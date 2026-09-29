第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカーで、日本代表(なでしこジャパン)は準決勝で韓国代表と対戦する。

本記事では、なでしこジャパン準決勝・韓国戦の地上波テレビ放送、TVer無料配信について紹介する。

なでしこジャパン準決勝・韓国戦はいつ？試合日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカー準決勝で、日本代表(なでしこジャパン)は韓国代表と対戦する。

試合は2026年9月29日(火)19:30キックオフ予定。会場は小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)となっている。

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

女子サッカー 準決勝

対戦カード

日本 vs 韓国

日程

2026年9月29日(火)

キックオフ

19:30～

会場

小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)

なでしこジャパン準決勝・韓国戦の地上波テレビ放送・TVer無料配信はある？

日本vs韓国は、TBS系列で地上波生中継が予定されている。

9月29日(火)は15:49～23:27の特別中継枠が組まれており、19:30キックオフ予定の日韓戦も同枠内でライブ中継される予定だ。

TVerでも、TBS系列の地上波放送に合わせて無料リアルタイム配信が予定されている。

また、U-NEXTでは19:30から日本vs韓国をライブ配信予定。見逃し配信にも対応し、見放題プランの対象となるため、31日間無料トライアル期間中でも視聴できる。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信予定 TBS系列 15:49～23:27 日本vs韓国を地上波生中継予定 TVer TBS放送時間に準拠 無料リアルタイム配信予定 U-NEXT 19:30～ ライブ配信・見逃し配信予定

アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。