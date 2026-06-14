北中米ワールドカップ(W杯)2026グループF第1節で、日本代表がオランダ代表と対戦する。

本記事では、オランダ対日本の地上波テレビ中継、TVer配信の有無を紹介する。

オランダ戦の地上波中継・BS・CS放送・TVer配信はある？

日本時間6月15日(月)午前5:00キックオフ予定のオランダ対日本は、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『DAZN』、『NHK ONE』が生中継。『DAZN』は日本戦全試合を無料ライブ配信予定であり、オランダ対日本も無料対象となる。

一方、民放テレビ局ではオランダ対日本の生中継を予定しておらず。ネット『TVer』による同時ネット配信も行われない。

オランダ対日本の中継局一覧

チャンネル 形態 中継有無 DAZN ネット 〇 NHK総合 地上波 〇 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 〇 NHK ONE ネット 〇 フジテレビ 地上波 × 日本テレビ 地上波 × TVer ネット ×

オランダ＆日本のメンバー・背番号は？

【オランダ代表】

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 23 GK マルク・フレッケン レヴァークーゼン 13 GK ロビン・ルーフス サンダーランド 1 GK バルト・フェルブルッヘン ブライトン 5 DF ナタン・アケ マンチェスター・シティ 4 DF フィルジル・ファン・ダイク リヴァプール 22 DF デンゼル・ダンフリース インテル 6 DF ヤン・ポール・ファン・ヘッケ ブライトン 2 DF ルシャレル・ヘールトライダ サンダーランド 15 DF ミッキー・ファン・デ・フェン トッテナム・ホットスパー 25 DF ヨレル・ハト チェルシー 8 MF ライアン・フラーフェンベルフ リヴァプール 20 MF トゥーン・コープマイネルス ユヴェントス 14 MF タイアニ・ラインデルス マンチェスター・シティ 3 MF マルテン・デ・ローン アタランタ 21 MF フレンキー・デ・ヨング バルセロナ 26 MF クインテン・ティンバー マルセイユ 7 MF ジャスティン・クライファート ボーンマス 16 MF フース・ティル PSV 12 MF マッツ・ウィーファー ブライトン 10 FW メンフィス・デパイ コリンチャンス 11 FW コーディ・ガクポ リヴァプール 19 FW ブライアン・ブロビー サンダーランド 18 FW ドニエル・マレン ASローマ 9 FW ヴァウト・ヴェグホルスト アヤックス 17 FW ノア・ラング ガラタサライ 24 FW クリセンシオ・サマーフィル ウェストハム

※所属クラブは2026年5月27日時点。

【日本代表】

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 23 GK 早川友基 鹿島アントラーズ 12 GK 大迫敬介 サンフレッチェ広島 1 GK 鈴木彩艶 パルマ・カルチョ 5 DF 長友佑都 FC東京 3 DF 谷口彰悟 シント＝トロイデンVV 4 DF 板倉滉 アヤックス 16 DF 渡辺剛 フェイエノールト 22 DF 冨安健洋 アヤックス 21 DF 伊藤洋輝 バイエルン・ミュンヘン 20 DF 瀬古歩夢 ル・アーブル 2 DF 菅原由勢 ヴェルダー・ブレーメン 25 DF 鈴木淳之介 FCコペンハーゲン 6 MF/FW 町野修斗 ボルシアMG 14 MF/FW 伊東純也 ゲンク 15 MF/FW 鎌田大地 クリスタル・パレス 19 MF/FW 小川航基 NECナイメヘン 11 MF/FW 前田大然 セルティック 10 MF/FW 堂安律 フランクフルト 18 MF/FW 上田綺世 フェイエノールト 7 MF/FW 田中碧 リーズ・ユナイテッド 13 MF/FW 中村敬斗 スタッド・ランス 24 MF/FW 佐野海舟 マインツ 8 MF/FW 久保建英 レアル・ソシエダ 17 MF/FW 鈴木唯人 フライブルク 26 MF/FW 塩貝健人 ヴォルフスブルク 9 MF/FW 後藤啓介 フライブルク

※所属クラブは2026年6月12日時点。

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