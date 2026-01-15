【2026年1月最新】Netflix海外ドラマのおすすめは？人気ランキングで今見るべき名作・話題作を厳選

動画配信サービスの主戦場とも言える海外ドラマにおいて、Netflixは2026年に入っても圧倒的な存在感を示している。ハリウッド大作から欧州発の良作、ジャンルの枠を超えた実験的なシリーズまで、世界中の話題作が集結し、グローバルランキングを席巻している状況だ。

本記事では、2026年1月時点のおすすめNetflix海外ドラマについて紹介する。