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FIFA World Cup 2026 Venues - Mexico City StadiumGetty Images Sport
サッカーW杯はDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

地上波テレビで見られないワールドカップ2026の試合は？

ワールドカップ
日本
アルジェリア
アルゼンチン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ブラジル
カナダ
カーボベルデ
コロンビア
クロアチア
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コンゴ民主共和国
エクアドル
エジプト
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フランス
ドイツ
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ハイチ
イラン
イラク
コートジボワール
ヨルダン
メキシコ
モロッコ
オランダ
ニュージーランド
ノルウェー
パナマ
パラグアイ
ポルトガル
カタール
サウジアラビア
スコットランド
セネガル
大韓民国
南アフリカ
スペイン
スウェーデン
スイス
チュニジア
トルコ
ウルグアイ
アメリカ合衆国
ウズベキスタン

2026年北中米ワールドカップ(W杯)の試合で地上波テレビで見られないものは？中継外の試合や視聴方法を紹介。

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、日本時間6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。

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本記事では、地上波テレビで見られない試合や視聴方法を紹介する。

地上波で見られないワールドカップの試合は？

2026年ワールドカップでは、『NHK』『フジテレビ』『日本テレビ』で一部の試合を生中継。その他、『DAZN』では全試合をライブ＆見逃し配信する。

現時点で地上波中継が確定していない試合は以下の通り。なお、地上波中継は対戦カード決定後に追加される可能性がある。

※すべて日本時間。
※地上波放送は対戦カード決定後に追加予定。
※NHK BSP4Kは一部録画中継。

【グループ第1節】

キックオフグループカード放送・配信
6/12(金)11:00A組第1節韓国 vs チェコ衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/13(土)10:00D組第1節アメリカ vs パラグアイ衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/14(日)4:00C組第1節カタール vs スイス衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/14(日)7:00C組第1節ブラジル vs モロッコ衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/15(月)2:00E組第1節ドイツ vs キュラソー衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/15(月)8:00E組第1節コートジボワール vs エクアドル衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/16(火)7:00H組第1節サウジアラビア vs ウルグアイ衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/16(火)10:00G組第1節イラン vs ニュージーランド衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/17(水)7:00I組第1節イラク vs ノルウェー衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/17(水)13:00J組第1節オーストリア vs ヨルダン衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/18(木)5:00L組第1節イングランド vs クロアチア衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/18(木)8:00L組第1節ガーナ vs パナマ衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/18(木)11:00K組第1節ウズベキスタン vs コロンビア衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN

【グループ第2節】

キックオフグループカード放送・配信
6/19(金)4:00B組第2節スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/19(金)7:00B組第2節カナダ vs カタール衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/20(土)12:00D組第2節トルコ vs パラグアイ衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/21(日)9:00E組第2節エクアドル vs キュラソー衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/22(月)4:00G組第2節ベルギー vs イラン衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/22(月)7:00H組第2節ウルグアイ vs カーボベルデ衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/22(月)10:00G組第2節ニュージーランド vs エジプト衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/23(火)2:00J組第2節アルゼンチン vs オーストリア衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/23(火)6:00I組第2節フランス vs イラク衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/23(火)12:00J組第2節ヨルダン vs アルジェリア衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/24(水)5:00L組第2節イングランド vs ガーナ衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN

【グループ第3節】

キックオフグループカード放送・配信
6/25(木)4:00B組第3節ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/25(木)7:00C組第3節スコットランド vs ブラジル衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/25(木)7:00C組第3節モロッコ vs ハイチ衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/25(木)10:00A組第3節南アフリカ vs 韓国衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/26(金)5:00E組第3節キュラソー vs コートジボワール衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/26(金)5:00E組第3節エクアドル vs ドイツ衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/26(金)8:00F組第3節チュニジア vs オランダ衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/26(金)11:00D組第3節パラグアイ vs オーストラリア衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/27(土)4:00I組第3節セネガル vs イラク衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/27(土)9:00H組第3節カーボベルデ vs サウジアラビア衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/27(土)12:00G組第3節エジプト vs イラン衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/28(日)6:00L組第3節パナマ vs イングランド衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/28(日)6:00L組第3節クロアチア vs ガーナ衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/28(日)8:30K組第3節DRコンゴ vs ウズベキスタン衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/28(日)11:00J組第3節アルジェリア vs オーストリア衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN

