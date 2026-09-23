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【アジア大会】卓球男女団体決勝はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録
Aoi Fujimiya

【アジア大会2026】卓球団体決勝の組み合わせ・対戦カードは？試合日程・テレビ放送・ネット配信予定まとめ

アジア大会2026卓球団体決勝の対戦カードは？男女決勝の日程・地上波テレビ放送・ネット配信まとめ。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球競技では、男女団体の決勝が行われる。

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本記事では、アジア大会2026の卓球団体決勝について、組み合わせ・対戦カード、試合日程、中継予定を紹介する。

卓球男女団体決勝はいつ？試合日程・開始時間

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球男女団体決勝は、2026年9月24日(木)にスカイホール豊田で開催される。

項目

内容

日程

2026年9月24日(木)

会場

スカイホール豊田(愛知県豊田市)

男子団体決勝

17:00～

女子団体決勝

19:30～

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卓球団体決勝の組み合わせ・対戦カードは？

男女団体決勝の対戦カードは、9月23日(水・祝)に行われる準決勝の結果を受けて決定する。

種目

準決勝・対戦カード

男子団体 準決勝

日本 vs 韓国

男子団体 準決勝

中国 vs チャイニーズ・タイペイ

女子団体 準決勝

日本 vs 韓国

女子団体 準決勝

中国 vs 北朝鮮

男子団体 決勝

準決勝の勝者同士

女子団体 決勝

準決勝の勝者同士

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卓球団体決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

卓球男女団体決勝は、地上波TBS系列で2026年9月24日(木)16:30～23:27の大会中継特別番組枠内で生中継される予定だ。

TVerでは16:30からTBS地上波放送の無料リアルタイム配信を予定している。

また、U-NEXTでは17:00から男子・女子団体決勝をライブ配信予定となっている。

放送・配信サービス

開始時間

放送・配信予定

TBS系列

16:30～23:27

男女団体決勝を大会中継特別番組枠内で生中継予定

TVer

16:30～

TBS地上波放送を無料リアルタイム配信予定

U-NEXT

17:00～

男子・女子団体決勝をライブ配信予定

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アジア競技大会2026のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
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  4. 登録完了
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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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