本記事では、2026年1月時点のおすすめNetflix海外ドラマについて紹介する。
【2026年1月最新】Netflix海外ドラマのおすすめは？人気ランキングで今見るべき名作・話題作を厳選
- Netflix
おすすめ海外ドラマ：①Stranger Things(ストレンジャー・シングス)
あらすじ
1980年代の小さな町で起きた少年の失踪事件をきっかけに、仲間たちは不可思議な出来事に巻き込まれていく。超自然的な力を持つ少女との出会いが、平穏だった日常を一変させ、未知の世界への扉を開いていく。
おすすめポイント
SFやホラーの緊張感に加え、友情や成長を描く青春ドラマとしての完成度も高い。レトロな80年代の空気感と没入感のある映像演出が融合し、Netflixを代表する“看板ドラマ”として初見でも楽しめる一作となっている。
- Netflix
おすすめ国内ドラマ：②イカゲーム
あらすじ
多額の借金や社会的に追い詰められた人々が、巨額の賞金を懸けた謎のゲームへと招待される。子供の遊びを模したルールの裏には命の危険が潜んでおり、参加者たちは生き残りを懸けた極限の心理戦と選択を迫られていく。
おすすめポイント
カラフルでポップな世界観と残酷なゲーム内容の強烈なコントラストが印象的で、サバイバルスリラーとして世界的な社会現象を巻き起こした。格差社会や人間の欲望を鋭く描き、エンターテインメント性と社会性を高い次元で両立したNetflix屈指のヒット作だ。
- Getty Images Entertainment
おすすめ海外ドラマ：③Breaking Bad(ブレイキング・バッド)
あらすじ
余命わずかな化学教師が、家族に金を残すため麻薬製造に手を染めることを決意する。平凡で善良だった男が、次第に犯罪の世界へと深く踏み込み、取り返しのつかない変化を遂げていく過程をスリリングに描く。
おすすめポイント
主人公ウォルターと相棒ジェシーの歪で切実な関係性が物語の軸となり、道徳や家族愛との葛藤が重層的に描かれる。緊張感と静けさを巧みに使い分けた演出も秀逸で、犯罪ドラマの枠を超えた深い人間ドラマとして世界的に高く評価されている。
- Netflix
おすすめ海外ドラマ：④YOU(YOU君がすべて)
あらすじ
書店員のジョーは、女性への歪んだ愛情からストーキングや殺人に手を染めていく。一見すると穏やかで知的な青年が、恋愛をきっかけに次第に狂気を露わにし、取り返しのつかない選択を重ねていく心理サスペンスだ。
おすすめポイント
主人公ジョーの内面を描くモノローグ演出によって、視聴者は否応なく彼の視点へ引き込まれる。恋愛と執着の境界線、人間の孤独や弱さを鋭く描き出し、恋愛ドラマの皮を被ったスリラーとして強烈な印象を残す作品となっている。
- Netflix
おすすめ海外ドラマ：⑤Dark Winds(ダーク・ウィンド)
あらすじ
1971年のナバホ・ネイションを舞台に、警部補ジョー・リープホーンが一見無関係に見える複数の凶悪事件を追っていく。捜査を進める中で、土地に根付く因縁や人々の過去が交錯し、やがて衝撃的な真実へと辿り着くクライムサスペンスだ。
おすすめポイント
荒野を背景にした重厚な空気感と、ナバホ族の文化や精神性が物語に深く組み込まれている点が最大の魅力だ。単なる犯罪捜査にとどまらず、土地と人間の関係性まで描き切る独自性の高い作品となっている。
- Netflix
おすすめ海外ドラマ：⑥Supacell(スーパセル)
あらすじ
ロンドン南部で平凡な日常を送っていた5人の若者たちは、ある日突然それぞれ超能力に目覚める。謎の組織に狙われながらも、愛する人を守るために彼らは力を合わせ、運命に立ち向かっていく。
おすすめポイント
超能力というSF要素を軸にしながら、人種問題やコミュニティの現実的な葛藤を鋭く描いている点が評価されている。エンターテインメント性と社会性を高次元で融合させた意欲作だ。
- Netflix
おすすめ海外ドラマ：⑦Red Rose(レッド・ローズ)
あらすじ
