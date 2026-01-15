このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Netflix Recommended Drama Ranking TOP 20NetFlix
GOAL

【2026年1月最新版】NetflixおすすめドラマランキングTOP20｜海外・日本の最新作＆定番名作を紹介

【2026年1月最新 ネトフリ人気映画・ドラマ】Netflixおすすめドラマランキング20選｜海外大作・韓国人気作・日本発オリジナル・定番名作まで紹介。

2025年もNetflixには、世界中で話題を集める新作ドラマが続々と登場している。アメリカの大作サスペンスや韓国発の復讐劇、日本オリジナルの青春群像まで、ジャンルも国境も飛び越えたラインナップが揃い、視聴ランキングの上位は日々入れ替わる状況だ。

本記事では、Netflixで観られるおすすめドラマを20作品紹介する。

  • Stranger ThingsNetflix

    おすすめドラマ：Stranger Things(ストレンジャー・シングス/アメリカ/SF・サスペンス)

    ストーリー概要
    1980年代の小さな町を舞台に、少年の失踪事件から始まる物語。
    超自然的な力を持つ少女との出会いが、仲間たちを未知の世界へと導いていく。

    人間ドラマの魅力
    仲間との絆や親子関係が中心に描かれ、青春群像劇としても成立している。
    不安や恐怖に直面する中で育まれる友情と勇気が視聴者を強く惹きつける。

    演出と映像表現
    レトロな80年代の雰囲気とホラー要素を融合させた独特の映像表現。
    恐怖とノスタルジーを同時に味わえる演出が作品の世界観を際立たせる。

    おすすめポイント
    SF・ホラー要素だけでなく、青春ドラマとしての魅力もある。
    初めてNetflixを観る人におすすめできる“看板ドラマ”のひとつ。

  • Breaking Bad Netflix

    おすすめドラマ：Breaking Bad(ブレイキング・バッド/アメリカ/クライム・サスペンス)

    ストーリー概要
    余命わずかな化学教師が、家族のために麻薬製造に手を染める物語。
    平凡な男が犯罪の世界へ堕ちていく過程をスリリングに描く。

    人間ドラマの魅力
    主人公ウォルターと相棒ジェシーの関係性が作品の核。
    道徳や家族愛との狭間で葛藤する姿に、人間の複雑さが凝縮されている。

    演出と映像表現
    緊張感のあるシーンと静謐な演出のメリハリが抜群。
    アメリカ南西部の乾いた風景が作品の孤独感を際立たせる。

    おすすめポイント
    犯罪ドラマの金字塔として世界的に高い評価を受けている。
    サスペンス好きはもちろん、深い人間ドラマを求める人にも最適。

  • YOUNetflix

    おすすめドラマ：YOU(YOU君がすべて/アメリカ/サスペンス)

    ストーリー概要
    書店員ジョーが女性への歪んだ愛情からストーキングや殺人に手を染めていくサスペンスドラマ。
    一見穏やかな青年が次第に狂気を露わにしていく姿を描き、視聴者を戦慄させる。

    人間ドラマの魅力
    主人公ジョーの内面に潜む矛盾や孤独が丁寧に描かれている。
    恋愛と執着、理想と現実の狭間で揺れる人間の弱さが浮き彫りになる。

    演出と映像表現
    主人公のモノローグが物語を進行させ、観る者を彼の視点に引き込む。
    都市の華やかさと暗部を対比させた映像が、緊張感を増幅させている。

    おすすめポイント
    恋愛ドラマの皮をかぶったスリラーとして異彩を放つ。
    人間の裏側を覗きたい人や心理サスペンスが好きな人におすすめ。

  • WednesdayNetflix

    おすすめドラマ：Wednesday(ウェンズデー/アメリカ/ゴシックファンタジー)

    ストーリー概要
    「アダムス・ファミリー」の娘ウェンズデーを主人公にしたスピンオフ。
    名門寄宿学校で起こる怪事件と、彼女の成長を描いたダークファンタジー。