【ラウンド32】

キックオフラウンドカード放送・配信
6/29(月)4:00ラウンド32A組2位 vs B組2位衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/30(火)2:00ラウンド32C組1位 vs F組2位衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/30(火)5:30ラウンド32E組1位 vs A/B/C/D/F組3位衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
6/30(火)10:00ラウンド32F組1位 vs C組2位衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
7/1(水)6:00ラウンド32I組1位 vs C/D/F/G/H組3位衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
7/1(水)10:00ラウンド32A組1位 vs C/E/F/H/I組3位衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
7/2(木)1:00ラウンド32L組1位 vs E/H/I/J/K組3位衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
7/2(木)5:00ラウンド32G組1位 vs A/E/H/I/J組3位衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
7/2(木)9:00ラウンド32D組1位 vs B/E/F/I/J組3位衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
7/3(金)4:00ラウンド32H組1位 vs J組2位衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
7/3(金)12:00ラウンド32B組1位 vs E/F/G/I/J組3位衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
7/4(土)3:00ラウンド32D組2位 vs G組2位衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
7/4(土)10:30ラウンド32K組1位 vs D/E/I/J/L組3位衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN

【ラウンド16】

キックオフラウンドカード放送・配信
7/5(日)2:00ラウンド16未定衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
7/6(月)5:00ラウンド16未定衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
7/6(月)9:00ラウンド16未定衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
7/7(火)9:00ラウンド16未定衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
7/8(水)1:00ラウンド16未定衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
7/8(水)5:00ラウンド16未定衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN

【準々決勝】

キックオフラウンドカード放送・配信
7/10(金)5:00準々決勝未定衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
7/11(土)4:00準々決勝未定衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
7/12(日)6:00準々決勝未定衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
7/12(日)10:00準々決勝未定衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN

【準決勝】

キックオフラウンドカード放送・配信
7/15(水)4:00準決勝未定衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN
7/16(木)4:00準決勝未定衛星放送：NHK BSP4K
ネット：DAZN

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中今すぐ視聴

ワールドカップの全試合視聴方法は？

2026年ワールドカップは、ネット『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信。日本代表の試合については、全試合無料配信となる。また、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』でも録画放送を含めて全試合を中継予定だ。とはいえ、全試合をライブ視聴したい場合は『DAZN』が唯一の選択肢となる。

その他、地上波『NHK』で計34試合(グループステージ19試合、決勝トーナメント15試合)を生中継、ネット『NHK ONE』で同時・見逃し配信する。さらに、『NHK BS』でも一部の試合を生中継、『NHK BSプレミアム4K』では地上波放送の34試合が同時生中継となる予定だ。

また、民放では『日本テレビ系』と『フジテレビ系列』も一部の試合を生中継。『日本テレビ系』では計15試合(グループステージ9試合、決勝トーナメント6試合)、『フジテレビ系列』では計10試合(グループステージ5試合、決勝トーナメント5試合)を放送予定となっている。

放送・配信局形態対象試合
DAZNネット・全104試合をライブ・見逃し配信
※日本戦は全試合無料配信
NHK 総合
[NHK ONEネット同時配信]		テレビ・計34試合を生中継
・グループステージ19試合
・決勝トーナメント15試合
NHK BSテレビ(衛星放送)・一部試合を生中継
NHK BSプレミアム4Kテレビ(衛星放送)・全104試合を生中継・録画放送
※地上波放送の34試合は同時生中継
日本テレビ系テレビ・計15試合を生中継
・グループステージ9試合
・決勝トーナメント6試合
フジテレビ系列テレビ・計10試合を生中継
・グループステージ5試合
・決勝トーナメント5試合

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ワールドカップ全試合配信！DAZNのおすすめ加入方法は？

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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