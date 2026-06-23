イングランドvsガーナの地上波テレビ中継はある？DAZNの配信は？

FIFAワールドカップ2026・グループL第2節で、イングランド代表とガーナ代表が対戦する。優勝候補の一角に挙げられるイングランドと、身体能力の高さを武器とするガーナによる注目カードだ。

本記事では、イングランドvsガーナの試合日程・テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

イングランドvsガーナはいつ？試合日程・キックオフ時間を紹介

FIFAワールドカップ2026・グループL第2節のイングランド代表vsガーナ代表は、日本時間2026年6月24日(水)午前5時にキックオフを迎える。

試合会場は、アメリカ・マサチューセッツ州フォックスボロにあるボストン・スタジアム（ジレット・スタジアム）。

グループステージ突破を目指す両国にとって、勝ち点3の行方を左右する重要な一戦となる

項目 内容 大会 FIFAワールドカップ2026

グループL第2節 対戦カード イングランド代表vsガーナ代表 開催日 2026年6月24日(水) キックオフ 日本時間 午前5:00 会場 ボストン・スタジアム

（ジレット・スタジアム） 開催地 アメリカ・マサチューセッツ州フォックスボロ

イングランドvsガーナの放送・配信予定は？地上波中継はある？

FIFAワールドカップ2026・グループL第2節のイングランド代表vsガーナ代表は、『DAZN』でライブ配信される。試合は日本時間2026年6月24日(水)午前5時にキックオフ予定で、リアルタイムで観戦する場合はネット配信を利用する必要がある。

テレビでは、『NHK BSプレミアム4K』が同日21時から録画放送を実施する予定だ。一方、NHK総合や日本テレビ系列、フジテレビ系列など、地上波での生中継は予定されていない。

DAZNでは戸田和幸氏と今野泰幸氏が解説、安井成行氏が実況を担当する。NHK BSプレミアム4Kの録画放送では、長谷川健太氏が解説、菊田一樹アナウンサーが実況を務める。

DAZNは試合終了後の見逃し配信にも対応するため、早朝のライブ視聴が難しい場合でも後からフルマッチを楽しめる。なお、DAZNでは本大会全104試合がライブ配信される予定だ。

放送・配信サービス 放送・配信内容 開始時間 実況・解説 DAZN ライブ配信・見逃し配信 6月24日(水)午前5:00～ 解説：戸田和幸、今野泰幸

実況：安井成行 NHK BSプレミアム4K 録画放送 6月24日(水)21:00～ 解説：長谷川健太

実況：菊田一樹 地上波 放送予定なし － －

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