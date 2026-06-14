北中米ワールドカップ(W杯)2026グループF第1節で、日本代表がオランダ代表と対戦する。
本記事では、オランダ対日本の地上波テレビ中継、TVer配信の有無を紹介する。
オランダ戦の地上波中継・BS・CS放送・TVer配信はある？
日本時間6月15日(月)午前5:00キックオフ予定のオランダ対日本は、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『DAZN』、『NHK ONE』が生中継。『DAZN』は日本戦全試合を無料ライブ配信予定であり、オランダ対日本も無料対象となる。
一方、民放テレビ局ではオランダ対日本の生中継を予定しておらず。ネット『TVer』による同時ネット配信も行われない。
オランダ対日本の中継局一覧
|チャンネル
|形態
|中継有無
|DAZN
|ネット
|〇
|NHK総合
|地上波
|〇
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|〇
|NHK ONE
|ネット
|〇
|フジテレビ
|地上波
|×
|日本テレビ
|地上波
|×
|TVer
|ネット
|×
オランダ＆日本のメンバー・背番号は？
【オランダ代表】
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|23
|GK
|マルク・フレッケン
|レヴァークーゼン
|13
|GK
|ロビン・ルーフス
|サンダーランド
|1
|GK
|バルト・フェルブルッヘン
|ブライトン
|5
|DF
|ナタン・アケ
|マンチェスター・シティ
|4
|DF
|フィルジル・ファン・ダイク
|リヴァプール
|22
|DF
|デンゼル・ダンフリース
|インテル
|6
|DF
|ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
|ブライトン
|2
|DF
|ルシャレル・ヘールトライダ
|サンダーランド
|15
|DF
|ミッキー・ファン・デ・フェン
|トッテナム・ホットスパー
|25
|DF
|ヨレル・ハト
|チェルシー
|8
|MF
|ライアン・フラーフェンベルフ
|リヴァプール
|20
|MF
|トゥーン・コープマイネルス
|ユヴェントス
|14
|MF
|タイアニ・ラインデルス
|マンチェスター・シティ
|3
|MF
|マルテン・デ・ローン
|アタランタ
|21
|MF
|フレンキー・デ・ヨング
|バルセロナ
|26
|MF
|クインテン・ティンバー
|マルセイユ
|7
|MF
|ジャスティン・クライファート
|ボーンマス
|16
|MF
|フース・ティル
|PSV
|12
|MF
|マッツ・ウィーファー
|ブライトン
|10
|FW
|メンフィス・デパイ
|コリンチャンス
|11
|FW
|コーディ・ガクポ
|リヴァプール
|19
|FW
|ブライアン・ブロビー
|サンダーランド
|18
|FW
|ドニエル・マレン
|ASローマ
|9
|FW
|ヴァウト・ヴェグホルスト
|アヤックス
|17
|FW
|ノア・ラング
|ガラタサライ
|24
|FW
|クリセンシオ・サマーフィル
|ウェストハム
※所属クラブは2026年5月27日時点。
【日本代表】
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|23
|GK
|早川友基
|鹿島アントラーズ
|12
|GK
|大迫敬介
|サンフレッチェ広島
|1
|GK
|鈴木彩艶
|パルマ・カルチョ
|5
|DF
|長友佑都
|FC東京
|3
|DF
|谷口彰悟
|シント＝トロイデンVV
|4
|DF
|板倉滉
|アヤックス
|16
|DF
|渡辺剛
|フェイエノールト
|22
|DF
|冨安健洋
|アヤックス
|21
|DF
|伊藤洋輝
|バイエルン・ミュンヘン
|20
|DF
|瀬古歩夢
|ル・アーブル
|2
|DF
|菅原由勢
|ヴェルダー・ブレーメン
|25
|DF
|鈴木淳之介
|FCコペンハーゲン
|6
|MF/FW
|町野修斗
|ボルシアMG
|14
|MF/FW
|伊東純也
|ゲンク
|15
|MF/FW
|鎌田大地
|クリスタル・パレス
|19
|MF/FW
|小川航基
|NECナイメヘン
|11
|MF/FW
|前田大然
|セルティック
|10
|MF/FW
|堂安律
|フランクフルト
|18
|MF/FW
|上田綺世
|フェイエノールト
|7
|MF/FW
|田中碧
|リーズ・ユナイテッド
|13
|MF/FW
|中村敬斗
|スタッド・ランス
|24
|MF/FW
|佐野海舟
|マインツ
|8
|MF/FW
|久保建英
|レアル・ソシエダ
|17
|MF/FW
|鈴木唯人
|フライブルク
|26
|MF/FW
|塩貝健人
|ヴォルフスブルク
|9
|MF/FW
|後藤啓介
|フライブルク
※所属クラブは2026年6月12日時点。
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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。
※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)
ワールドカップ2026の最新情報
【日本代表】
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【大会情報・日程】
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