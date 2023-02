Zarate fuori in barella: alla seconda da titolare col Cosenza

L'argentino k.o al ginocchio sinistro dopo aver corso tutto il campo per recuperare Cissé: condizioni da valutare per l'ex Lazio.

Partito Larrivey, svincolatosi prima di trasferirsi dalla parte opposta della classifica (Sudtirol), il Cosenza aveva puntato su un altro giocatore d'esperienza come Mauro Zarate per salvare la categoria e partecipare alla Serie B 2023/2024. Ora l'argentino deve però fare i conti con un brutto infortunio.

Nella seconda partita da titolare in maglia Cosenza, la terza da quando ha firmato con il nuovo club, Zarate è stato infatti costretto a uscire in barella. Nella ripresa l'ex giocatore della Lazio, con le mani sul volto, ha abbandonato la sfida contro lo stesso Sudtitol per cause di forza maggiore.

Al minuto 53, Zarate ha provato a recuperare Cissè dopo aver perso palla: corsa fino alla propria difesa e pallone nuovamente tra i piedi del Cosenza. Nel contrastare l'avversario, però, il classe 1987 ha subito un infortunio al ginocchio.

Zarate non è riuscito a rialzarsi, con i compagni che hanno chiesto l'intervento dei sanitari e in seguito della barella. Nella caduta il 36enne si è tenuto subito il ginocchio sinistro, sul quale è stato applicato immediatamente il ghiaccio.

Saranno da valutare le condizioni di Zarate, ma l'uscita in barella con le mani sul volto non lascia presagire niente di buono. In passato Maurito aveva subito un infortunio al ginocchio quando militava nei QPR, per cui dovette rimanere fermo diversi mesi (primavera ed estate 2014).

Accordatosi con il Cosenza fino al prossimo giugno, Zarate spera di poter tornare in campo nel corso di questa stagione, così da tentare di salvare un club pericolante come quello calabrese. Attualmente fanalino di coda cel campionato con la peggiore difesa e il peggior attacco.