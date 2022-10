Conference League 2022/2023: calendario, risultati, gironi, classifiche e tabellone

Dai sorteggi alle gare previste, dai gironi alle date di playoff e fase a gironi: tutto quello che c'è da sapere sulla Conference League 22/23.

Prima edizione della Conference League agli archivi con la finale tra Roma e Feyenoord vinta dai giallorossi. Ora, via alla seconda. In estate, infatti, comincia la seconda stagione della nuova competizione UEFA, voluta dall'UEFA per dare alla possibilità ai club dei tornei minori di farsi strada.

Non solo loro, vista la presenza di diversi club d'elite e con trionfi europei alle spalle. Per questo motivo la Conference League 2022/2023 non sarà certo un torneo da sottovalutare, sia per le gare spesso spettacolari, sia per i nuovi talenti in rampa di lancio, presenti al suo interno.

Come Champions League ed Europa League, anche i gironi di Conference League si chiuderanno prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar, così da dar modo ai giocatori di partecipare al torneo asiatico e dunque tornare nel 2023 per le sfide ad eliminazione diretta.

Appunto importante: nessuna squadra è qualificata direttamente ai gironi di Conference tramite il campionato. Anche i club dei maggiori tornei europei devono giocare almeno un playoff di andata e ritorno.

CONFERENCE LEAGUE 22/23: SORTEGGI E DATE DELLE GARE

Gironi, seconda giornata - 15 settembre

Gironi, terza giornata - 6 ottobre

Gironi, quarta giornata - 13 ottobre

Gironi, quinta giornata - 27 ottobre

Gironi, sesta giornata - 3 novembre

Sedicesimi (sorteggio 7 novembre) - 16 e 23 febbraio (andata e ritorno)

Ottavi (sorteggio 24 febbraio ) - 9 e 16 marzo (andata e ritorno)

Quarti (sorteggio 17 marzo) - 13 e 20 aprile (andata e ritorno)

Semifinali - 11 e 18 maggio (andata e ritorno)

Finale - 7 giugno al Sinobo Stadium di Praga

CONFERENCE LEAGUE, I GIRONI

GRUPPO A

Istanbul Basaksehir

Fiorentina

Hearts

RFS Riga

GRUPPO B

West Ham

Steaua

Anderlecht

Silkeborg

GRUPPO C

Villarreal

Apoel Beer-Sheva

Austria Vienna

Lech Poznan

GRUPPO D

Partizan

Colonia

Nizza

Slovacko

GRUPPO E

AZ Alkmaar

Apollon Limassol

Vaduz

Dnipro

GRUPPO F

Gent

Molde

Shamrock Rovers

Djurgardens

GRUPPO G

Slavia Praga

Cluj

Sivaspor

Balkani

GRUPPO H

Basilea

Slovan Bratislava

Zalgiris Vilnius

Pyunik

IL CALENDARIO DELLA FASE A GIRONI

1ª GIORNATA

GRUPPO A

Giovedì 8 settembre 2022, ore 18.45 - Heart of Midlothian-Basaksehir 0-4

Giovedì 8 settembre 2022, ore 18.45 - Fiorentina-RFS 1-1

GRUPPO B

Giovedì 8 settembre 2022, ore 18.45 - Anderlecht-Silkeborg 1-0

Giovedì 8 settembre 2022, ore 21.00 - West Ham-FCSB 3-1

GRUPPO C

Giovedì 8 settembre 2022, ore 18.45 - Villarreal-Lech Poznan 4-3

Giovedì 8 settembre 2022, ore 18.45 - Austria Vienna-Hapoel Beer Sheva 0-0

GRUPPO D

Giovedì 8 settembre 2022, ore 18.45 - Slovacko-Partizan 3-3

Giovedì 8 settembre 2022, ore 18.45 - Nizza-Colonia 1-1

GRUPPO E

Giovedì 8 settembre 2022, ore 21.00 - Vaduz-Apollon Limassol 0-0

Giovedì 8 settembre 2022, ore 21.00 - Dnipro-AZ 0-1

GRUPPO F

Giovedì 8 settembre 2022, ore 18.45 - Molde-Gent 0-0

Giovedì 8 settembre 2022, ore 21.00 - Shamrock Rovers-Djurgardens 0-0

GRUPPO G

Giovedì 8 settembre 2022, ore 18.45 - Balkani-Cluj 1-1

Giovedì 8 settembre 2022, ore 21.00 - Sivasspor-Slavia Praga 1-1

GRUPPO H

Giovedì 8 settembre 2022, ore 21.00 - Basilea-Pyunik 3-1

Giovedì 8 settembre 2022, ore 21.00 - Slovan Bratislava-Zalgiris 0-0

2ª GIORNATA

GRUPPO A

Giovedì 15 settembre 2022, ore 21.00 - Basaksehir-Fiorentina 3-0

Giovedì 15 settembre 2022, ore 21.00 - RFS-Heart of Midlothian 0-2

GRUPPO B

Giovedì 15 settembre 2022, ore 21.00 - Silkeborg-West Ham 2-3

Giovedì 15 settembre 2022, ore 21.00 - FCSB-Anderlecht 0-0

GRUPPO C

Giovedì 15 settembre 2022, ore 21.00 - Hapoel Beer Sheva-Villarreal 1-2

Giovedì 15 settembre 2022, ore 21.00 - Lech Poznan-Austria Vienna 4-1

GRUPPO D

Giovedì 15 settembre 2022, ore 21.00 - Colonia-Slovacko 4-2

Giovedì 15 settembre 2022, ore 21.00 - Partizan-Nizza 1-1

GRUPPO E

Giovedì 15 settembre 2022, ore 18.45 - AZ-Vaduz 4-1

Giovedì 15 settembre 2022, ore 18.45 - Apollon Limassol-Dnipro-1 1-3

GRUPPO F

Giovedì 15 settembre 2022, ore 18.45 - Gent-Shamrock Rovers 3-0

Giovedì 15 settembre 2022, ore 18.45 - Djurgardens-Molde 3-2

GRUPPO G

Giovedì 15 settembre 2022, ore 18.45 - Slavia Praga-Balkani 3-2

Giovedì 15 settembre 2022, ore 18.45 - Cluj-Sivasspor 0-1

GRUPPO H

Giovedì 15 settembre 2022, ore 18.45 - Zalgiris-Basilea 0-1

Giovedì 15 settembre 2022, ore 18.45 - Pynik-Slovan Bratislava 2-0

3ª GIORNATA

GRUPPO A

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 21.00 - Heart of Midlothian-Fiorentina 0-3

