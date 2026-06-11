2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、日本時間6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。

本記事では、地上波テレビで見られない試合や視聴方法を紹介する。

地上波で見られないワールドカップの試合は？

2026年ワールドカップでは、『NHK』『フジテレビ』『日本テレビ』で一部の試合を生中継。その他、『DAZN』では全試合をライブ＆見逃し配信する。

現時点で地上波中継が確定していない試合は以下の通り。なお、地上波中継は対戦カード決定後に追加される可能性がある。

※すべて日本時間。

※地上波放送は対戦カード決定後に追加予定。

※NHK BSP4Kは一部録画中継。

【グループ第1節】

【グループ第2節】

【グループ第3節】

【ラウンド32】

【ラウンド16】

キックオフ ラウンド カード 放送・配信 7/5(日)2:00 ラウンド16 未定 衛星放送：NHK BSP4K

ネット：DAZN 7/6(月)5:00 ラウンド16 未定 衛星放送：NHK BSP4K

ネット：DAZN 7/6(月)9:00 ラウンド16 未定 衛星放送：NHK BSP4K

ネット：DAZN 7/7(火)9:00 ラウンド16 未定 衛星放送：NHK BSP4K

ネット：DAZN 7/8(水)1:00 ラウンド16 未定 衛星放送：NHK BSP4K

ネット：DAZN 7/8(水)5:00 ラウンド16 未定 衛星放送：NHK BSP4K

ネット：DAZN

【準々決勝】

キックオフ ラウンド カード 放送・配信 7/10(金)5:00 準々決勝 未定 衛星放送：NHK BSP4K

ネット：DAZN 7/11(土)4:00 準々決勝 未定 衛星放送：NHK BSP4K

ネット：DAZN 7/12(日)6:00 準々決勝 未定 衛星放送：NHK BSP4K

ネット：DAZN 7/12(日)10:00 準々決勝 未定 衛星放送：NHK BSP4K

ネット：DAZN

【準決勝】

キックオフ ラウンド カード 放送・配信 7/15(水)4:00 準決勝 未定 衛星放送：NHK BSP4K

ネット：DAZN 7/16(木)4:00 準決勝 未定 衛星放送：NHK BSP4K

ネット：DAZN

ワールドカップの全試合視聴方法は？

2026年ワールドカップは、ネット『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信。日本代表の試合については、全試合無料配信となる。また、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』でも録画放送を含めて全試合を中継予定だ。とはいえ、全試合をライブ視聴したい場合は『DAZN』が唯一の選択肢となる。

その他、地上波『NHK』で計34試合(グループステージ19試合、決勝トーナメント15試合)を生中継、ネット『NHK ONE』で同時・見逃し配信する。さらに、『NHK BS』でも一部の試合を生中継、『NHK BSプレミアム4K』では地上波放送の34試合が同時生中継となる予定だ。

また、民放では『日本テレビ系』と『フジテレビ系列』も一部の試合を生中継。『日本テレビ系』では計15試合(グループステージ9試合、決勝トーナメント6試合)、『フジテレビ系列』では計10試合(グループステージ5試合、決勝トーナメント5試合)を放送予定となっている。

放送・配信局 形態 対象試合 DAZN ネット ・全104試合をライブ・見逃し配信

※日本戦は全試合無料配信 NHK 総合

[NHK ONEネット同時配信] テレビ ・計34試合を生中継

・グループステージ19試合

・決勝トーナメント15試合 NHK BS テレビ(衛星放送) ・一部試合を生中継

NHK BSプレミアム4K テレビ(衛星放送) ・全104試合を生中継・録画放送

※地上波放送の34試合は同時生中継 日本テレビ系 テレビ ・計15試合を生中継

・グループステージ9試合

・決勝トーナメント6試合 フジテレビ系列 テレビ ・計10試合を生中継

・グループステージ5試合

・決勝トーナメント5試合

ワールドカップ全試合配信！DAZNのおすすめ加入方法は？

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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