2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、日本時間6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。
本記事では、地上波テレビで見られない試合や視聴方法を紹介する。
地上波で見られないワールドカップの試合は？
2026年ワールドカップでは、『NHK』『フジテレビ』『日本テレビ』で一部の試合を生中継。その他、『DAZN』では全試合をライブ＆見逃し配信する。
現時点で地上波中継が確定していない試合は以下の通り。なお、地上波中継は対戦カード決定後に追加される可能性がある。
※すべて日本時間。
※地上波放送は対戦カード決定後に追加予定。
※NHK BSP4Kは一部録画中継。
【グループ第1節】
|キックオフ
|グループ
|カード
|放送・配信
|6/12(金)11:00
|A組第1節
|韓国 vs チェコ
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/13(土)10:00
|D組第1節
|アメリカ vs パラグアイ
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/14(日)4:00
|C組第1節
|カタール vs スイス
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/14(日)7:00
|C組第1節
|ブラジル vs モロッコ
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/15(月)2:00
|E組第1節
|ドイツ vs キュラソー
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/15(月)8:00
|E組第1節
|コートジボワール vs エクアドル
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/16(火)7:00
|H組第1節
|サウジアラビア vs ウルグアイ
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/16(火)10:00
|G組第1節
|イラン vs ニュージーランド
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/17(水)7:00
|I組第1節
|イラク vs ノルウェー
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/17(水)13:00
|J組第1節
|オーストリア vs ヨルダン
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/18(木)5:00
|L組第1節
|イングランド vs クロアチア
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/18(木)8:00
|L組第1節
|ガーナ vs パナマ
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/18(木)11:00
|K組第1節
|ウズベキスタン vs コロンビア
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
【グループ第2節】
|キックオフ
|グループ
|カード
|放送・配信
|6/19(金)4:00
|B組第2節
|スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/19(金)7:00
|B組第2節
|カナダ vs カタール
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/20(土)12:00
|D組第2節
|トルコ vs パラグアイ
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/21(日)9:00
|E組第2節
|エクアドル vs キュラソー
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/22(月)4:00
|G組第2節
|ベルギー vs イラン
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/22(月)7:00
|H組第2節
|ウルグアイ vs カーボベルデ
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/22(月)10:00
|G組第2節
|ニュージーランド vs エジプト
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/23(火)2:00
|J組第2節
|アルゼンチン vs オーストリア
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/23(火)6:00
|I組第2節
|フランス vs イラク
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/23(火)12:00
|J組第2節
|ヨルダン vs アルジェリア
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/24(水)5:00
|L組第2節
|イングランド vs ガーナ
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
【グループ第3節】
|キックオフ
|グループ
|カード
|放送・配信
|6/25(木)4:00
|B組第3節
|ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/25(木)7:00
|C組第3節
|スコットランド vs ブラジル
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/25(木)7:00
|C組第3節
|モロッコ vs ハイチ
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/25(木)10:00
|A組第3節
|南アフリカ vs 韓国
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/26(金)5:00
|E組第3節
|キュラソー vs コートジボワール
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/26(金)5:00
|E組第3節
|エクアドル vs ドイツ
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/26(金)8:00
|F組第3節
|チュニジア vs オランダ
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/26(金)11:00
|D組第3節
|パラグアイ vs オーストラリア
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/27(土)4:00
|I組第3節
|セネガル vs イラク
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/27(土)9:00
|H組第3節
|カーボベルデ vs サウジアラビア
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/27(土)12:00
|G組第3節
|エジプト vs イラン
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/28(日)6:00
|L組第3節
|パナマ vs イングランド
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/28(日)6:00
|L組第3節
|クロアチア vs ガーナ
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/28(日)8:30
|K組第3節
|DRコンゴ vs ウズベキスタン
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/28(日)11:00
