DAZN(ダゾーン)の解約方法は？すぐ手続きしても1カ月見れる？退会方法や視聴期間まとめ

DAZNはスマートフォンやパソコンから簡単に解約手続きを行える一方で、契約プランや支払い方法によって解約後の利用期間や手続き方法が異なる場合がある。

本記事では、DAZNの解約方法について紹介する。

DAZN(ダゾーン)の解約方法は？

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『DAZN(ダゾーン)』の解約方法は、契約時に利用した支払い方法によって異なる。なお、DAZNアプリ内からは解約手続きができないため、Webブラウザや各プラットフォームの管理画面から手続きを行う必要がある。。

ただし、Apple ID決済やGoogle Play決済、DAZN for docomoなどは解約方法が異なるため、自身の契約状況を確認してから手続きを進めたい。

DAZN公式サイトから契約している場合 WebブラウザでDAZNへログイン 「マイ・アカウント」を選択 「ご契約内容」または「契約の管理」を選択 「退会手続きに進む」を選択 退会理由を選択し、手続きを完了



Apple ID(iTunes決済)の場合 iPhoneの「設定」を開く ユーザー名を選択 「サブスクリプション」を選択 「DAZN」を選択 「サブスクリプションをキャンセルする」を選択



Google Play決済の場合 Google Playストアを開く プロフィールアイコンを選択 「お支払いと定期購入」を選択 「定期購入」からDAZNを選択 「定期購入を解約」を選択



なお、解約後も視聴できる期間は契約方法によって異なるため、解約完了画面や登録メールに記載されている利用終了日を確認しておくと安心だ。

DAZN(ダゾーン)の解約手続きをすぐしても1カ月見れる？

DAZNは解約手続きを行ったからといって、すぐに視聴できなくなるわけではない。多くの契約プランでは、解約後も一定期間はサービスを利用できるため、「1カ月だけ利用したい」という場合でも安心して手続きを進められる。

特にクレジットカードやPayPal、Apple Pay、Google Payなどで契約している月間プランでは、解約手続き日から30日間の視聴期間が設けられている。そのため、登録当日に解約した場合でも30日間は継続してコンテンツを楽しめる。

一方で、Apple ID(iTunes決済)やGoogle Play決済、Amazonアプリ内課金などのサブスクリプション契約では、次回請求日前日まで視聴可能となる仕組みだ。

また、年間プランについては途中で解約手続きを行っても返金はないものの、契約満了日までは引き続き視聴できる。

なお、DAZN for docomoのみ例外となっており、解約手続き完了後は原則として視聴できなくなるため注意が必要だ。

契約方法 解約後の視聴期間 月間プラン(クレジットカード・PayPal・Apple Pay・Google Payなど) 解約手続き日から30日間視聴可能 Apple ID(iTunes決済) 次回請求日前日まで視聴可能 Google Play決済 次回請求日前日まで視聴可能 Amazon IAP 次回請求日前日まで視聴可能 年間プラン(一括払い・月々払い) 契約期間終了日まで視聴可能 DAZN for docomo 解約後は原則すぐに視聴終了

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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