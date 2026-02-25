WBC2026本大会を前に行われる強化試合は、侍ジャパンの現在地を測る重要な実戦機会となる
本記事では、侍ジャパンWBC強化試合 阪神戦のチケット販売情報について紹介する。
WBC2026強化試合 阪神戦はいつ開催？日程・対戦カードまとめ
WBC2026本大会を目前に控え、侍ジャパンが最終調整の場として臨む強化試合。その中でも高い注目を集めるのが、阪神タイガースとの実戦だ。国内屈指の人気球団との対戦は、本大会直前の仕上がりを占う重要な一戦となる。
阪神が関わる強化試合は、いずれも京セラドーム大阪で開催。韓国代表戦、日本代表戦の2カードが組まれている。
阪神タイガース vs 韓国代表
- 日時：2026年3月2日(月)12:00開始
- 会場：京セラドーム大阪
- ベンチ位置：阪神(1塁側)／韓国代表(3塁側)
韓国代表にとっては本大会前の重要な実戦機会。阪神との対戦を通じて最終調整を図る。
阪神タイガース vs 日本代表(侍ジャパン)
- 日時：2026年3月3日(火)19:00開始
- 会場：京セラドーム大阪
- ベンチ位置：阪神(1塁側)／日本代表(3塁側)
3月5日のWBC本戦開幕を目前に控えた最終強化試合。MLB所属選手の出場も見込まれ、実戦形式での最終確認の場となる。スタメン構成や投手起用など、本大会を見据えた戦いぶりに注目が集まる。
WBC強化試合 阪神戦のチケット販売情報は？
WBC2026本大会を目前に控えた強化試合の中でも、阪神タイガースとの対戦は大きな注目を集めている。京セラドーム大阪で行われる2連戦は、本大会直前の最終チェックマッチとして位置づけられ、チケット争奪戦も必至だ。
ここでは、対象試合の日程、販売スケジュール、料金体系を整理する。
対象試合日程(京セラドーム大阪)
- 2026年3月2日(月)12:00 阪神タイガース vs 韓国代表
- 2026年3月3日(火)19:00 阪神タイガース vs 日本代表(侍ジャパン)
- ベンチ位置：阪神(1塁側)／日本代表・韓国代表(3塁側)
販売スケジュール
- 一般販売(先着)：2026年1月15日(木)19:00開始
- 先行販売：ローソンチケットほか、各球団ファンクラブ向け先行は2025年11〜12月に実施済み
- 公式リセール：2026年2月2日(月)12:00開始(チケプラTrade)
一般販売は予定枚数に達し次第終了となるため、早めの購入が鍵となる。
チケット料金(税込)
対戦カードにより価格帯は大きく異なる。とくに3月3日の日本代表戦はプレミアム価格設定となっている。
|席種
|3/3 対日本代表戦(夜)
|3/2 対韓国代表戦(昼)
|フィールドシートS
|30,000円
|8,000円
|フィールドシートA
|24,000円
|7,000円
|指定席SS
|13,200円
|設定なし
|指定席S
|11,000円
|4,500円
|指定席A
|8,400円
|3,000円
|指定席B
|7,000円
|設定なし
|外野指定席
|5,000円(下段) / 4,000円(上段)
|2,500円
|車いす席
|4,000円
|1,500円
公式リセール(再販売)の活用方法
一般販売でチケットを確保できなかった場合でも、主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を通じて、定価で再購入できるチャンスがある。出品・購入ともに公式ルールの範囲内で行われるため、まずは公式リセールの在庫状況を確認するのが基本だ。
そのほか、公式サービスではないものの、利用者数の多い『チケジャム』でもWBC関連チケットが多数出品されている。
ただし、『チケジャム』でも「チケット不正転売禁止法」に関する注意事項が明記されている。興行主の同意なく販売価格を超える価格で転売する行為は法律で禁止されており、特定興行入場券に該当する場合は厳格な規制対象となる。公式価格を事前に確認し、不自然に高額な出品には十分注意したい。
チケジャムを利用する際のポイント
『チケジャム』では出品中のチケットを購入するだけでなく、「リクエスト」機能を使って希望条件を提示することも可能だ。希望する試合日や座席種、価格帯を入力しておくことで、条件に合う出品者から提案を受けられる仕組みとなっている。
競争率は高いものの、定価に近い金額でリクエストを出すことで、過度な高額取引を避けやすくなる。利用する際は大会公式サイトおよびチケジャム公式サイトの注意事項を確認したうえで進めたい。
- チケジャム公式サイトにアクセス
- Yahoo！JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで会員登録
- トップページの「リクエストする」から必要事項を入力して申請完了
WBC強化試合 阪神戦のテレビ放送/ネット配信予定は？
WBC2026本大会を目前に控えた強化試合の中でも、阪神タイガースとの一戦は大きな注目を集めている。とりわけ3月3日の日本代表戦は、本戦開幕直前の最終チェックマッチという位置づけ。放送情報もすでに発表され、全国規模での中継が決定している。
阪神タイガース vs 日本代表(侍ジャパン)
- 試合日時：2026年3月3日(火)19:00開始
- 会場：京セラドーム大阪
- 地上波放送：テレビ朝日系列(全国ネット)で生中継
- 放送時間：18:30〜(一部地域を除く)
解説・出演陣も豪華な顔ぶれが予定されており、ゲストに栗山英樹氏、解説に古田敦也氏、松坂大輔氏、和田毅氏が名を連ねる。WBC本番を目前に控えた代表メンバーの仕上がりを、専門的な視点から深掘りする構成となりそうだ。
なお、現時点でネット配信に関する詳細は発表されていない。
WBC2026はNetflixで独占配信！
