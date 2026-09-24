第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボールで、日本代表は準決勝に臨む。

本記事では、バスケ女子日本代表のアジア大会準決勝の地上波テレビ中継・ネット配信について紹介する。

バスケ女子日本代表の準決勝はいつ？開催日・試合時間・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボールでは、日本代表が準々決勝を勝ち上がった場合、2026年9月25日(金)に準決勝へ臨む。

準決勝は16:00または19:20の開始が予定されており、日本戦の時間は準々決勝終了後の組み合わせによって決まる。試合会場は愛知国際アリーナ(IGアリーナ)となる。

大会名

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ステージ

女子バスケットボール 準決勝

開催日

2026年9月25日(金)

開始予定

16:00 または 19:20

会場

愛知国際アリーナ(IGアリーナ)

バスケ女子日本代表の準決勝の対戦相手は？

日本代表は予選グループBを3戦全勝の首位で通過している。

準々決勝では9月24日(木)19:20からタイ代表と対戦。日本がタイを下して準決勝へ進出した場合、韓国vsインドネシアの勝者と対戦する。

ラウンド 対戦カード 日程 準々決勝 日本 vs タイ 9月24日(木)19:20～ 準決勝 日本 vs 韓国またはインドネシア 9月25日(金)

バスケ女子日本代表の準決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

バスケ女子準決勝は、U-NEXTでライブ配信が予定されている。試合割り当てによっては19:10からの生配信となる見込みだ。

地上波ではTBS系列が16:30から放送を予定しているが、録画放送となる可能性がある。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信予定 U-NEXT 19:10～ ライブ配信予定 TBS系列 16:30～ 録画放送となる可能性あり

バスケ女子日本代表の準々決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール日本代表vsチャイニーズ・タイペイ代表戦は『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。