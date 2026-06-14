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オランダvs日本はDAZNライブ＆見逃し配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

【W杯初戦】サッカー日本代表 オランダ戦の地上波テレビ中継・BS放送・TVer無料配信はある？

ワールドカップ
日本
オランダ
オランダ 対 日本

FIFAワールドカップ・グループF第1節のオランダ代表対日本代表は地上波テレビ放送・BS・CS中継・TVer同時配信の有無について紹介。

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本記事では、オランダ対日本の地上波テレビ中継、TVer配信の有無を紹介する。

オランダ戦の地上波中継・BS・CS放送・TVer配信はある？

日本時間6月15日(月)午前5:00キックオフ予定のオランダ対日本は、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『DAZN』、『NHK ONE』が生中継。『DAZN』は日本戦全試合を無料ライブ配信予定であり、オランダ対日本も無料対象となる。

一方、民放テレビ局ではオランダ対日本の生中継を予定しておらず。ネット『TVer』による同時ネット配信も行われない。

オランダ対日本の中継局一覧

チャンネル形態中継有無
DAZNネット
NHK総合地上波
NHK BSプレミアム4K衛星放送
NHK ONEネット
フジテレビ地上波×
日本テレビ地上波×
TVerネット×

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オランダ＆日本のメンバー・背番号は？

【オランダ代表】

背番号ポジション選手名所属クラブ
23GKマルク・フレッケンレヴァークーゼン
13GKロビン・ルーフスサンダーランド
1GKバルト・フェルブルッヘンブライトン
5DFナタン・アケマンチェスター・シティ
4DFフィルジル・ファン・ダイクリヴァプール
22DFデンゼル・ダンフリースインテル
6DFヤン・ポール・ファン・ヘッケブライトン
2DFルシャレル・ヘールトライダサンダーランド
15DFミッキー・ファン・デ・フェントッテナム・ホットスパー
25DFヨレル・ハトチェルシー
8MFライアン・フラーフェンベルフリヴァプール
20MFトゥーン・コープマイネルスユヴェントス
14MFタイアニ・ラインデルスマンチェスター・シティ
3MFマルテン・デ・ローンアタランタ
21MFフレンキー・デ・ヨングバルセロナ
26MFクインテン・ティンバーマルセイユ
7MFジャスティン・クライファートボーンマス
16MFフース・ティルPSV
12MFマッツ・ウィーファーブライトン
10FWメンフィス・デパイコリンチャンス
11FWコーディ・ガクポリヴァプール
19FWブライアン・ブロビーサンダーランド
18FWドニエル・マレンASローマ
9FWヴァウト・ヴェグホルストアヤックス
17FWノア・ラングガラタサライ
24FWクリセンシオ・サマーフィルウェストハム

※所属クラブは2026年5月27日時点。

【日本代表】

背番号ポジション選手名所属クラブ
23GK早川友基鹿島アントラーズ
12GK大迫敬介サンフレッチェ広島
1GK鈴木彩艶パルマ・カルチョ
5DF長友佑都FC東京
3DF谷口彰悟シント＝トロイデンVV
4DF板倉滉アヤックス
16DF渡辺剛フェイエノールト
22DF冨安健洋アヤックス
21DF伊藤洋輝バイエルン・ミュンヘン
20DF瀬古歩夢ル・アーブル
2DF菅原由勢ヴェルダー・ブレーメン
25DF鈴木淳之介FCコペンハーゲン
6MF/FW町野修斗ボルシアMG
14MF/FW伊東純也ゲンク
15MF/FW鎌田大地クリスタル・パレス
19MF/FW小川航基NECナイメヘン
11MF/FW前田大然セルティック
10MF/FW堂安律フランクフルト
18MF/FW上田綺世フェイエノールト
7MF/FW田中碧リーズ・ユナイテッド
13MF/FW中村敬斗スタッド・ランス
24MF/FW佐野海舟マインツ
8MF/FW久保建英レアル・ソシエダ
17MF/FW鈴木唯人フライブルク
26MF/FW塩貝健人ヴォルフスブルク
9MF/FW後藤啓介フライブルク

※所属クラブは2026年6月12日時点。

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ワールドカップ2026の最新情報

【日本代表】

【大会情報・日程】

【視聴方法】

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