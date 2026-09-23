陸上10000m女子決勝はいつ？テレビ放送予定・日程・時間・日本人出場選手│アジア競技大会2026

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技では、女子10000m決勝が行われる。
本記事では、アジア大会2026の陸上女子10000m決勝について、開催日程、競技開始時間、日本人出場選手、テレビ放送、ライブ配信予定などを紹介する。
陸上女子10000m決勝はいつ？日程・開始時間
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技・女子10000m決勝は、2026年9月24日(木)に行われる。
競技開始は21:25を予定しており、会場はパロマ瑞穂スタジアム(名古屋市瑞穂公園陸上競技場)となっている。
- 日程：2026年9月24日(木)
- 競技開始：21:25
- 種目：陸上女子10000m決勝
- 会場：パロマ瑞穂スタジアム(名古屋市瑞穂公園陸上競技場)
陸上女子10000m決勝の日本人出場選手は？
女子10000m決勝には、日本代表から田中希実が出場予定となっている。
当初エントリーされていた廣中璃梨佳は欠場となっており、日本勢では田中希実が決勝に臨む予定だ。
- 田中希実(豊田自動織機)
- 廣中璃梨佳：欠場
陸上女子10000m決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？
女子10000m決勝は、地上波TBS系列で2026年9月24日(木)16:30から23:27まで放送される大会特別番組内で生中継が予定されている。
TVerでも16:30からTBS地上波のリアルタイム配信を実施予定となっている。
また、U-NEXTでは18:45からイブニングセッションをライブ配信する予定で、見逃し配信にも対応する。
放送・配信サービス
開始時間
放送・配信予定
TBS系列
16:30～23:27
大会特別番組内で女子10000m決勝を生中継予定
TVer
TBS系列と同時配信
TBS地上波のリアルタイム配信
18:35～
イブニングセッションをライブ配信・見逃し配信
陸上女子10000m決勝のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上女子10000m決勝は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
アジア大会2026の関連情報
【大会日程・視聴方法】
- 第20回アジア競技大会・愛知の大会日程・種目別スケジュールまとめ
- 【番組表】アジア大会2026全競技のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- U-NEXTのアジア競技大会2026配信競技/日程一覧・ライブスケジュール
- アジア競技大会2026のハイライト動画はどこで見られる？視聴方法まとめ
【サッカー】
- アジア競技大会サッカー男子の試合日程・組み合わせ・出場国
- アジア競技大会サッカー女子の試合日程・組み合わせ・出場国
- 【サッカー男子】アジア大会2026・日本戦の地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- 【サッカー女子】アジア大会2026・なでしこジャパンの地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- U-21日本代表 アジア競技大会2026のメンバーリスト
- なでしこジャパン(サッカー日本女子代表) アジア競技大会2026のメンバーリスト
【バレーボール】
- バレーボール男子日本代表 2026年試合日程・スケジュール・テレビ放送/ネット配信予定
- バレーボール女子アジア大会2026の試合日程・組み合わせ・出場国・順位表
- 【バレーボール女子】アジア大会2026・日本代表戦の地上波テレビ放送・無料ネット配信予定
- アジア競技大会2026バレーボール女子日本代表のメンバーは？
【バスケットボール】
- アジア競技大会2026のバスケットボールはどこで見られる？男女日本代表の放送・配信予定
- バスケットボール男子競技の試合日程・結果・順位表・組み合わせ｜アジア大会2026
- アジア競技大会2026バスケットボールの地上波テレビ放送はある？
【卓球】
【陸上】
【水泳・競泳】
【野球】
【体操】
【フェンシング】
【ボクシング】
【ハンドボール】
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。