高校生活最後の夏、若者たちはレッド・ローズという謎のアプリをダウンロードする。しかしそのアプリは次第に危険な指示を突きつけ、従わなければ破滅が待つという恐怖のゲームへと変貌していく。
おすすめポイント
SNS時代ならではの不安や依存を、命懸けのホラーとして描き切っている点が秀逸だ。スピード感のある展開と現代的な恐怖表現により、一気見必至の緊張感を生み出している。
- Netflix
おすすめ海外ドラマ：⑧The Snow Girl(スノーガール)
あらすじ
スペイン・マラガで行われていたパレードの最中、少女が忽然と姿を消す。若い新聞記者は警察とは別に調査を進めるが、事件を追うほどに自身の過去とも向き合うことになっていく。
おすすめポイント
緻密に張り巡らされた伏線と、被害者家族や記者の執念を描く心理描写が際立つ。静かな緊張感が持続し、ミステリーとして非常に完成度の高い構成となっている。
- Netflix
おすすめ海外ドラマ：⑨Katla(カトラ)
あらすじ
アイスランドの下氷河火山カトラの噴火から1年後、避難が続くコミュニティ周辺で不可解な現象が発生する。氷の中から現れる正体不明の存在や、死んだはずの人々が町を混乱に陥れていく。
おすすめポイント
神秘的で静謐な映像美と、SFとミステリーを融合させた独特の世界観が魅力だ。人間の喪失や再生をテーマに据えた物語が、余韻の残る体験を与えてくれる。
- Netflix
おすすめ海外ドラマ：⑩Derry Girls(デリーガールズ)
あらすじ
1990年代の北アイルランドを舞台に、政治的緊張が続く時代の中で暮らす5人の女子高校生たちの日常を描く。紛争の影が色濃く残る環境でも、彼女たちは友情や恋、学校生活に全力で向き合い、騒がしくも愛おしい日々を過ごしていく。
おすすめポイント
重い時代背景を背負いながらも、圧倒的なテンポとユーモアで笑いに昇華している点が秀逸だ。若者たちのエネルギーと軽快な会話劇が心を掴み、世界中で最も笑えるドラマの一つと称されている。
- Netflix
おすすめ海外ドラマ：⑪BABY REINDEER (私のトナカイちゃん)
あらすじ
売れないコメディアンの男は、ある日親切心から声をかけた女性に執拗なストーキングを受けるようになる。次第に状況はエスカレートし、彼は自身が抱えてきた過去のトラウマとも向き合わざるを得なくなる。
おすすめポイント
実話を基にした心理スリラーとしての重厚さに加え、被害者と加害者の境界が揺らぐ危うさまで描き切っている点が異彩を放つ。観る者の感情を深く抉る、強烈な余韻を残す作品だ。
- Netflix
おすすめ海外ドラマ：⑫Better Call Saul(ベター・コール・ソウル)
あらすじ
後に悪徳弁護士ソウル・グッドマンとして知られる男が、かつてジミー・マッギルと名乗り、理想と現実の狭間でもがきながら弁護士として生きていた過去が描かれる。小さな選択の積み重ねが、彼を破滅的な道へと導いていく。
おすすめポイント
完璧に練り上げられた脚本と圧倒的な演技力によって、一人の男の転落劇が丁寧かつ芸術的に描写されている。ブレイキング・バッドを知らなくても楽しめる完成度の高さが魅力だ。
- Netflix
おすすめ海外ドラマ：⑬Heartstopper(ハートストッパー)
あらすじ
内気な少年チャーリーと、学校の人気者であるラグビー部員ニック。正反対の二人は友情を育む中で、次第に特別な感情を抱き始め、自身のアイデンティティと向き合っていく。
おすすめポイント
多様性や自己肯定を優しく包み込む温かなトーンが特徴で、観る者の心を穏やかにしてくれる。ピュアで誠実な恋愛描写が高く評価され、幅広い世代から支持を集めている。
- Getty Images Entertainment
おすすめ海外ドラマ：⑭BEEF
あらすじ
駐車場で起きた些細なあおり運転トラブルをきっかけに、見ず知らずの男女二人の間で復讐劇が始まる。小さな怒りは次第に膨れ上がり、互いの人生や家族関係を深く蝕んでいく。
おすすめポイント
