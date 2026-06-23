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Antoine Semenyo Nico O'Reilly(C)Getty Images
【W杯】イングランドvsガーナはDAZNで独占ライブ配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

イングランドvsガーナの地上波テレビ中継はある？DAZNの配信は？

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イングランド 対 ガーナ

W杯(ワールドカップ)2026 イングランド代表vsガーナ代表のテレビ放送・ネット配信予定は？地上波中継はある？

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FIFAワールドカップ2026・グループL第2節で、イングランド代表とガーナ代表が対戦する。優勝候補の一角に挙げられるイングランドと、身体能力の高さを武器とするガーナによる注目カードだ。

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本記事では、イングランドvsガーナの試合日程・テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

イングランドvsガーナはいつ？試合日程・キックオフ時間を紹介

FIFAワールドカップ2026・グループL第2節のイングランド代表vsガーナ代表は、日本時間2026年6月24日(水)午前5時にキックオフを迎える。

試合会場は、アメリカ・マサチューセッツ州フォックスボロにあるボストン・スタジアム（ジレット・スタジアム）。

グループステージ突破を目指す両国にとって、勝ち点3の行方を左右する重要な一戦となる

項目内容
大会FIFAワールドカップ2026
グループL第2節
対戦カードイングランド代表vsガーナ代表
開催日2026年6月24日(水)
キックオフ日本時間 午前5:00
会場ボストン・スタジアム
（ジレット・スタジアム）
開催地アメリカ・マサチューセッツ州フォックスボロ

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イングランドvsガーナの放送・配信予定は？地上波中継はある？

FIFAワールドカップ2026・グループL第2節のイングランド代表vsガーナ代表は、『DAZN』でライブ配信される。試合は日本時間2026年6月24日(水)午前5時にキックオフ予定で、リアルタイムで観戦する場合はネット配信を利用する必要がある。

テレビでは、『NHK BSプレミアム4K』が同日21時から録画放送を実施する予定だ。一方、NHK総合や日本テレビ系列、フジテレビ系列など、地上波での生中継は予定されていない。

DAZNでは戸田和幸氏と今野泰幸氏が解説、安井成行氏が実況を担当する。NHK BSプレミアム4Kの録画放送では、長谷川健太氏が解説、菊田一樹アナウンサーが実況を務める。

DAZNは試合終了後の見逃し配信にも対応するため、早朝のライブ視聴が難しい場合でも後からフルマッチを楽しめる。なお、DAZNでは本大会全104試合がライブ配信される予定だ。

放送・配信サービス放送・配信内容開始時間実況・解説
DAZNライブ配信・見逃し配信6月24日(水)午前5:00～解説：戸田和幸、今野泰幸
実況：安井成行
NHK BSプレミアム4K録画放送6月24日(水)21:00～解説：長谷川健太
実況：菊田一樹
地上波放送予定なし

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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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