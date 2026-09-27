【アジア大会2026】侍ジャパン決勝の地上波テレビ中継はある？日本vs韓国はどこで見られる？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技で、日本代表(侍ジャパン)は決勝で金メダルをかけて決勝戦に臨む。

本記事では、侍ジャパンのアジア大会決勝について、地上波テレビ中継、TVer無料配信、U-NEXTでのライブ配信予定など視聴方法を紹介する。

野球・侍ジャパンの決勝はいつ？試合日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技で、日本代表(侍ジャパン)は決勝で韓国代表と対戦する。

決勝は2026年9月27日(日)18:30にプレイボール予定。会場は豊橋市民球場(愛知県豊橋市)となっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 野球 決勝 対戦カード 日本 vs 韓国 日程 2026年9月27日(日) 試合開始 18:30 会場 豊橋市民球場(愛知県豊橋市)

野球・侍ジャパン決勝の対戦相手は？

侍ジャパンはスーパーラウンド最終戦でチャイニーズ・タイペイを7-3で下し、首位で決勝進出を決めた。

決勝では韓国代表と対戦。日本は1994年広島大会以来となるアジア競技大会での金メダル獲得を目指す。

ラウンド 対戦カード 決勝 日本 vs 韓国

野球・侍ジャパン決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

日本vs韓国の決勝は、地上波TBS系列でのテレビ中継は予定されておらず、TVerでの無料配信も実施されない。

ネットではU-NEXTが独占ライブ配信を実施。18:10から配信開始予定となっており、18:30のプレイボールからリアルタイムで視聴できる。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信予定 TBS系列 － 地上波テレビ中継なし TVer － 無料配信なし U-NEXT 18:10～ 独占ライブ配信予定

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。