    人間ドラマの魅力
    ウェンズデーが仲間や家族との関係を通じて少しずつ心を開く姿が描かれる。
    孤独と個性の狭間で葛藤する姿は、多くの若い視聴者に共感を呼んでいる。

    演出と映像表現
    ゴシック調の美術とポップなユーモアを融合させた独特の世界観。
    黒を基調とした映像と音楽の演出が、キャラクターの魅力を際立たせている。

    おすすめポイント
    ホラーやコメディの要素を取り入れつつ、学園ドラマとしても成立する。
    若い世代から大人まで幅広い層に楽しめるネクスト定番シリーズ。

  • イカゲームNetflix

    おすすめドラマ：イカゲーム(韓国/サバイバルスリラー)

    ストーリー概要
    借金に苦しむ人々が巨額の賞金を懸けて命懸けのゲームに挑む物語。
    子供の遊びを模したゲームが死と隣り合わせとなり、極限状態の心理戦が展開される。

    人間ドラマの魅力
    登場人物たちが抱える家庭環境や社会的背景が物語を重層的にする。
    極限状況で露わになる欲望と人間性が強烈なインパクトを残す。

    演出と映像表現
    カラフルでポップな舞台美術と、残酷なゲーム内容のギャップが印象的。
    緊張感あふれる演出とスピーディな展開が視聴者を釘付けにする。

    おすすめポイント
    サバイバルスリラーとして社会現象となったNetflix最大級のヒット作。
    格差社会や人間の欲望を鋭く描いた作品で、エンタメ性と社会性を両立している。

  • The WitcherNetflix

    おすすめドラマ：The Witcher(ウィッチャー/アメリカ・ファンタジー)

    ストーリー概要
    モンスターを狩る孤高の男ゲラルトを主人公に、人間と魔物が共存する世界を舞台としたダークファンタジー。
    魔法や政治的陰謀が交錯する壮大な物語で、複雑な人間関係が展開される。

    人間ドラマの魅力
    主人公ゲラルトの孤独や運命への葛藤が中心に描かれる。
    人間の欲望や権力闘争の中で、信頼や愛をどう築くかが物語の核心となっている。

    演出と映像表現
    圧倒的なスケールの戦闘シーンや魔法の描写が映像美として際立つ。
    ヨーロッパ中世風の美術や衣装が作品の世界観を強固にしている。

    おすすめポイント
    ゲームや小説ファンにも馴染み深い世界観をNetflixが映像化した大作。
    ファンタジー好きや重厚な人間模様を求める人におすすめできる。

  • imwano kunino aliceNetflix

    おすすめドラマ：今際の国のアリス(日本/サバイバルスリラー)

    ストーリー概要
    突如人が消えた東京を舞台に、生き残った若者たちが命懸けのゲームに挑む。
    ゲームのルールは理不尽で、失敗すれば即死という極限状態が続く。

    人間ドラマの魅力
    主人公アリスと仲間たちが友情や信頼を築きながら成長していく姿が描かれる。
    裏切りや犠牲といった要素も盛り込まれ、極限下での人間の選択がテーマとなる。

    演出と映像表現
    都会の無人化された景観と緊迫感あるゲームシーンが融合。
    VFXによる臨場感あふれる映像表現が作品の没入感を高めている。

    おすすめポイント
    世界的にも評価される日本発のサバイバルドラマ。
    「イカゲーム」と並んでNetflixを代表するアジア作品のひとつ。<

  • NarcosNetflix

    おすすめドラマ：Narcos(ナルコス/アメリカ・コロンビア/クライム)

    ストーリー概要
    実在した麻薬王パブロ・エスコバルと麻薬カルテルを題材にした社会派クライムドラマ。
    巨額の資金と暴力で支配された裏社会の実態がリアルに描かれる。

    人間ドラマの魅力
    権力と欲望に飲み込まれる人々の姿が物語の中心。
    家族や仲間との関係性が、暴力と犯罪の裏側に人間味を与えている。

    演出と映像表現
    実際のニュース映像を織り交ぜることでリアリティを高めている。
    南米の風土と緊張感ある銃撃戦が強烈な映像体験を生む。

    おすすめポイント
    社会派ドラマとしての深みと、スリリングな展開が融合。
    実話ベースの緊張感を味わいたい人に強くおすすめ。

  • House of CardsNetflix

    おすすめドラマ：House of Cards(ハウス・オブ・カード 野望の階段/アメリカ/政治スリラー)

    ストーリー概要
    アメリカ政界を舞台に、権力を求めて上り詰めていく政治家の姿を描く。
    裏切りと策略が渦巻くスリリングな政治ドラマの金字塔。

    人間ドラマの魅力
    主人公フランク・アンダーウッドの冷酷な野心と、妻クレアとの複雑な関係が見どころ。
    欲望と倫理の狭間で揺れる人間の本性が浮き彫りにされる。

    演出と映像表現
    主人公が視聴者に直接語りかける“第四の壁”を破る演出が革新的。
    シンプルで重厚な映像美が政界の緊張感を際立たせている。

    おすすめポイント
    政治ドラマの新境地を切り開いた名作。
    権力ゲームの裏側を覗き見たい人にとって必見。

  • Orange Is the New BlackNetflix

    おすすめドラマ：Orange Is the New Black(オレンジ・イズ・ニュー・ブラック/アメリカ/ヒューマンドラマ)

    ストーリー概要
    女性刑務所を舞台に、受刑者や看守たちの人生を描く群像劇。
    刑務所内で繰り広げられる友情、対立、恋愛、再生の物語。

    人間ドラマの魅力
    多様なバックグラウンドを持つ登場人物の人間模様が丁寧に描かれる。
    社会的弱者やマイノリティへのまなざしもあり、共感と考察を促す。

    演出と映像表現
    シリアスなテーマをコミカルに描く軽快さと、時折見せる重厚な演出が共存。
    カラフルな演出が刑務所の閉塞感を逆に際立たせている。

    おすすめポイント
    刑務所ドラマの枠を超えて社会派作品として高い評価を受ける。
    笑いと涙の両方を求める人に最適なシリーズ。

  • 13 Reasons WhyNetflix

    おすすめドラマ：13 Reasons Why(13の理由/アメリカ/青春サスペンス)

    ストーリー概要
    高校生の少女が自殺を図った理由を記録したテープを巡る青春サスペンス。
    クラスメイトたちの視点から事件の真相が徐々に明らかになっていく。

    人間ドラマの魅力
    いじめや孤立、友情の裏切りといったリアルな問題が生々しく描かれる。
    若者たちの痛みや苦悩に寄り添った展開が共感を呼ぶ。

    演出と映像表現
    テープを再生しながら進行する構成が物語に独自の緊張感を与える。
    暗いトーンと現代的な映像が青春の不安をリアルに映し出す。

    おすすめポイント
    単なる青春ドラマを超えて、社会問題を直視する作品。
    若者や教育関係者にとって必見の内容となっている。

  • better call saul Netflix

    おすすめドラマ：Better Call Saul(ベター・コール・ソウル/アメリカ/クライム)

    ストーリー概要
    『Breaking Bad』の前日譚として描かれるスピンオフ。
    弁護士ジミー・マッギルが、裏社会に通じるソウル・グッドマンへ変貌していく物語。

    人間ドラマの魅力
    成功への渇望と道徳心の狭間で葛藤する主人公の姿が魅力。
    家族との確執や恋人との関係が、物語に深みを与えている。

    演出と映像表現
    独特のカメラアングルや静寂を活かした演出が緊張感を生む。
    日常の風景を利用した映像がキャラクターの心情を巧みに反映する。

    おすすめポイント
    スピンオフながら本編に匹敵する完成度を誇る。
    『Breaking Bad』ファンはもちろん、法廷劇や人間ドラマが好きな人にもおすすめ。

  • mindhunterNetflix

    おすすめドラマ：Mindhunter(マインドハンター/アメリカ/サスペンス)

    ストーリー概要
    1970年代後半のFBIを舞台に、連続殺人犯のプロファイリング初期を描いた作品。
    犯罪心理学の礎を築く過程がスリリングに描かれる。

    人間ドラマの魅力
    犯人との対話に挑むFBI捜査官の葛藤や心の負担が丁寧に描かれる。
    犯罪と人間性の境界線を探る姿に強い緊張感が漂う。

    演出と映像表現
    デヴィッド・フィンチャー監督らしい緻密で冷徹な映像表現が特徴。
    会話劇中心ながら緊張感が持続する巧みな演出が際立つ。

    おすすめポイント
    実録に基づいた重厚なサスペンスとして高い評価を受けている。
    心理サスペンスや犯罪捜査に興味のある人にぴったり。

  • DarkNetflix

    おすすめドラマ：Dark(ダーク/ドイツ/SFサスペンス)

    ストーリー概要
    ドイツの小さな町で起きた少年の失踪事件をきっかけに、過去・現在・未来が絡み合う物語が展開する。
    家族の秘密や町の歴史が複雑に交差し、時間を超えた壮大な謎が浮かび上がる。

    人間ドラマの魅力
    世代を超えた家族関係が物語の根幹にあり、親子や夫婦の葛藤が描かれる。
    ミステリー要素に加え、愛や喪失といった普遍的なテーマが観る者を惹きつける。

    演出と映像表現
    ダークで冷たい映像美が作品全体を包み込み、不安感を煽る。
    時間軸を複雑に行き来する構成と緻密な伏線回収が圧巻。

    おすすめポイント
    Netflix発の欧州ドラマの中で最も評価の高い一作。
    SFやミステリー好きはもちろん、重厚な人間ドラマを楽しみたい人に最適。

  • OzarkNetflix

    おすすめドラマ：Ozark(オザークへようこそ/アメリカ/クライムサスペンス)

    ストーリー概要
    シカゴの会計士がマネーロンダリングに巻き込まれ、家族と共にオザーク地方に移り住む。
    犯罪組織や地元の利権に巻き込まれながら、生き延びるための駆け引きが続く。

    人間ドラマの魅力
    家族を守るために犯罪に手を染める主人公の葛藤が中心。
    家族内の信頼と裏切り、愛と恐怖が複雑に絡み合う。

    演出と映像表現
    湖畔の景観を活かした映像美と冷たい色調が物語の緊張感を増幅。
    落ち着いた演出の中に突如訪れる暴力描写が強烈なインパクトを残す。

    おすすめポイント
    「Breaking Bad」と比較されることも多いが、独自の重厚さとリアリティがある。
    犯罪ドラマ好きや心理的な緊張感を味わいたい人に必見の作品。

  • Glass HeartNetflix

    おすすめドラマ：Glass Heart(日本/音楽ドラマ)

    ストーリー概要
    若いバンドメンバーたちが、夢と現実の狭間で揺れ動きながら成長していく青春群像劇。メジャーデビューを目指す彼らは、理想と現実のギャップ、仲間同士の価値観の違い、そして自分自身の才能への葛藤に直面していく。物語は音楽活動の裏側をリアルに描き、視聴者を彼らと同じステージに立たせるかのような臨場感を持つ。

    人間ドラマの魅力
    仲間との衝突やぶつかり合いは避けられない一方で、友情や信頼が深まる瞬間も多く描かれる。時には裏切りや別れといった苦い経験も織り交ぜられ、人間関係の複雑さがリアルに表現されている。それぞれのキャラクターが抱える背景や悩みが物語を重層的にし、ただの音楽ドラマにとどまらない奥行きを持たせている。

    演出と映像表現
    ライブシーンは圧倒的な迫力で描かれ、音楽ファンも納得の臨場感を演出。音響やカメラワークの工夫により、まるで自分がライブ会場の観客であるかのような没入感が味わえる。静と動のコントラストも巧みで、日常の静けさとステージ上の熱狂のギャップが際立つ。

