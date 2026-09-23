陸上10000m女子決勝はいつ？テレビ放送予定・日程・時間・日本人出場選手│アジア競技大会2026

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技では、女子10000m決勝が行われる。

本記事では、アジア大会2026の陸上女子10000m決勝について、開催日程、競技開始時間、日本人出場選手、テレビ放送、ライブ配信予定などを紹介する。

陸上女子10000m決勝はいつ？日程・開始時間

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技・女子10000m決勝は、2026年9月24日(木)に行われる。

競技開始は21:25を予定しており、会場はパロマ瑞穂スタジアム(名古屋市瑞穂公園陸上競技場)となっている。

日程：2026年9月24日(木)

競技開始：21:25

種目：陸上女子10000m決勝

会場：パロマ瑞穂スタジアム(名古屋市瑞穂公園陸上競技場)

陸上女子10000m決勝の日本人出場選手は？

女子10000m決勝には、日本代表から田中希実が出場予定となっている。

当初エントリーされていた廣中璃梨佳は欠場となっており、日本勢では田中希実が決勝に臨む予定だ。

田中希実(豊田自動織機)

廣中璃梨佳：欠場

陸上女子10000m決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

女子10000m決勝は、地上波TBS系列で2026年9月24日(木)16:30から23:27まで放送される大会特別番組内で生中継が予定されている。

TVerでも16:30からTBS地上波のリアルタイム配信を実施予定となっている。

また、U-NEXTでは18:45からイブニングセッションをライブ配信する予定で、見逃し配信にも対応する。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信予定 TBS系列 16:30～23:27

(陸上女子10000m決勝開始は21:25を予定) 大会特別番組内で女子10000m決勝を生中継予定 TVer TBS系列と同時配信 TBS地上波のリアルタイム配信 U-NEXT 18:35～

(陸上女子10000m決勝開始は21:25を予定) イブニングセッションをライブ配信・見逃し配信

陸上女子10000m決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上女子10000m決勝は『U-NEXT』でライブ配信される。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。