DAZNに学生料金はある？学割の有無と学生におすすめの料金プランまとめ

DAZNでは期間限定キャンペーンやサッカー特化プラン、他社サービスとのセットプランを活用することで、通常より安く利用できる方法が用意されている。

本記事では、DAZNに学生料金や学割の有無、最新キャンペーン情報について紹介する。

DAZNに学生料金はある？学割の有無を紹介

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スポーツ配信サービス『DAZN(ダゾーン)』には、公式が提供する学生限定の学割プランは用意されていない。そのため、DAZN StandardやDAZN SOCCERなどの料金プランは、学生・社会人を問わず同一料金となる。

ただし、DAZNコンテンツを視聴できる「ABEMA de DAZN」では、学生向けの学割プランが提供されている。対象となる学生であれば、通常料金の半額程度で利用できるため、学生がDAZNを安く視聴したい場合の有力な選択肢となっている。

学割プランでは年間一括払いが16,000円(税込)、12カ月の月々払いが月額1,600円(税込)。通常プランと比較して大幅に安く利用できる点が大きなメリットだ。

対象となるのは高校生、大学生、大学院生、専門学校生、短大生、高等専門学校生。申し込み時には学校発行メールアドレスや学生証などによる本人確認が必要となる。

なお、学割プランはABEMA公式サイトからのみ申し込み可能で、アプリ内課金には対応していない。また、年間契約が前提となるため、短期間だけ利用したい場合には向いていない点にも注意したい。

学生におすすめのDAZN料金プランは？

2サッカー観戦が中心であれば、「DAZN SOCCER」がおすすめ。Jリーグや海外サッカー、AFCアジアカップ、FIFAワールドカップなどのサッカーコンテンツに特化したプランで、7月20日(月・祝)までの加入で最初の3カ月間は月々980円(税込)となる。

サッカー以外にもプロ野球やF1、テニスなど幅広いスポーツを楽しみたい場合は「DAZN Standard」が有力な選択肢。こちらも7月20日(月・祝)までの加入で最初の3カ月間は月額1,980円(税込)となり、月額プランのためいつでも解約できる。

また、学生認証が可能な場合は「ABEMA de DAZN 学割プラン」も魅力的だ。年間一括払いなら年額16,000円(税込)、月々払いでも月額1,600円(税込)で利用できるため、長期的に見ると最も安価なプランとなる。

さらに、アニメや映画も楽しみたい場合は『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめ。DAZN Standardに加えてDMMプレミアムも利用できるほか、最大3カ月間にわたり毎月550ポイントの還元を受けられる。

プラン 料金(税込) キャンペーン・特典 DAZN SOCCER 月々2,600円

年間31,200円 7/20まで加入で最初の3カ月間は月々980円 DAZN Standard 月額4,200円 7/20まで加入で最初の3カ月間は月額1,980円 ABEMA de DAZN 学割プラン 年額16,000円 通常料金の約半額で利用可能 DMM×DAZNホーダイ 月額3,480円 最大3カ月間・毎月550pt還元

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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