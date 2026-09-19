バドミントン競技の試合日程・地上波テレビ放送予定・出場選手｜アジア大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、バドミントン競技も大会期間中の注目種目のひとつとなる。

本記事では、アジア大会2026のバドミントン競技について、試合日程、地上波テレビ放送予定、日本代表の出場選手を紹介する。

バドミントン競技の試合日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン競技は、2026年9月20日(日)から9月29日(火)にかけて一宮市立体育館で開催される。大会前半は男子・女子団体戦を実施し、9月24日(木)に男女の団体決勝が行われる。9月25日(金)からは男子・女子シングルス、男子・女子ダブルス、混合ダブルスの個人種目が本格的にスタートする。

9月20日(日)

時間 種目 ラウンド 内容 9:30 女子団体 ベスト16 女子団体戦ベスト16 第1試合 15:00 女子団体 ベスト16 女子団体戦ベスト16 第2試合 15:00 女子団体 ベスト16 女子団体戦ベスト16 第3試合

9月21日(月)

時間 種目 ラウンド 内容 9:30 男子団体 ベスト16 男子団体戦ベスト16 第1試合 9:30 男子団体 ベスト16 男子団体戦ベスト16 第2試合 15:00 男子団体 ベスト16 男子団体戦ベスト16 第3試合 15:00 男子団体 ベスト16 男子団体戦ベスト16 第4試合 15:00 男子団体 ベスト16 男子団体戦ベスト16 第5試合

9月22日(火)

時間 種目 ラウンド 内容 9:30 女子団体 準々決勝 女子団体戦準々決勝 第1試合 9:30 女子団体 準々決勝 女子団体戦準々決勝 第2試合 9:30 女子団体 準々決勝 女子団体戦準々決勝 第3試合 9:30 女子団体 準々決勝 女子団体戦準々決勝 第4試合 15:00 男子団体 準々決勝 男子団体戦準々決勝 第1試合 15:00 男子団体 準々決勝 男子団体戦準々決勝 第2試合 15:00 男子団体 準々決勝 男子団体戦準々決勝 第3試合 15:00 男子団体 準々決勝 男子団体戦準々決勝 第4試合

9月23日(水)

時間 種目 ラウンド 内容 9:30 女子団体 準決勝 女子団体戦準決勝 第1試合 9:30 女子団体 準決勝 女子団体戦準決勝 第2試合 15:00 男子団体 準決勝 男子団体戦準決勝 第1試合 15:00 男子団体 準決勝 男子団体戦準決勝 第2試合

9月24日(木)

時間 種目 ラウンド 内容 9:30 女子団体 決勝 女子団体金メダル決定戦 16:00 男子団体 決勝 男子団体金メダル決定戦

9月25日(金)

時間 種目 ラウンド 内容 9:30 男子シングルス 64強 第1～10試合 9:30 女子シングルス 64強 第1～7試合 9:30 混合ダブルス 32強 第1～16試合 16:00 男子ダブルス 32強 第1～16試合 16:00 女子ダブルス 32強 第1～13試合 16:00 混合ダブルス ベスト16 第1～8試合

9月26日(土)

時間 種目 ラウンド 内容 9:30 男子シングルス 32強 第1～16試合 9:30 女子シングルス 32強 第1～16試合 16:00 男子シングルス ベスト16 第1～8試合 16:00 女子シングルス ベスト16 第1～8試合 16:00 男子ダブルス ベスト16 第1～8試合 16:00 女子ダブルス ベスト16 第1～8試合

9月27日(日)

時間 種目 ラウンド 内容 9:30 女子ダブルス 準々決勝 第1～4試合 9:30 混合ダブルス 準々決勝 第1～4試合 13:00 男子シングルス 準々決勝 第1～4試合 13:00 女子シングルス 準々決勝 第1～4試合 13:00 男子ダブルス 準々決勝 第1～4試合

9月28日(月)

時間 種目 ラウンド 内容 9:30 女子ダブルス 準決勝 第1・第2試合 9:30 混合ダブルス 準決勝 第1・第2試合 13:00 男子シングルス 準決勝 第1・第2試合 13:00 女子シングルス 準決勝 第1・第2試合 13:00 男子ダブルス 準決勝 第1・第2試合

9月29日(火)

時間 種目 ラウンド 内容 11:00 男子シングルス 決勝 男子シングルス金メダル決定戦 11:00 女子シングルス 決勝 女子シングルス金メダル決定戦 11:00 男子ダブルス 決勝 男子ダブルス金メダル決定戦 11:00 女子ダブルス 決勝 女子ダブルス金メダル決定戦 11:00 混合ダブルス 決勝 混合ダブルス金メダル決定戦

日程は、団体戦が9月20日から24日まで、個人種目が9月25日から29日まで実施される構成となっている。

バドミントン競技の地上波テレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン競技は、U-NEXTでネット配信が予定されている。

現時点でTBS系列による地上波テレビ放送予定は発表されていない。一方、U-NEXTでは大会初日の9月20日(日)から配信を実施し、男女団体戦を中心にライブ配信する予定となっている。

U-NEXTのネット配信予定

日程 配信開始時間 配信予定 9月20日(日) 9:20 男子団体、女子団体 9月21日(月) 未発表 女子団体 予選、男子団体 予選 9月22日(火) 未発表 男女団体 準々決勝

地上波テレビ放送予定

現時点で、TBS系列によるバドミントン競技の地上波テレビ放送予定は発表されていない。

バドミントン競技の日本代表選手は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン競技には、男子・女子のシングルス、ダブルス、混合ダブルス、団体戦に日本代表選手が出場する。

男子シングルスでは奈良岡功大、西本拳太が個人戦に出場し、田中湧士、渡邉航貴は団体戦のみ出場予定。女子シングルスでは山口茜、宮崎友花が個人戦に出場し、奥原希望、郡司莉子は団体戦のみの出場となる。

ダブルスでは男子2組、女子2組、混合ダブルス2組がエントリーする。

男子シングルス

選手名 所属 出場予定 奈良岡功大 NTT東日本 シングルス／団体 西本拳太 ジェイテクト シングルス／団体 田中湧士 NTT東日本 団体のみ 渡邉航貴 BIPROGY 団体のみ

男子ダブルス

ペア 所属 保木卓朗／小林優吾 トナミ運輸／トナミ運輸 熊谷翔／西大輝 BIPROGY／BIPROGY

女子シングルス

選手名 所属 出場予定 山口茜 再春館製薬所 シングルス／団体 宮崎友花 ACT SAIKYO シングルス／団体 奥原希望 東京都バドミントン協会 団体のみ 郡司莉子 再春館製薬所 団体のみ

女子ダブルス

ペア 所属 福島由紀／松本麻佑 岐阜 Bluvic／ほねごり 中西貴映／岩永鈴 BIPROGY／BIPROGY

混合ダブルス

ペア 所属 霜上雄一／保原彩夏 日立情報通信エンジニアリング／ヨネックス 渡辺勇大／田口真彩 ACT SAIKYO／ACT SAIKYO

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。