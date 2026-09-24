野球侍ジャパン アジア大会韓国戦はいつ？日程・テレビ放送予定まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技で、侍ジャパンはスーパーラウンドで韓国代表と対戦する

本記事では、アジア大会2026の野球・侍ジャパンvs韓国について、試合日程、開始時間、テレビ放送、ライブ配信予定を紹介する。

野球・侍ジャパンvs韓国はいつ？試合日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技で、侍ジャパン社会人代表はスーパーラウンド第1戦で韓国代表と対戦する。

日本はオープニングラウンドを3戦全勝で首位通過。韓国戦は2026年9月25日(金)18:30にプレイボール予定で、愛知県豊橋市の豊橋市民球場で行われる。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド スーパーラウンド 第1戦 対戦カード 日本 vs 韓国 日程 2026年9月25日(金) 試合開始 18:30 会場 豊橋市民球場(愛知県豊橋市) 日本の成績 オープニングラウンド3戦全勝・グループA首位

野球・侍ジャパンvs韓国のテレビ放送・ネット配信予定は？

侍ジャパンvs韓国について、現時点ではTBS系列など地上波テレビで野球競技を特定した生中継・放送予定は発表されていない。

一方、U-NEXTでは9月25日(金)18:20から韓国戦をライブ配信予定。試合終了後の見逃し配信にも対応する。

侍ジャパンのスーパーラウンド韓国戦をリアルタイムで視聴する場合は、U-NEXTのライブ配信を確認しておきたい。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信予定 TBS系列 － 野球競技を特定した地上波放送予定は未発表 U-NEXT 18:20～ 日本vs韓国をライブ配信・見逃し配信

アジア大会2026野球・侍ジャパンvs韓国のおすすめ視聴方法

U-NEXT

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。野球競技のスーパーラウンドも見放題での独占ライブ配信となる。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。