2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)は、日本国内においてNetflixが独占ライブ配信を行う。全20カ国・全47試合を対象に、リアルタイム配信および見逃し配信(オンデマンド)に対応。大会期間中は特設ページも用意され、ハイライトや関連コンテンツも順次展開される。
現時点でNetflix以外の動画配信サービスや地上波テレビでの放送予定は発表されていない。侍ジャパン戦を含む全試合を映像で視聴するには、Netflixへの加入が必須となる。従来のテレビ中継とは異なり、視聴手段は配信プラットフォームに一本化された形だ。
スマートフォン、タブレット、PC、スマートテレビなどマルチデバイスに対応しているため、場所を問わず観戦できるのも強み。ライブで追うか、見逃しでじっくり振り返るか。WBC2026を楽しむ鍵はNetflixにある。
WBC2026の試合日程・対戦カードを紹介
WBC2026は2026年3月6日(金)に開幕し、1次ラウンドは同月11日まで実施される。開催都市はサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの4会場。各プール上位チームが決勝ラウンドへ進出し、最終局面はアメリカで行われる。
決勝トーナメントは、3月13日(金)・14日(土)に準々決勝、15日(日)・16日(月)に準決勝、そして17日(火)に決勝を開催予定。世界一をかけた戦いは、終盤にかけて一気に熱を帯びていく構成だ。
日本は東京開催のプールCに入り、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと対戦する。1次ラウンドの会場はすべて東京ドームとなる。
1次ラウンド 東京プール(プールC) 試合スケジュール
- 2026年3月5日(木)12:00 オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)
- 2026年3月5日(木)19:00 韓国 vs チェコ(東京ドーム)
- 2026年3月6日(金)12:00 オーストラリア vs チェコ(東京ドーム)
- 2026年3月6日(金)19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)
- 2026年3月7日(土)12:00 チェコ vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)
- 2026年3月7日(土)19:00 日本 vs 韓国(東京ドーム)
- 2026年3月8日(日)12:00 チャイニーズ・タイペイ vs 韓国(東京ドーム)
- 2026年3月8日(日)19:00 日本 vs オーストラリア(東京ドーム)
- 2026年3月9日(月)19:00 オーストラリア vs 韓国(東京ドーム)
- 2026年3月10日(火)19:00 日本 vs チェコ(東京ドーム)
各プール組み分け一覧
- プールA(プエルトリコ・サンフアン)：プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア
- プールB(アメリカ・ヒューストン)：アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル
- プールC(日本・東京)：日本、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイ
- プールD(アメリカ・マイアミ)：ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア
LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！
LINEヤフー株式会社
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。
初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。
【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】
- 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動(PCの場合はQRコードを読み取り)
- お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
- Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
- 登録完了
※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。
LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容
『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。
LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。
LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|フルHD
|フルHD
|UHD 4K + HDR
|同時視聴台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告表示
|あり
|なし
|なし
|LYPプレミアム特典
|全特典利用可能
|参考：単体月額(税込)
Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。
※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。
※アカウント共有は同居家族のみ対象。
