャパンは、2月22日(日)・23日(月・祝)にひなたサンマリンスタジアム宮崎でソフトバンク、27日(金)・28日(土)にバンテリンドームナゴヤで中日との対戦を予定。いずれも地上波テレビ局およびネット『Amazonプライムビデオ』での視聴が可能だ。

※試合日時・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトをご確認ください。

侍ジャパン練習試合のチケット価格・販売場所は？

ソフトバンク戦のチケットは『ローソンチケット』『e＋』『チケットぴあ』、中日戦のチケットは『ローソンチケット』『e＋』『チケットぴあ』『Boo-Wooチケット』で2026年1月8日(木)18:00からネットで一般販売。とはいえ、いずれも既にほぼ完売状態となっている。

両試合の価格およびチケット価格は以下の通り。

【ソフトバンク戦｜サンマリンスタジアム宮崎(2/22・23)】

席種 料金(税込) 内野SS指定席 ¥4,500 ベンチサイドシート ¥4,000 内野S指定席 ¥3,500 内野A指定席 ¥2,500 応援キャップ内野A指定席 ¥4,500 2階内野指定席 ¥1,700 外野指定席 ¥1,200 車いす席

S指定席 ¥3,500 車いす席

A指定席 ¥2,500

【中日戦｜バンテリンドーム ナゴヤ(2/27・28)】

席種 料金(税込) プラチナ指定席 ¥14,000 ダイヤモンド指定席 ¥12,000 ダイヤモンドペア指定席

2名1組 ¥24,000 エクセレントダイヤモンド指定席 ¥12,000 S指定席 ¥10,000 A指定席 ¥8,000 B指定席 ¥6,500 パノラマ内野指定席 ¥6,000 パノラマ外野指定席 ¥3,500 外野応援指定席 ¥4,200 フィールド指定席 ¥14,000 バラエティ・テラスシート・カウンター5

5名1組 ¥60,000 バラエティ・テラスシート・グループ5

5名1組 ¥60,000 バラエティ・テラスシート4

4名1組 ¥48,000 バラエティ・テラスシート3

3名1組 ¥36,000 ドアラテラス指定席

4名1組 ¥48,000 でら楽ペア指定席S

2名1組 ¥24,000 でら楽ペア指定席A(1塁)

2名1組 ¥24,000 でら楽ペア指定席A(3塁)

2名1組 ¥24,000 どら楽ボックス4

4名1組 ¥44,000 どら楽ボックス3

3名1組 ¥33,000 どら楽ボックス2

2名1組 ¥22,000 どら楽カウンター ¥11,000 どら楽シングル ¥11,000 ゆったりボックス3

3名1組 ¥33,000 リビングボックス5

5名1組 ¥55,000 リビングボックス4

4名1組 ¥44,000 リビングボックス3

3名1組 ¥33,000 パノラマわいわいテラス10

10名1組 ¥80,000 パノラマがやがやテラス12

12名1組 ¥60,000 パノラマがやがやテラス6

6名1組 ¥30,000 パノラマがやがやテラス5

5名1組 ¥25,000 車いす席／介添席 ¥5,000 車いす・グループボックス

5名1組 ¥25,000 車いす・ホームランウイング

3名1組 ¥18,000 プライム・ツインS

2名1組・飲食付 ¥25,600 プライム・ツインA

2名1組・飲食付 ¥21,600 プライム・ツインB

2名1組・飲食付 ¥18,600 プライム・ツインB 車いす席

2名1組・飲食付 ¥18,600 プライム・ボックス

4名1組・飲食付 ¥28,800 レストラン・カウンター

2名1組・飲食付 ¥19,000 レストラン・テーブル

4名1組・飲食付 ¥38,000 アリーナシート ¥10,000 ホームランウイング ¥8,000 ホームランウイング6

6名1組 ¥48,000 応援ユニホーム付き S指定席 ¥12,200 応援ユニホーム付き A指定席 ¥10,200 応援ユニホーム付き パノラマ内野指定席 ¥8,200 応援ユニホーム付き 外野指定席 ¥6,400 応援キャップ付き S指定席 ¥12,000 応援キャップ付き A指定席 ¥10,000 応援キャップ付き パノラマ内野指定席 ¥8,000 応援キャップ付き 外野指定席 ¥6,200 スマート応援トレー付き S指定席 ¥12,200 スマート応援トレー付き B指定席 ¥8,700

侍ジャパン練習試合のリセールはある？

ソフトバンク、中日戦の公式チケットリセールは『チケプラTrade』で実施。ソフトバンク戦は2026年1月22日(木)10:00～2月17日(火)23:59、中日戦は2026年1月22日(木)10:00～2月21日(土)23:59が公式リセール期間となる。

各先行販売・一般販売の発券済み紙チケットを対象とし、購入したチケットはチケプラ電子チケットアプリを通じて受取・入場できるようになる。なお、リセール価格は券面上に記載されているものと同一だ。

その他、公式ではないが多くのユーザー数を誇る『チケジャム』でもチケットの売買が多く行われている。

ただし、『チケジャム』サイト内でも「チケット不正転売禁止法」に関する注意喚起が強く訴えられており、「興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」「興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの」「興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」の3つをすべて満たし、不特定又は多数の者に販売される興行入場券について、不正転売の禁止および不正転売目的の譲受けの禁止が定められていることが、明記されている。

つまり、不正転売は「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義されており、『チケジャム』は「ご利用規約及び関連法令等を守って、適切なご利用をお願い申し上げます」としている。不正転売品を購入しないためにも、特に公式価格を確認して不当に高額なものに手を出さないことが重要だ。

チケジャムのより安心な利用方法は？

『チケジャム』では出品されているチケットを購入するだけでなく、「リクエスト」にほしいチケットの種類や希望価格を入力することで、チケットが余ってしまった方などから譲り受けられるシステムも設けられている。入手の競争率は高いが、定価に近い金額でチケット購入を希望することで、不正なチケット売買となる可能性を低くできる。

『チケジャム』のチケットリクエストは、公式サイトから無料会員登録することで利用可能となる。

チケジャム公式サイトにアクセス 登録方法を「Yahoo！JAPAN ID」「Apple」「Google」「メールアドレス」から選択して登録完了 トップページ右上の「リクエストする」から必要情報を入力すればリクエスト完了！

※チケットのやり取りには大会公式サイトおよびチケジャム公式サイトの注意書きをよくご確認ください。