人間の怒りや虚無感をブラックユーモアとして描き切り、予測不能な展開で視聴者を引き込む。笑いと不快感が同時に押し寄せる独特の中毒性があり、高い評価を受けている話題作だ。
- Getty Images Entertainment
おすすめ海外ドラマ：⑮13 Reasons Why(13の理由)
あらすじ
高校生の少女が自ら命を絶った理由を記録した複数のカセットテープを軸に物語は進んでいく。テープを受け取ったクラスメイトたちは、彼女の死に至るまでの出来事と向き合いながら、それぞれが抱えていた罪や後悔、真実を知ることになる。
おすすめポイント
いじめや孤立、無自覚な言動が他人を追い詰めていく過程を生々しく描き、青春ドラマの枠を超えた社会的テーマを投げかけている。若者の痛みや苦悩に真正面から向き合う構成は強い共感と議論を呼び、教育や人間関係を考えるきっかけを与える作品となっている。
- Getty Images Entertainment
おすすめ海外ドラマ：⑯Ozark(オザークへようこそ)
あらすじ
シカゴで平凡な生活を送っていた会計士の男は、マネーロンダリングに関与したことをきっかけに家族と共にオザーク地方へ移り住む。犯罪組織の監視下で資金洗浄を続けながら、地元の利権争いや危険な人物たちに巻き込まれ、生き延びるための綱渡りの交渉が続いていく。
おすすめポイント
家族を守るために犯罪へと踏み込む主人公の葛藤と、信頼と裏切りが交錯する家族関係が重厚に描かれている。湖畔の冷たい色調を生かした映像と、静けさの中に突然差し込まれる暴力描写が強烈な緊張感を生み出し、心理的な駆け引きを楽しみたい人に刺さる犯罪ドラマとなっている。
- Netflix
おすすめ海外ドラマ：⑰ Lupin(ルパン)
あらすじ
怪盗紳士ルパンに心酔する青年アサンは、父を陥れた裕福な一家に復讐するため、盗みと変装を駆使した大胆な計画を実行していく。巧妙なトリックを重ねながら、因縁の真相へと迫っていくスリリングな物語だ。
おすすめポイント
フランス・パリの美しい街並みを舞台に、スタイリッシュでテンポの良い展開が楽しめる。知略を尽くした鮮やかな手口と、現代的に再解釈された怪盗像が高いエンターテインメント性を生み出している。
- Netflix
おすすめ海外ドラマ：⑱Mo(モー)
あらすじ
パレスチナ難民としてテキサスで暮らすモーは、不法移民という不安定な立場の中で家族を支えながら日々を生き抜いている。さまざまな困難に直面しつつも、ユーモアを武器に前向きに進もうとする姿が描かれる。
おすすめポイント
移民問題という重いテーマを扱いながら、笑いと温かさを失わないバランス感覚が秀逸だ。リアルな苦悩と人間味あふれる描写が共感を呼び、心に残るヒューマンドラマとして高く評価されている。
- Getty Images Entertainment
おすすめ海外ドラマ：⑲resident alien(レジデント・エイリアン)
あらすじ
地球に不時着したエイリアンは、人里離れた小さな町で医師になりすましながら正体を隠して生活する。人類抹殺という任務を抱えつつも、町の人々との交流を通して次第に心境が変化していく。
おすすめポイント
人間社会に馴染めないエイリアンの視点を生かしたコメディ表現が秀逸で、独特の笑いが次々と生まれる。主演俳優の怪演が光り、SFとコメディを軽快に融合させた隠れた名作として楽しめる。
- Netflix
おすすめ海外ドラマ：⑳Orange Is the New Black(オレンジ・イズ・ニュー・ブラック)
あらすじ
女性刑務所を舞台に、受刑者や看守たちが抱えるそれぞれの過去や事情が交錯していく。閉ざされた空間の中で、友情や対立、恋愛、裏切りが生まれ、人生をやり直そうともがく人々の姿が群像劇として描かれる。
おすすめポイント
多様なバックグラウンドを持つキャラクターたちの人間模様が丁寧に描かれ、社会的弱者やマイノリティへの視点も強く打ち出されている。シリアスなテーマとコミカルな表現を巧みに行き来し、笑いと涙の両方を味わえる社会派ドラマとして高い評価を受けている。