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 21.00 - RFS-Basaksehir 0-0

GRUPPO B

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 18.45 - Anderlecht-West Ham 0-1

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 18.45 - Silkeborg-FCSB 5-0

GRUPPO C

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 18.45 - Poznan-Hapoel Beer Sheva 0-0

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 18.45 - Villarreal-Lech-Austria Vienna 5-0

GRUPPO D

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 18.45 - Slovacko-Nizza 0-1

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 18.45 - Colonia-Partizan 0-1

GRUPPO E

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 18.45 - Dnipro-1-Vaduz 2-2

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 21.00 - AZ-Apollon Limassol 3-2

GRUPPO F

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 18.45 - Molde-Shamrock Rovers 3-0

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 21.00 - Gent-Djurgardens 0-1

GRUPPO H

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 18.45 - Pyunik-Zalgiris 2-0

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 21.00 - Basilea-Slovan Bratislava 0-2

4ª GIORNATA

GRUPPO A

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 18.45 - Fiorentina-Heart of Midlothian

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 18.45 - Basaksehir-RFS

GRUPPO B

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 18.45 - Fiorentina-Heart of Midlothian

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 21.00 - FCSB-Silkeborg

GRUPPO C

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 18.45 - Austria Vienna-Villarreal

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 21.00 - Hapoel Beer Sheva-Lech Poznan

GRUPPO D

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 18.45 - Partizan-Colonia

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 21.00 - Nizza-Slovacko

GRUPPO E

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 18.45 - Apollon Limassol-AZ

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 21.00 - Vaduz-Dnipro-1

GRUPPO F

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 18.45 - Djurgardens-Gent

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 21.00 - Shamrock Rovers-Molde

GRUPPO G

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 18.45 - Cluj-Slavia Praga

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 21.00 - Balkani-Sivasspor

GRUPPO H

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 18.45 - Slovan Bratislava-Basilea

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 21.00 - Zalgiris-Pyunik

5ª GIORNATA

GRUPPO A

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 18.45 - Fiorentina-Basaksehir

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 21.00 - Heart of Midlothian-RFS

GRUPPO B

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 18.45 - Anderlecht-FCSB

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 21.00 - West Ham-Silkeborg

GRUPPO C

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 18.45 - Villarreal-Hapoel Beer Sheva

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 18.45 - Austria Vienna-Lech Poznan

GRUPPO D

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 18.45 - Nizza-Partizan

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 18.45 - Slovacko-Colonia

GRUPPO E

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 18.45 - Vaduz-AZ

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 21.00 - Dnipro-1-Apollon Limassol

GRUPPO F

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 21.00 - Shamrock Rovers-Gent

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 21.00 - Molde-Djurgardens

GRUPPO G

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 21.00 - Sivasspor-Cluj

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 21.00 - Balkani-Slavia Praga

GRUPPO H

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 21.00 - Basilea-Zalgiris

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 21.00 - Slovan Bratislava-Pyunik

6ª GIORNATA

GRUPPO A

Giovedì 3 novembre 2022, ore 16.30 - RFS-Fiorentina

Giovedì 3 novembre 2022, ore 16.30 - Basaksehir-Heart of Midlothian

GRUPPO B

Giovedì 3 novembre 2022, ore 21.00 - FCSB-West Ham

Giovedì 3 novembre 2022, ore 21.00 - Silkeborg-Anderlecht

GRUPPO C

Giovedì 3 novembre 2022, ore 21.00 - Lech Poznan-Villarreal

Giovedì 3 novembre 2022, ore 21.00 - Hapoel Beer Sheva-Austria Vienna

GRUPPO D

Giovedì 3 novembre 2022, ore 21.00 - Colonia-Nizza

Giovedì 3 novembre 2022, ore 21.00 - Partizan-Slovacko

GRUPPO E

Giovedì 3 novembre 2022, ore 18.45 - AZ-Dnipro-1

Giovedì 3 novembre 2022, ore 18.45 - Apollon Limassol-Vaduz

GRUPPO F

Giovedì 3 novembre 2022, ore 18.45 - Djurgardens-Shamrock Rovers

Giovedì 3 novembre 2022, ore 18.45 - Gent-Molde

GRUPPO G

Giovedì 3 novembre 2022, ore 18.45 - Slavia Praga-Sivasspor

Giovedì 3 novembre 2022, ore 18.45 - Cluj-Balkani

GRUPPO H

Giovedì 3 novembre 2022, ore 18.45 - Zalgiris-Slovan Bratislava

Giovedì 3 novembre 2022, ore 18.45 - Pyunik-Basilea

DOVE VEDERE LA CONFERENCE LEAGUE

La Conference League sarà nuovamente trasmessa da Sky e DAZN, attraverso le varie modalità di visione. In chiaro per tutti, a settimane alterne con l'Europa League e dunque con Roma e Lazio, la competizione potrà essere vista su TV8. Ovviamente relativamente alle gare della Fiorentina.