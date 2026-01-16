本記事では、2026年1月時点のおすすめNetflixオリジナル作品について紹介する。
【2026年1月最新】Netflixオリジナル作品のおすすめは？人気ランキングで今見るべき話題作・名作まとめ
おすすめNetflixオリジナル作品：①イカゲーム
あらすじ
多額の借金や社会的に追い詰められた人々が、巨額の賞金を懸けた謎のゲームへと招待される。子供の遊びを模したルールの裏には命の危険が潜んでおり、参加者たちは生き残りを懸けた極限の心理戦と選択を迫られていく。
おすすめポイント
カラフルでポップな世界観と残酷なゲーム内容の強烈なコントラストが印象的で、サバイバルスリラーとして世界的な社会現象を巻き起こした。格差社会や人間の欲望を鋭く描き、エンターテインメント性と社会性を高い次元で両立したNetflix屈指のヒット作だ。
- Netflix
おすすめNetflixオリジナル作品：②Stranger Things(ストレンジャー・シングス)
あらすじ
1980年代の小さな町で起きた少年の失踪事件をきっかけに、仲間たちは不可思議な出来事に巻き込まれていく。超自然的な力を持つ少女との出会いが、平穏だった日常を一変させ、未知の世界への扉を開いていく。
おすすめポイント
SFやホラーの緊張感に加え、友情や成長を描く青春ドラマとしての完成度も高い。レトロな80年代の空気感と没入感のある映像演出が融合し、Netflixを代表する看板ドラマとして初見でも楽しめる一作となっている。
- Getty Images Entertainment
おすすめNetflixオリジナル作品：③13 Reasons Why(13の理由)
あらすじ
高校生の少女が自ら命を絶った理由を記録した複数のカセットテープを軸に物語は進んでいく。テープを受け取ったクラスメイトたちは、彼女の死に至るまでの出来事と向き合いながら、それぞれが抱えていた罪や後悔、真実を知ることになる。
おすすめポイント
いじめや孤立、無自覚な言動が他人を追い詰めていく過程を生々しく描き、青春ドラマの枠を超えた社会的テーマを投げかけている。若者の痛みや苦悩に真正面から向き合う構成は強い共感と議論を呼び、教育や人間関係を考えるきっかけを与える作品となっている。
- Netflix
おすすめ海外ドラマ：④YOU(YOU君がすべて)
あらすじ
書店で働く青年ジョーは、恋心を募らせるあまり相手の私生活に踏み込み、次第に常軌を逸した行動へと傾いていく。穏やかで知的な外面とは裏腹に、愛情が執着へ変わる過程が描かれ、選択の連鎖が彼を破滅的な方向へ導いていく心理スリラーだ。
おすすめポイント
独白を多用した語り口が観る者を主人公の思考回路へ深く引き込み、善悪の境界が揺らぐ感覚を体験させる。恋愛の理想と歪み、孤独が生む脆さを鋭く掘り下げ、甘美さと不穏さが同居するスリラーとして強い余韻を残す。
- Netflix
おすすめNetflixオリジナル作品：⑤Supacell(スーパセル)
あらすじ
ロンドン南部でそれぞれの日常を生きていた若者たちは、突如として特異な力に目覚める。正体不明の存在に狙われる中で、彼らは大切な人を守るため互いに手を取り合い、避けられない運命と向き合っていく。
おすすめポイント
特殊能力を題材にしつつも、物語の軸には人種やコミュニティが抱える現実的な問題が据えられている。社会的テーマを内包したストーリーとスリリングな展開が噛み合い、娯楽性とメッセージ性を両立した作品として高く評価されている。
- Netflix
おすすめNetflixオリジナル作品：⑥Red Rose(レッド・ローズ)
あらすじ
高校生活の終わりを迎える夏、若者たちは好奇心から正体不明のアプリ「レッド・ローズ」をインストールする。やがてアプリは無茶な要求を突きつけ始め、拒否すれば取り返しのつかない結末が待つ、逃げ場のないゲームへと姿を変えていく。