|J組第3節
|アルジェリア vs オーストリア
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
【ラウンド32】
|キックオフ
|ラウンド
|カード
|放送・配信
|6/29(月)4:00
|ラウンド32
|A組2位 vs B組2位
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/30(火)2:00
|ラウンド32
|C組1位 vs F組2位
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/30(火)5:30
|ラウンド32
|E組1位 vs A/B/C/D/F組3位
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6/30(火)10:00
|ラウンド32
|F組1位 vs C組2位
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7/1(水)6:00
|ラウンド32
|I組1位 vs C/D/F/G/H組3位
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7/1(水)10:00
|ラウンド32
|A組1位 vs C/E/F/H/I組3位
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7/2(木)1:00
|ラウンド32
|L組1位 vs E/H/I/J/K組3位
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7/2(木)5:00
|ラウンド32
|G組1位 vs A/E/H/I/J組3位
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7/2(木)9:00
|ラウンド32
|D組1位 vs B/E/F/I/J組3位
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7/3(金)4:00
|ラウンド32
|H組1位 vs J組2位
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7/3(金)12:00
|ラウンド32
|B組1位 vs E/F/G/I/J組3位
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7/4(土)3:00
|ラウンド32
|D組2位 vs G組2位
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7/4(土)10:30
|ラウンド32
|K組1位 vs D/E/I/J/L組3位
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
【ラウンド16】
|キックオフ
|ラウンド
|カード
|放送・配信
|7/5(日)2:00
|ラウンド16
|未定
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7/6(月)5:00
|ラウンド16
|未定
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7/6(月)9:00
|ラウンド16
|未定
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7/7(火)9:00
|ラウンド16
|未定
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7/8(水)1:00
|ラウンド16
|未定
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7/8(水)5:00
|ラウンド16
|未定
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
【準々決勝】
|キックオフ
|ラウンド
|カード
|放送・配信
|7/10(金)5:00
|準々決勝
|未定
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7/11(土)4:00
|準々決勝
|未定
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7/12(日)6:00
|準々決勝
|未定
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7/12(日)10:00
|準々決勝
|未定
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
【準決勝】
|キックオフ
|ラウンド
|カード
|放送・配信
|7/15(水)4:00
|準決勝
|未定
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7/16(木)4:00
|準決勝
|未定
|衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
ワールドカップの全試合視聴方法は？
2026年ワールドカップは、ネット『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信。日本代表の試合については、全試合無料配信となる。また、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』でも録画放送を含めて全試合を中継予定だ。とはいえ、全試合をライブ視聴したい場合は『DAZN』が唯一の選択肢となる。
その他、地上波『NHK』で計34試合(グループステージ19試合、決勝トーナメント15試合)を生中継、ネット『NHK ONE』で同時・見逃し配信する。さらに、『NHK BS』でも一部の試合を生中継、『NHK BSプレミアム4K』では地上波放送の34試合が同時生中継となる予定だ。
また、民放では『日本テレビ系』と『フジテレビ系列』も一部の試合を生中継。『日本テレビ系』では計15試合(グループステージ9試合、決勝トーナメント6試合)、『フジテレビ系列』では計10試合(グループステージ5試合、決勝トーナメント5試合)を放送予定となっている。
|放送・配信局
|形態
|対象試合
|DAZN
|ネット
|・全104試合をライブ・見逃し配信
※日本戦は全試合無料配信
|NHK 総合
[NHK ONEネット同時配信]
|テレビ
|・計34試合を生中継
・グループステージ19試合
・決勝トーナメント15試合
|NHK BS
|テレビ(衛星放送)
|・一部試合を生中継
|NHK BSプレミアム4K
|テレビ(衛星放送)
|・全104試合を生中継・録画放送
※地上波放送の34試合は同時生中継
|日本テレビ系
|テレビ
|・計15試合を生中継
・グループステージ9試合
・決勝トーナメント6試合
|フジテレビ系列
|テレビ
|・計10試合を生中継
・グループステージ5試合
・決勝トーナメント5試合
ワールドカップ全試合配信！DAZNのおすすめ加入方法は？
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
FIFAワールドカップ2026｜最新情報
【大会情報・日程】
- 【番組表】FIFAワールドカップ2026全試合のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- 試合日程・結果・組み合わせ｜FIFAワールドカップ2026
- FIFAワールドカップ2026 出場全48カ国のメンバーリスト
- FIFAワールドカップ2026｜キックオフ時間・出場国・会場
- ワールドカップのルール変更点まとめ 2026年大会のレギュレーションは何が変わる？
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【日本代表】
- サッカー日本代表のワールドカップ(W杯)試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定
- サッカー日本代表 最新選手名鑑・背番号・プロフィール一覧｜FIFAワールドカップ2026
- サッカー日本代表のW杯グループリーグ移動スケジュールまとめ｜会場・気候・時差から見る負担は？