AZ Alkmaar avversario della Lazio in Conference League: presenti Vanheusden e Odgaard

L'AZ Alkmaar affronterà la Lazio agli ottavi di Conference League: in Olanda giocano Vanheusden e Odgaard, oltre all'ex milanista Kerkez.

Il sorteggio degli ottavi di Conference League ha decretato il prossimo avversario della Lazio: si tratta degli olandesi dell'AZ Alkmaar, dove sono presenti alcune vecche conoscenze del nostro calcio e in particolare di Inter e Milan.

Spiccano, infatti, sia Zinho Vanheusden che Jens Odgaard: il difensore belga è attualmente in prestito proprio dai nerazzurri, che nella scorsa stagione lo avevano ceduto con la stessa formula al Genoa, poi retrocesso in Serie B.

Dal punto di vista personale, nemmeno adesso si può parlare in termini positivi dell'annata di Vanheusden, influenzata inizialmente da un ritardo di condizione e dalla frattura ad un piede che ne hanno limitato l'impiego a sole sette presenze totali tra Eredivisie e Conference League.

Sta andando decisamente meglio a Odgaard, terzo miglior marcatore della squadra con 11 reti e anch'egli con un passato all'Inter, che nel 2018 lo cedette al Sassuolo nell'ambito dell'operazione che portò Politano a Milano.

Il danese sembra aver trovato finalmente la sua dimensione dopo vari prestiti che non hanno sortito grossi effetti, tra Heerenveen, Lugano, Pescara e RKC Waalwijk, dove si è messo in mostra agli occhi della dirigenza dell'AZ che ha optato per l'acquisto a titolo definitivo, con contratto valido fino al 2027.

Il terzino sinistro titolare agli ordini di Pascal Jensen è invece Milos Kerkez, ungherese con 32 presenze all'attivo nella Primavera del Milan tra febbraio 2021 e gennaio 2022, quando l'AZ gli ha fatto firmare un accordo di durata quadriennale.