おすすめポイント
SNSが日常に溶け込んだ現代ならではの不安や依存を、スリラー要素として巧みに昇華している。テンポの速い展開と緊迫した演出が続き、先の読めない恐怖が一気見を誘う作品だ。
- Netflix
おすすめNetflixオリジナル作品：⑦The Snow Girl(スノーガール)
あらすじ
スペイン・マラガの祝祭で人々が賑わう中、ひとりの少女が突然行方不明となる。真相を追い始めた若手記者は、公式捜査とは異なる視点で調査を進めるうちに、事件の核心と同時に自らの過去とも向き合うことになる。
おすすめポイント
物語全体に張り巡らされた伏線と、家族や記者の強い執念を掘り下げる心理描写が大きな見どころだ。派手さを抑えた演出が緊張感を持続させ、最後まで引き込まれる高完成度のミステリーに仕上がっている。
- Netflix
おすすめNetflixオリジナル作品：⑧Katla(カトラ)
あらすじ
アイスランドにそびえる下氷河火山カトラの噴火から一年。立ち入り制限が続く集落の周辺で、説明のつかない出来事が相次いで起こり始める。氷の奥底から姿を現す不可解な存在や、失われたはずの人々の出現が、町に不安と動揺を広げていく。
おすすめポイント
静けさを湛えた幻想的な映像と、SFと謎解きを織り交ぜた独自のトーンが強い印象を残す。喪失と再生という普遍的なテーマを内包した物語が、観終わった後も余韻として心に残る作品だ。
- Netflix
おすすめNetflixオリジナル作品：⑩BABY REINDEER (私のトナカイちゃん)
あらすじ
芽が出ないコメディアンの男性は、些細な善意をきっかけに一人の女性から異常な執着を向けられるようになる。日常は次第に侵食され、事態が悪化するにつれて、彼は封じ込めてきた自身の過去や心の傷と対峙することを余儀なくされていく。
おすすめポイント
実体験に基づく物語ならではの生々しさに加え、加害と被害の境界が曖昧になる心理の危うさを掘り下げている点が際立つ。観る者の感情に深く刺さり、後を引く余韻を残す濃密な心理
- Getty Images Entertainment
おすすめNetflixオリジナル作品：⑪BEEF
あらすじ
駐車場でのささいな口論を発端に、面識のない男女の対立は思わぬ方向へと転がり始める。抑えきれない怒りが連鎖し、復讐心は次第にエスカレート。二人の行動は周囲の人間関係や家族の生活まで巻き込み、破滅的な展開へと進んでいく。
おすすめポイント
日常に潜む苛立ちや虚無をブラックユーモアでえぐり出し、先の読めない構成で観る者を引き込む。笑えるのに不穏、共感できるのに後味が残るという独特のバランスが中毒性を生み、高い評価を獲得している。
- Getty Images Entertainment
おすすめNetflixオリジナル作品：⑫Ozark(オザークへようこそ)
あらすじ
シカゴで表向きは平穏な暮らしを送っていた会計士は、裏社会の資金洗浄に関わったことを境に家族と共にオザーク地方へ移住する。犯罪組織の圧力を受けながら裏稼業を続ける中で、土地に根付く利権や危険な人間関係に巻き込まれ、生存を懸けた緊迫した駆け引きが繰り広げられていく。
おすすめポイント
家族を守ろうとする意志が、次第に倫理を侵食していく主人公の心理描写が見どころだ。冷ややかな色彩で描かれる湖畔の風景と、静寂を破る突発的な暴力表現が緊張感を高め、重厚な人間ドラマとして犯罪サスペンス好きの心を掴む。
- Netflix
おすすめNetflixオリジナル作品：⑬ Lupin(ルパン)
あらすじ
伝説的な怪盗ルパンに憧れる青年アサンは、父を罠にかけた名家への報復を胸に秘め、変装や盗みを武器に周到な作戦を進めていく。知恵比べを重ねながら、隠されてきた因縁の核心へと近づいていくスリリングな展開が描かれる。
おすすめポイント
パリの街並みを背景にした洗練された演出と、軽快なテンポが心地よい。緻密な計略と現代的にアップデートされた怪盗像が融合し、観る者を惹きつける高い娯楽性を発揮している。
