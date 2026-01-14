【2026年1月最新】Netflix国内ドラマのおすすめ人気ランキングは？ 最新作＆定番名作20選まとめ

動画配信サービスの覇権争いが続く中、Netflixの国内ドラマは2026年に入っても存在感を放ち続けている。オリジナル作品を軸に、話題性、クオリティ、キャスト力を兼ね備えたタイトルが次々と登場し、SNSやランキングを賑わせている状況だ。
本記事では、2026年1月時点のおすすめNetflix国内ドラマについて紹介する。
あらすじ
明治11年の京都を舞台に、莫大な賞金を懸けて志士たちが命を賭けた争奪戦に身を投じていく。各自に与えられた木札を奪い合いながら東京を目指す過酷なルールのもと、生き残りを懸けた壮絶なバトルロイヤルが繰り広げられる。
おすすめポイント
日本発の本格時代劇アクションとして完成度が高く、海外からも高い評価を受けている点が大きな魅力だ。岡田准一が主演兼プロデューサーとしてこだわり抜いたアクション演出と、緊張感の途切れないデスゲーム要素が融合し、最後まで一気に見せる力を持った意欲作となっている。
あらすじ
突如無人と化した東京で、若者たちは理不尽なルールが課された命懸けのげぇむに強制参加させられる。生き残るためには知恵と勇気、そして仲間との協力が不可欠な極限の世界が広がっていく。
おすすめポイント
渋谷やお台場を忠実に再現した圧倒的スケールの映像美と、緊張感の途切れないサバイバル展開が最大の魅力だ。知能戦と肉体戦が交錯するスリリングな構成は、世界中の視聴者を惹きつけた。
あらすじ
誤送金事件をきっかけに、商社マンが国家規模の陰謀へと巻き込まれていく。謎の組織の存在が浮かび上がるにつれ、物語は予測不能な展開を見せていく。
おすすめポイント
海外ロケを含む圧倒的なスケール感と、先の読めないストーリー展開が最大の魅力だ。主役級キャストが集結し、日本ドラマの枠を超えたエンターテインメント性を実現している。
あらすじ
昭和から令和へとタイムスリップした中学校教師が、価値観の大きく異なる現代社会で数々の騒動を巻き起こす。不適切とされる言動が、思わぬ形で周囲に影響を与えていく。
おすすめポイント
時代のギャップを鋭く突きながらも、笑いに昇華する脚本力が光る。ミュージカル演出を交えた構成も新鮮で、娯楽性とメッセージ性を両立した話題作だ。
あらすじ
地価高騰が続く東京を舞台に、巧妙な手口で土地を騙し取る詐欺師集団と、彼らを追い詰める刑事たちの攻防を描く。実在の事件を想起させる設定の中で、巨額の金が動く裏側が明らかになっていく。
おすすめポイント
専門家監修によるリアルな詐欺手口の描写が圧倒的で、常に緊張感のある展開が続く。綾野剛や豊川悦司ら実力派キャストの心理戦が見どころで、社会派サスペンスとしての完成度が非常に高い。
あらすじ
金を稼ぐために相撲部屋へ入門した不良少年が、厳しい稽古と伝統の世界に揉まれながら成長していく。勝敗だけでなく、人としての覚悟が問われる日々が描かれる。
おすすめポイント
土俵上の迫力あるぶつかり合いと、角界の裏側に切り込む描写が強烈なインパクトを残す。スポーツと人間ドラマが高次元で融合した、熱量の高い作品だ。
あらすじ
事故で恋人を失った女性が、その恋人の心臓を移植された男性と出会い、運命に翻弄されていく。喪失と再生を軸に、静かで深い愛の物語が描かれる。
おすすめポイント
繊細な心理描写と、美しいロケーションが作品全体に温度を与えている。切なさの中に希望を感じさせる構成で、心に長く残るラブストーリーとして支持を集めている。
あらすじ
料理上手で几帳面な弁護士と、人当たりの良い美容師のカップルが、日々の食卓を通して穏やかな時間を重ねていく。派手な事件は起きないが、丁寧な暮らしの中で二人の絆が深まっていく。
おすすめポイント
心が温まる日常描写と、美味しそうな料理シーンが大きな癒しを与えてくれる。静かな会話の積み重ねから生まれる優しい空気感が、多くの視聴者に長く愛されている。
あらすじ
1980年代の女子プロレス全盛期を舞台に、心優しい少女が稀代の悪役レスラーへと変貌していく。リングの上での激闘と、内面に抱える葛藤が交錯しながら物語は進んでいく。
おすすめポイント
実在団体監修によるリアルなプロレス描写と、主演の体当たりの演技が強烈な印象を残す。単なるスポーツ物語にとどまらず、人間の弱さと強さを描いた重厚なドラマ性が高く評価されている。
あらすじ
13年前の火事で人生を壊された主人公が、真相を暴くため家政婦として因縁の家に潜入する。静かに進む復讐計画の裏で、隠されていた真実が浮かび上がっていく。
