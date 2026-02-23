ソフトバンク/ワイモバイル契約者がNetflixをお得に利用する方法は？最大3ヶ月実質無料・PayPay還元まとめ

ソフトバンク/ワイモバイル契約者であれば、Netflixをそのまま契約するよりもお得に利用できる可能性が高い。通信料金とのセット施策やポイント還元、期間限定キャンペーンを活用することで、実質負担を抑えながら動画配信を楽しめる場合がある。
本記事では、ソフトバンク・ワイモバイル契約者がNetflixをよりお得に使う方法について紹介する。
ソフトバンク/ワイモバイル契約者がNetflixをお得に利用する方法は？
ソフトバンクやワイモバイルの契約者であれば、Netflixは“通常契約”よりも有利な条件で利用できる。現在の大きな柱は「最大3ヶ月実質無料キャンペーン」と、継続利用による「PayPayポイント還元」だ。2026年のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)はNetflixで独占配信され、地上波放送がない。だからこそ、回線契約者向けの特典を活用することが最も合理的な視聴戦略となる。
① Netflixセット満喫キャンペーン(最大3ヶ月実質無料)
対象プランの契約者が専用窓口からNetflixに申し込むことで、最大3ヶ月間、月額料金相当(上限890円)が通信料から割引される。実質的に「広告つきスタンダード(890円)」が3ヶ月無料となる設計だ。
キャンペーン期間はソフトバンクが2026年2月2日から3月31日まで、ワイモバイルは2月20日から3月31日まで。加入翌月から3ヶ月目まで割引が適用される。スタンダードやプレミアムを選択した場合も、上限890円の割引が入るため、通常より安く利用できる。
対象プランは、ソフトバンクではペイトク無制限/50/30、メリハリ無制限＋、ミニフィットプラン＋、スマホデビュープラン＋など。ワイモバイルではシンプル3(S/M/L)が対象となる。
② 継続利用でPayPayポイント還元
無料期間終了後も、ソフトバンク・ワイモバイル経由でNetflixを契約し続けることで、毎月PayPayポイントの還元が受けられる。広告つきスタンダードは最大80ポイント、スタンダードは最大110ポイント、プレミアムは最大330ポイントが毎月付与される。
さらにソフトバンクユーザーは「ソフトバンクプレミアム」のエンタメ特典と併用が可能。たとえばプレミアムプランでは合計で毎月最大434円相当の還元を受けられるケースもあり、長期利用ほど実質負担は下がる。
③ SoftBank 光とのセット活用
固定回線ユーザーも対象だ。「SoftBank 光 Netflixパック満喫キャンペーン」を利用すれば、新規・既存を問わず3ヶ月目まで月額料金から890円が割引される。自宅回線と動画配信を一本化できる点もメリットとなる。
④ LYPプレミアム with Netflixという選択肢
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった「LYPプレミアム with Netflix」も有力な選択肢だ。Netflixの月額料金そのままでLYPプレミアム特典が利用可能となり、Yahoo!ショッピングでのポイント還元率アップなどの恩恵を受けられる。動画視聴だけでなく、日常の買い物を含めて実質コストを下げたいユーザーに向いている。
短期でWBCを視聴するなら3ヶ月実質無料キャンペーン、長期利用ならポイント還元を最大化する設計が有効。回線契約者である強みを活かすことが、最も賢いNetflix活用術となる。
ソフトバンク/ワイモバイル経由の特典まとめ
|施策
|内容
|対象
|メリット
|Netflixセット満喫キャンペーン
|最大3ヶ月間、月額上限890円を通信料から割引
|対象スマホプラン契約者
|実質3ヶ月無料相当
|PayPayポイント還元
|毎月最大80～330ポイント還元(プラン別)
|継続契約者
|長期利用で実質負担軽減
|ソフトバンクプレミアム併用
|エンタメ特典で追加ポイント付与
|ソフトバンクユーザー
|最大434円相当還元も可能
|SoftBank 光 Netflixパック
|3ヶ月目まで890円割引
|固定回線契約者
|自宅回線とセットでお得
|LYPプレミアム with Netflix
|Netflix料金そのままでLYP特典付帯
|LINE/Yahoo!利用者
|買い物還元率アップ
LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！
LINEヤフー株式会社
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。
初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。
【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】
- 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動(PCの場合はQRコードを読み取り)
- お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
- Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
- 登録完了
※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。
LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容
『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。
LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。
LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|フルHD
|フルHD
|UHD 4K + HDR
|同時視聴台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告表示
|あり
|なし
|なし
|LYPプレミアム特典
|全特典利用可能
|参考：単体月額(税込)
Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。
※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。
※アカウント共有は同居家族のみ対象。
すでにNetflix会員でもLYPプレミアム with Netflixへの切り替えは可能？
すでに「Netflix」を利用中の方も、『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えることは可能。登録時に現在利用中のNetflixアカウントと同一のEメールアドレスを使用することで、自動的に切り替えが行われる。
