あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
South Korea v Japan: Baseball - 20th Asian Games Aichi-Nagoya: Day 6Getty Images Sport
【アジア大会】野球・日本対韓国の決勝戦はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料体験
Aoi Fujimiya

【アジア大会2026】侍ジャパン決勝の地上波テレビ中継はある？日本vs韓国はどこで見られる？

侍ジャパン決勝はどこで見れる？侍ジャパン(日本)対韓国戦の試合日程、地上波テレビ放送・TVer・U-NEXT配信情報まとめ│アジア競技大会2026

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技で、日本代表(侍ジャパン)は決勝で金メダルをかけて決勝戦に臨む。

【アジア大会】野球・日本対韓国の決勝戦はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料体験今すぐ視聴

本記事では、侍ジャパンのアジア大会決勝について、地上波テレビ中継、TVer無料配信、U-NEXTでのライブ配信予定など視聴方法を紹介する。

野球・侍ジャパンの決勝はいつ？試合日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技で、日本代表(侍ジャパン)は決勝で韓国代表と対戦する。

決勝は2026年9月27日(日)18:30にプレイボール予定。会場は豊橋市民球場(愛知県豊橋市)となっている。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

野球 決勝

対戦カード

日本 vs 韓国

日程

2026年9月27日(日)

試合開始

18:30

会場

豊橋市民球場(愛知県豊橋市)

【アジア大会】野球・日本対韓国の決勝戦はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料体験今すぐ視聴

野球・侍ジャパン決勝の対戦相手は？

侍ジャパンはスーパーラウンド最終戦でチャイニーズ・タイペイを7-3で下し、首位で決勝進出を決めた。

決勝では韓国代表と対戦。日本は1994年広島大会以来となるアジア競技大会での金メダル獲得を目指す。

ラウンド

対戦カード

決勝

日本 vs 韓国

【アジア大会】野球・日本対韓国の決勝戦はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料体験今すぐ視聴

野球・侍ジャパン決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

日本vs韓国の決勝は、地上波TBS系列でのテレビ中継は予定されておらず、TVerでの無料配信も実施されない

ネットではU-NEXTが独占ライブ配信を実施。18:10から配信開始予定となっており、18:30のプレイボールからリアルタイムで視聴できる。

放送・配信サービス

開始時間

放送・配信予定

TBS系列

地上波テレビ中継なし

TVer

無料配信なし

U-NEXT

18:10～

独占ライブ配信予定

【アジア大会】野球・日本対韓国の決勝戦はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料体験今すぐ視聴

アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー