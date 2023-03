Zero presenze all'Inter dopo aver trascinato la Primavera: ora Odgaard sfida la Lazio

Il danese affronterà la Lazio in Conference League con la maglia dell'AZ: all'Inter vinse tutto in una stagione con la Primavera.

Dopo aver eliminato i rumeni del Cluj al playoff, per la Lazio è tempo di ottavi di Conference League: l'avversario dei biancocelesti è l'AZ, club olandese giunto a questo punto della competizione grazie alla vittoria del suo girone.

Tra i giocatori da tenere d'occhio per i ragazzi di Maurizio Sarri figura sicuramente una vecchia conoscenza della nostra Serie A: stiamo parlando di Jens Odgaard, che in Italia ha vestito le maglie di Pescara, Sassuolo e soprattutto Inter.

In realtà la casacca della prima squadra nerazzurra il danese non l'ha mai indossata: acquistato nella stagione 2017/2018, Odgaard non fece in tempo ad esordire in gare ufficiali agli ordini di Luciano Spalletti ma, in compenso, si tolse più di una soddisfazione con la formazione Primavera.

15 goal in 29 presenze e un bottino di trofei davvero invidiabile: al termine di quell'annata, Odgaard festeggiò la vittoria della Supercoppa, del Torneo di Viareggio e dello Scudetto, prima di finire al Sassuolo all'interno dell'operazione che portò a Milano Matteo Politano.

Il classe 1999 è stato di proprietà dei neroverdi fino all'estate 2022 quando, dopo diversi prestiti, è stata messa a punto la cessione definitiva proprio all'AZ che sta beneficiando delle sue prestazioni: con 11 reti, Odgaard è infatti il terzo miglior marcatore stagionale del club dietro a de Wit (13) e Pavlidis (17).

Odgaard dovrebbe far parte dell'undici titolare olandese, sulla linea dei trequartisti all'interno del 4-2-3-1, in cui dovrebbe trovare spazio anche Kerkez, passato anch'egli a Milano ma dalla Primavera del Milan.