    おすすめポイント
    本作は単なる音楽ドラマではなく、「夢を追うすべての人」に響く普遍的なテーマを内包している。自分の限界と向き合う勇気、仲間と共に歩む覚悟、そして挫折から立ち上がる強さ。視聴者は登場人物に自分自身を重ね、自然と感情移入してしまう。音楽ファンはもちろん、スポーツ、芸術、ビジネスなど、どんな夢を追う人にも共感できるメッセージが込められている。

  • おすすめドラマ：阿修羅のごとく(日本/ヒューマンドラマ)

    ストーリー概要
    是枝裕和監督が手がける最新のヒューマンドラマ。物語は一見平穏に見える家族の日常から始まるが、価値観のずれや過去のしがらみが徐々に浮き彫りとなり、表面的には見えなかった家族の本当の姿が露わになっていく。登場人物たちは、それぞれが抱える孤独や後悔に向き合いながら、自分なりの“答え”を模索していく。

    人間ドラマの魅力
    この作品の核心は、家族間の微妙な距離感や、言葉にできない感情のぶつかり合いにある。親と子、夫婦、兄弟といった関係性の中で、小さな違和感がやがて大きな亀裂となる過程がリアルに描かれる。誰しも経験のある“家族だからこその難しさ”が物語に重厚さを与え、観る者の心を強く揺さぶる。

    演出と映像表現
    是枝監督らしい淡々としたカメラワークが、日常の中の緊張感や感情の揺れを際立たせる。照明や音の抑制によって、沈黙やため息の瞬間が強調され、観客は登場人物の心情に深く入り込むことができる。派手さを排した演出が逆にリアリティを増幅させ、観終わった後に深い余韻が残る。

    おすすめポイント
    「家族」という誰もが関わるテーマを扱うことで、幅広い視聴者に共感を生む。華やかな展開や派手な演出はないが、だからこそ普遍的で現実に近い物語として心に響く。観終わった後、自分自身の家族や人間関係を振り返りたくなるはずだ。社会派ドラマや人間模様をじっくり味わいたい人に強くおすすめできる一作。

  • Our Unwritten SeoulNetflix

    おすすめドラマ：Our Unwritten Seoul(韓国/ロマンス)

    ストーリー概要
    双子の姉妹が恋愛や家族との関係を通じて人生を歩んでいく物語。
    性格の異なる二人がそれぞれの選択に直面し、人生の中で繰り返される葛藤と成長を描き出す。

    人間ドラマの魅力
    家族愛と恋愛が複雑に絡み合い、登場人物の等身大の姿が細やかに表現されている。
    姉妹の違いが対照的に描かれることで、視聴者は自分の経験や人生を重ね合わせやすい構造となっている。

    演出と映像表現
    韓国ドラマ特有の繊細な演技が感情の揺れをリアルに表現する。
    ソウルの街並みを活かした映像美が物語に臨場感と映画的な美しさを与えている。

    おすすめポイント
    単なる恋愛ドラマにとどまらず、家族関係や人生の選択に強い共感を呼ぶ作品。
    観る者に自分自身の「生き方」を考え直すきっかけを与えるドラマとなっている。

  • When Life Gives You TangerinesNetflix

    おすすめドラマ：When Life Gives You Tangerines(韓国/恋愛/ヒストリカル)

    ストーリー概要
    歴史的な背景を舞台に、運命的に出会った二人の恋愛を描く壮大なラブストーリー。
    愛し合いながらも社会や時代に翻弄される姿が切なく、視聴者の心に深く響く。

    人間ドラマの魅力
    愛と別れの狭間で揺れる心情が細やかに表現され、観る者の共感を呼び起こす。
    登場人物が直面する時代的制約や葛藤がリアルであり、重厚な人間模様を体験できる。

    演出と映像表現
    美しい衣装や美術によって歴史の空気が忠実に再現され、物語に厚みを加える。
    詩的で叙情的な映像表現が印象的で、ラストシーンまで余韻を残す演出が際立つ。

    おすすめポイント
    歴史ドラマ好きにもラブストーリー好きにも満足度が高い、ジャンルを超えた作品。
    重厚な時代描写とロマンチシズムを兼ね備えており、幅広い層が楽しめる内容となっている。

