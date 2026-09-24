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Japan v Latvia - Basketball Women's International: Game 1Getty Images Sport
【アジア競技】バスケ女子準決勝はU-NEXTで独占ライブ配信！無料トライアルに登録
Aoi Fujimiya

バスケ女子日本代表vsチャイニーズ・タイペイの地上波テレビ中継・ネット配信は？アジア大会準決勝

【アジア大会2026】バスケットボール女子準決勝の日本代表vsチャイニーズ・タイペイはどこで見られる？地上波テレビ中継・ネット配信予定は？

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボールで、日本代表は準決勝に臨む。

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本記事では、バスケ女子日本代表のアジア大会準決勝の地上波テレビ中継・ネット配信について紹介する。

バスケ女子日本代表の準決勝はいつ？開催日・試合時間・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボールでは、日本代表が準々決勝を勝ち上がった場合、2026年9月25日(金)に準決勝へ臨む。

準決勝は16:00または19:20の開始が予定されており、日本戦の時間は準々決勝終了後の組み合わせによって決まる。試合会場は愛知国際アリーナ(IGアリーナ)となる。

  • 大会名
    第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
  • ステージ
    女子バスケットボール 準決勝
  • 開催日
    2026年9月25日(金)
  • 開始予定
    16:00 または 19:20
  • 会場
    愛知国際アリーナ(IGアリーナ)
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バスケ女子日本代表の準決勝の対戦相手は？

日本代表は予選グループBを3戦全勝の首位で通過している。

準々決勝では9月24日(木)19:20からタイ代表と対戦。日本がタイを下して準決勝へ進出した場合、韓国vsインドネシアの勝者と対戦する。

ラウンド

対戦カード

日程

準々決勝

日本 vs タイ

9月24日(木)19:20～

準決勝

日本 vs 韓国またはインドネシア

9月25日(金)

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バスケ女子日本代表の準決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

バスケ女子準決勝は、U-NEXTでライブ配信が予定されている。試合割り当てによっては19:10からの生配信となる見込みだ。

地上波ではTBS系列が16:30から放送を予定しているが、録画放送となる可能性がある。

放送・配信サービス

開始時間

放送・配信予定

U-NEXT

19:10～

ライブ配信予定

TBS系列

16:30～

録画放送となる可能性あり

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バスケ女子日本代表の準々決勝のおすすめ視聴方法

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール日本代表vsチャイニーズ・タイペイ代表戦は『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

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アジア大会2026の関連情報

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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