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20260608 worldcup 2026 ball(C)Getty images
ワールドカップはDAZNで全試合ライブ配信！お得な視聴割引キャンペーンは7/20まで
Tsutomu Maeda

地上波テレビでサッカーワールドカップ全試合は見られる？無料で視聴するには？

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地上波テレビで2026年北中米ワールドカップ(W杯)の全試合を視聴することはできない？無料で視聴するにはどうする？

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。

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本記事では、ワールドカップ全試合の地上波テレビ放送の有無などを紹介する。

ワールドカップ2026は全試合地上波で見られない？

ワールドカップ2026は、地上波テレビでは限られた試合のみが生中継される。結論として、全試合を地上波で視聴することはできない

地上波の放送局は、『NHK』『フジテレビ』『日本テレビ』の3局。地上波『NHK』で計34試合(グループステージ19試合、決勝トーナメント15試合)、『日本テレビ系』では計15試合(グループステージ9試合、決勝トーナメント6試合)、『フジテレビ系列』では計10試合(グループステージ5試合、決勝トーナメント5試合)を放送予定となっている。

■地上波中継情報

放送・配信局形態対象試合
NHK 総合テレビ・計34試合を生中継
・グループステージ19試合
・決勝トーナメント15試合
日本テレビ系テレビ・計15試合を生中継
・グループステージ9試合
・決勝トーナメント6試合
フジテレビ系列テレビ・計10試合を生中継
・グループステージ5試合
・決勝トーナメント5試合

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ワールドカップ2026の全試合を放送・中継するのは？

ワールドカップ2026は、ネット『DAZN』のみが全試合をライブ配信。その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』も全試合を放送するが、生中継は一部の試合のみで、それ以外は録画放送となる。

■全試合中継局

放送・配信局形態対象試合
DAZNネット・全104試合をライブ・見逃し配信
※日本戦は全試合無料配信
NHK BSプレミアム4Kテレビ(衛星放送)・全104試合を生中継・録画放送
※地上波放送の34試合は同時生中継

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ワールドカップ2026全試合を無料で視聴するには？

ワールドカップ2026の全試合を、日本国内から無料で視聴する手段は存在しない。地上波『フジテレビ』と『日本テレビ』の生中継のほか、ネット『DAZN』も日本戦全試合を無料ライブ配信。『NHK』も多くの方が視聴可能だが、視聴できる環境にある場合は受信料が発生する。

各地上波テレビ放送局の中継対象試合は被らないものの、地上波『NHK』を含めても合計試合数は59試合。今大会は全部で104試合あるため、半数近くは地上波または無料で視聴できない試合となっている。

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ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

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『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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ワールドカップ2026｜最新情報

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