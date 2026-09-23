【アジア大会2026】卓球団体決勝の組み合わせ・対戦カードは？試合日程・テレビ放送・ネット配信予定まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球競技では、男女団体の決勝が行われる。
本記事では、アジア大会2026の卓球団体決勝について、組み合わせ・対戦カード、試合日程、中継予定を紹介する。
卓球男女団体決勝はいつ？試合日程・開始時間
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球男女団体決勝は、2026年9月24日(木)にスカイホール豊田で開催される。
項目
内容
日程
2026年9月24日(木)
会場
スカイホール豊田(愛知県豊田市)
男子団体決勝
17:00～
女子団体決勝
19:30～
卓球団体決勝の組み合わせ・対戦カードは？
男女団体決勝の対戦カードは、9月23日(水・祝)に行われる準決勝の結果を受けて決定する。
種目
準決勝・対戦カード
男子団体 準決勝
日本 vs 韓国
男子団体 準決勝
中国 vs チャイニーズ・タイペイ
女子団体 準決勝
日本 vs 韓国
女子団体 準決勝
中国 vs 北朝鮮
男子団体 決勝
準決勝の勝者同士
女子団体 決勝
準決勝の勝者同士
卓球団体決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？
卓球男女団体決勝は、地上波TBS系列で2026年9月24日(木)16:30～23:27の大会中継特別番組枠内で生中継される予定だ。
TVerでは16:30からTBS地上波放送の無料リアルタイム配信を予定している。
また、U-NEXTでは17:00から男子・女子団体決勝をライブ配信予定となっている。
放送・配信サービス
開始時間
放送・配信予定
TBS系列
16:30～23:27
男女団体決勝を大会中継特別番組枠内で生中継予定
TVer
16:30～
TBS地上波放送を無料リアルタイム配信予定
17:00～
男子・女子団体決勝をライブ配信予定
アジア競技大会2026のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は『U-NEXT』でライブ配信される。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。