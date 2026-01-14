【2026年1月最新】Netflix国内ドラマのおすすめ人気ランキングは？ 最新作＆定番名作20選まとめ

動画配信サービスの覇権争いが続く中、Netflixの国内ドラマは2026年に入っても存在感を放ち続けている。オリジナル作品を軸に、話題性、クオリティ、キャスト力を兼ね備えたタイトルが次々と登場し、SNSやランキングを賑わせている状況だ。

本記事では、2026年1月時点のおすすめNetflix国内ドラマについて紹介する。