- Netflix
おすすめNetflixオリジナル作品：⑭Mo(モー)
あらすじ
テキサスで暮らすパレスチナ出身のモーは、在留資格の不安を抱えながら家族を支える日々を送っている。次々と立ちはだかる現実的な壁に直面しつつも、持ち前の機知と前向きさで状況を切り抜けていく姿が描かれる。
おすすめポイント
移民として生きる厳しさを真正面から捉えながら、重くなりすぎない温度感で物語を紡ぐ手腕が光る。笑いの中に滲む切実さと人間味が共感を誘い、観後に余韻を残すヒューマンドラマとして支持を集めている。
- Netflix
おすすめNetflixオリジナル作品：⑮イクサガミ
あらすじ
明治11年の京都を起点に、莫大な賞金を巡って志士たちが命を懸けた競争へと駆り立てられる。木札を奪い合いながら東京を目指す苛烈なルールの中で、彼らは生存を賭けた極限の戦いに挑んでいく。
おすすめポイント
時代劇の様式美に本格アクションを融合させた構成が高く評価され、国内外で注目を集めている。主演兼プロデューサーが細部まで作り込んだアクション設計と、息つく間もないデスゲーム的展開が噛み合う。
- Netflix
おすすめNetflixオリジナル作品：⑯今際の国のアリス
あらすじ
突然人影の消えた都市に取り残された若者たちは、理解不能なルールに縛られた危険な試練へと放り込まれる。生存を懸け、知略や度胸、そして仲間との連携を武器に、極限状況を切り抜けていく物語だ。
おすすめポイント
実在の街並みを再構築した壮大な映像表現と、息もつかせぬサバイバル展開が大きな見どころとなっている。頭脳戦と肉体戦が連続する緊迫感あふれる構成が、世界的ヒットにつながった理由だ。
- Netflix
おすすめNetflixオリジナル作品：⑰地面師たち
あらすじ
不動産価格が高騰する東京を舞台に、緻密な計画で土地を奪い取る詐欺グループと、その闇を暴こうとする捜査側の対峙が描かれる。現実味のある設定の中で、巨額資金が動く裏社会の構造が徐々に浮かび上がっていく。
おすすめポイント
専門知識に裏打ちされた手口の再現度が高く、終始張り詰めた空気感が持続する点が魅力だ。実力派俳優陣による緊迫した駆け引きが物語を牽引し、社会性と娯楽性を兼ね備えたサスペンスとして高い完成度を誇っている。
- Netflix
おすすめNetflixオリジナル作品：⑱サンクチュアリ -聖域-
あらすじ
金銭目的で相撲部屋の門を叩いた若者は、過酷な稽古と厳格な掟に直面しながら力士としての日々を歩み始める。土俵での勝ち負けだけでなく、人としての覚悟や生き方が試される時間が積み重なっていく。
おすすめポイント
激しい取組の臨場感に加え、表舞台の裏にある角界の現実へ踏み込む描写が印象的だ。競技の迫力と人間の成長譚が噛み合い、強い熱量で最後まで引き込むドラマに仕上がっている。
- Netflix
おすすめNetflixオリジナル作品：⑲極悪女王
あらすじ
1980年代の女子プロレスブームを背景に、心根の優しい一人の少女が、やがて観客を震わせる悪役レスラーへと変わっていく。リングでの苛烈な闘いと、表に出せない葛藤や迷いが重なり合いながら、その歩みが描かれていく。
おすすめポイント
実在の団体が監修した試合描写のリアリティと、主演による全身全霊の演技が強い存在感を放つ。勝敗の物語に留まらず、人間の脆さと強さを掘り下げた重厚なドラマとして高い評価を受けている。
- Netflix
おすすめNetflixオリジナル作品：⑳全裸監督
あらすじ
昭和から平成へと移り変わる時代の只中で、既存の価値観や規制に挑み続けた伝説的AV監督の歩みを追う。栄光と挫折を行き来しながら、社会に大きな衝撃を与える存在へと変貌していく過程が描かれる。
おすすめポイント
地上波では表現し得ない踏み込んだ描写と、主演俳優が放つ圧倒的なエネルギーが物語を強く牽引する。時代性を細部まで再現した美術と演出の完成度も高く、Netflix日本オリジナルを象徴する一作として評価されている。