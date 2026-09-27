【9月28日】バドミントン女子ダブルス準決勝のテレビ放送・ネット配信・日程まとめ│アジア競技大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン女子ダブルスで、準決勝が2026年9月28日(月)に行われる。

本記事では、バドミントン女子ダブルス準決勝について、試合日程・開始時間、地上波テレビ放送、ネット配信予定を紹介する。

バドミントン女子ダブルス準決勝はいつ？日程・開始時間・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン女子ダブルス準決勝は、2026年9月28日(月)に行われる。

セッション開始予定時間は9:30で、女子ダブルス準決勝2試合が実施される予定。会場は一宮市総合体育館(愛知県一宮市)となっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) 種目 バドミントン女子ダブルス 準決勝 日程 2026年9月28日(月) 開始時間 9:30～ 会場 一宮市総合体育館(愛知県一宮市)

バドミントン女子ダブルス準決勝の対戦カードは？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン女子ダブルス準決勝は、2試合が行われる。

日本からは中西貴映／岩永鈴ペアが準決勝に進出し、第2シードの韓国ペア、白荷娜／李紹希と対戦する。なお、岩永鈴は大会登録名では上坂鈴となっている。

もう1試合では、第1シードの中国ペア、劉聖書／譚寧がマレーシアのパーリー・タン／ティナアー・ムラリタランと対戦する。

試合 対戦カード 準決勝 劉聖書／譚寧(中国・第1シード) vs パーリー・タン／ティナアー・ムラリタラン(マレーシア) 準決勝 中西貴映／岩永鈴(日本) vs 白荷娜／李紹希(韓国・第2シード)

バドミントン女子ダブルス準決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

女子ダブルス準決勝について、現時点でTBS系列によるバドミントン単独の地上波生中継枠は確認されていない。

9月28日(月)のTBS系列では18:30～23:27の地上波生中継枠が予定されているものの、陸上競技や卓球決勝などが中心となっている。

一方、ネットではU-NEXTが9:30から女子ダブルス準決勝をライブ配信予定。準決勝をリアルタイムで視聴する場合は、U-NEXTでの視聴を確認しておきたい。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信予定 U-NEXT 9:30～ 女子ダブルス準決勝をライブ配信予定 TBS系列 － バドミントン単独の地上波生中継枠は現時点で確認されていない

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。