Zarate, è lesione del crociato: il Cosenza gli offre il rinnovo di contratto

E’ già finita la stagione di Mauro Zarate: ha riportato una lesione del crociato sinistro, il Cosenza gli offre il rinnovo per riconoscenza.

Tre partite, due delle quali da titolare. Tanto è durata la stagione di Mauro Zarate con la maglia del Cosenza addosso.

L’attaccante argentino infatti, nel corso della partita di campionato giocata sabato contro il Sudtirol, ha riportato al 53’, a seguito di un contrasto, un infortunio al ginocchio sinistro che lo terrà lontano dai campi da gioco per diversi mesi.

A rendere nota l’esatta entità del problema è stato il club calabrese attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“La Società Cosenza Calcio informa che, nel corso della partita di ieri, il calciatore Mauro Zàrate ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina hanno evidenziato l’interessamento capsulo legamentoso (lesione del legamento crociato anteriore). Nelle prossime ore sarà valutata l’opportunità di intervenire chirurgicamente”.

Il Cosenza, nello stesso comunicato, ha anche comunicato che proporrà un rinnovo contrattuale all’attaccante. Una decisione, come si legge, figlia anche della riconoscenza per ciò che ha dato in queste settimane alla causa.

“A Mauro, che da subito ha mostrato grande attaccamento alla maglia e ha messo a disposizione dei compagni e dello staff tecnico talento ed esperienza, la Società augura di tornare in campo al più presto e proporrà all’attaccante di rinnovare il contratto in essere come segno di riconoscenza e stimolo per un pronto rientro”.

Zarate, trentacinque anni, si è legato al Cosenza lo scorso 31 gennaio, sottoscrivendo un accordo fino al termine della stagione.

Nel corso della sua lunga carriera, in Italia ha vesto anche le maglie di Lazio, Inter e Fiorentina.