おすすめポイント
毎話用意された衝撃的な展開と、緻密に張り巡らされた伏線が見事だ。緊張感を保ったまま一気に見せる構成力で、止まらなくなる中毒性を持っている。
あらすじ
不自然死究明研究所を舞台に、法医解剖医たちが遺体に隠された真実を解き明かしていく。一話完結形式で進行しながら、それぞれの死が抱える背景や社会的問題に迫っていくミステリーだ。
おすすめポイント
テンポの良い展開と重厚なテーマ性が両立しており、ミステリーとしても人間ドラマとしても完成度が高い。感情を揺さぶるエピソードが多く、多くの視聴者から名作と評価されている。
あらすじ
昭和から平成へと時代が移り変わる中、規制の壁を破り続けた伝説的AV監督の半生を描く。成功と挫折を繰り返しながら、時代を揺るがす存在へと成り上がっていく姿が映し出される。
おすすめポイント
地上波では描けない過激な表現と、主演俳優の圧倒的な熱量が作品を牽引する。時代背景を忠実に再現した美術と演出も完成度が高く、日本オリジナル作品の代表格と評されている。
あらすじ
1990年代後半に運命的な出会いを果たした也英と晴道は、ある事故をきっかけに離れ離れとなる。時を経て20年後、それぞれ異なる人生を歩んできた二人が再び巡り会い、忘れられなかった初恋と向き合っていく。
おすすめポイント
90年代から現代までの時代背景を丁寧に再現した映像美と、ノスタルジックな空気感が強い没入感を生む。宇多田ヒカルの楽曲と物語が重なり合い、静かに心を揺さぶるラブストーリーとして高く評価されている。
あらすじ
24時間以内に事件解決を目指す第4機動捜査隊に所属する刑事バディが、機動力を武器に凶悪事件へと挑んでいく。正反対の性格を持つ二人が現場を駆け回りながら、刻一刻と迫るタイムリミットの中で真実に辿り着いていく。
おすすめポイント
綾野剛と星野源によるバディの掛け合いが最大の魅力で、シリアスとユーモアの緩急が心地よい。ノンストップで展開するスピード感に加え、アンナチュラルと世界観を共有している点もシリーズファンには見逃せない。
あらすじ
軽井沢で共同生活を送ることになった、弦楽四重奏を組む4人の男女。それぞれが抱える過去や嘘、秘密が少しずつ明らかになり、人間関係は思わぬ方向へと転がっていく。
おすすめポイント
坂元裕二ならではの鋭く繊細なセリフが連なり、会話劇としての完成度が非常に高い。日常の中に潜む違和感や緊張感が積み重なり、独特の余韻を残す大人向けの作品となっている。
あらすじ
殺人事件の重要参考人となった実業家の女性と、彼女を追う刑事、そして彼女を守ろうとする弁護士。三人の視点が交錯しながら、事件の真相と隠された想いが少しずつ明らかになっていく。
おすすめポイント
愛するがゆえの選択が連鎖し、切なさと緊張感が最後まで途切れない構成が魅力だ。サスペンスとラブストーリーが高い次元で融合し、毎話続きが気になる中毒性の高い作品として支持を集めた。
あらすじ
純粋すぎる勇者ヨシヒコが、頼りない仲間たちと共に魔王討伐の旅へと出発する。RPGの世界観を下敷きにしながら、数々のパロディと脱力感あふれる冒険が展開されていく。
おすすめポイント
低予算を逆手に取った手作り感満載の演出と、シュールな笑いが止まらない構成が魅力だ。豪華ゲストの使い方も含め、徹底的にふざけ切った世界観が唯一無二のコメディを生み出している。
あらすじ
記憶を失った脳外科医が、日記を手がかりに毎日を再起動しながら患者と向き合っていく。失われた過去と現在の自分を探し続ける中で、真実が少しずつ明らかになっていく。
おすすめポイント
主演の繊細かつ力強い演技が物語に深みを与え、医療現場のリアルな描写も高い評価を受けている。記憶と人生をテーマにした切ない展開が、強い余韻を残す。
あらすじ
腕は一流だが皮肉屋で偏屈な建築家・桑野信介は、独身生活を満喫しながら他人との距離を保って生きてきた。そんな日常は、女医・夏美との出会いをきっかけに少しずつ変化していく。結婚や人付き合いを避けてきた男が、周囲との関係性の中で揺れ動く姿を描くコメディドラマだ。
おすすめポイント
阿部寛のはまり役とも言える演技が光り、独身男性のリアルな心理を笑いと共感のバランスで描き切っている。軽快な会話劇とテンポの良さが心地よく、肩の力を抜いて楽しめる名作として高く評価されている。
あらすじ
市役所で働く平凡な独身女性・近藤麻美は、突然の死を迎えた後、徳を積むために赤ちゃんから人生をやり直すことになる。人生2周目という設定の中で、選択の積み重ねが未来をどう変えていくのかが描かれていく。
おすすめポイント
日常会話を軸にした脚本の完成度が非常に高く、何気ない描写が後半で鮮やかに回収される構成が魅力だ。笑いと感動が自然に交差し、人生や友情の尊さを深く考えさせられる作品として高い支持を集めている。