ただし、登録のタイミングによっては「Netflix」の月額費用と『LYPプレミアム with Netflix』の月額費用が両方発生する可能性があるため、注意したい。また、他社Netflixパッケージサービスを契約中の場合は、解約などの手続きが必要になることがある。
「Netflix」から同ランクの『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えた場合でも価格は一切変わらず、使用できる機能も減ることはない。むしろ実質追加料金なしで「LYPプレミアム」のLINE特典が利用できるため、切り替え得となっている。
パターン①：Netflixは登録中、LYPプレミアムは未登録の場合
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
- Netflixの利用開始手続きにて、現在利用中のNetflixアカウントと同一のメールアドレスを登録
パターン②：NetflixもLYPプレミアムもそれぞれ登録中の場合
現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。
LINEから登録【iOS】
- LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
- 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
- サブスクリプションの編集→全プランをタップ
- 登録したいプランを選択して決済
- 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
- Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う
LINEから登録【Android】
- LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
- 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
- 変更可能なプランから登録したいプランを選択
- 「プランを変更する」をタップ
- 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
- Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う
LINE以外から登録（ウェブ）
- 一度「LYPプレミアム」を解約
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）
- App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可
※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能
※登録完了後現在利用しているNetflixアカウントと同一のメールアドレスを入力すると、現在利用中のNetflixの視聴履歴やマイリストなどを引き継ぐことができる。
※他社Netflixプランのサービスを契約の場合は解約などの手続きが必要。
WBC2026はNetflixで独占配信！
2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)は、日本国内においてNetflixが独占ライブ配信を行う。全20カ国・全47試合を対象に、リアルタイム配信および見逃し配信(オンデマンド)に対応。大会期間中は特設ページも用意され、ハイライトや関連コンテンツも順次展開される。
現時点でNetflix以外の動画配信サービスや地上波テレビでの放送予定は発表されていない。侍ジャパン戦を含む全試合を映像で視聴するには、Netflixへの加入が必須となる。従来のテレビ中継とは異なり、視聴手段は配信プラットフォームに一本化された形だ。
スマートフォン、タブレット、PC、スマートテレビなどマルチデバイスに対応しているため、場所を問わず観戦できるのも強み。ライブで追うか、見逃しでじっくり振り返るか。WBC2026を楽しむ鍵はNetflixにある。
WBC2026の試合日程・対戦カードを紹介
WBC2026は2026年3月6日(金)に開幕し、1次ラウンドは同月11日まで実施される。開催都市はサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの4会場。各プール上位チームが決勝ラウンドへ進出し、最終局面はアメリカで行われる。
決勝トーナメントは、3月13日(金)・14日(土)に準々決勝、15日(日)・16日(月)に準決勝、そして17日(火)に決勝を開催予定。世界一をかけた戦いは、終盤にかけて一気に熱を帯びていく構成だ。
日本は東京開催のプールCに入り、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと対戦する。1次ラウンドの会場はすべて東京ドームとなる。
1次ラウンド 東京プール(プールC) 試合スケジュール
- 2026年3月5日(木)12:00 オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)
- 2026年3月5日(木)19:00 韓国 vs チェコ(東京ドーム)
- 2026年3月6日(金)12:00 オーストラリア vs チェコ(東京ドーム)
- 2026年3月6日(金)19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)
- 2026年3月7日(土)12:00 チェコ vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)
- 2026年3月7日(土)19:00 日本 vs 韓国(東京ドーム)
- 2026年3月8日(日)12:00 チャイニーズ・タイペイ vs 韓国(東京ドーム)
- 2026年3月8日(日)19:00 日本 vs オーストラリア(東京ドーム)
- 2026年3月9日(月)19:00 オーストラリア vs 韓国(東京ドーム)
- 2026年3月10日(火)19:00 日本 vs チェコ(東京ドーム)
各プール組み分け一覧
- プールA(プエルトリコ・サンフアン)：プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア
- プールB(アメリカ・ヒューストン)：アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル
- プールC(日本・東京)：日本、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイ
- プールD(アメリカ・マイアミ)：ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア
