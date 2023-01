Weghorst al Manchester United, è fatta: il centravanti ha già lasciato Istanbul

Tornato sotto i riflettori grazie ai Mondiali, Wout Weghorst lascia il Besiktas e va in prestito al Manchester United: accordo trovato.

Fino allo scorso 9 dicembre, Wout Weghorst era il classico Signor Nessuno del pallone. Un centravanti come tanti altri, capace di segnare, sì, ma mai di arrivare ai massimi livelli. Poi, come d'incanto, la sua carriera ha preso una svolta. La doppietta - pur inutile - all'Argentina nei quarti dei Mondiali, il celeberrimo "Qué mirás, bobo?" di Leo Messi nei suoi confronti. E ora, ecco il trasferimento da sogno: al Manchester United.

L'operazione tra i Red Devils, il Besiktas e il Burnley si è finalmente chiusa dopo giorni di trattative. Perché sì, i club in ballo erano tre, mica due: oltre allo United, anche i Clarets, ovvero i proprietari del cartellino di Weghorst, e i turchi, che hanno accolto il centravanti nella prima parte della stagione e ai quali andranno 2,7 milioni di sterline (circa 3 milioni di euro) come compensazione per l'interruzione del prestito.

Trovato l'accordo e vinta la resistenza del Besiktas, inizialmente restio a lasciar partire a cuor leggero uno dei propri uomini di punta, nel primo pomeriggio Weghorst ha lasciato Istanbul in direzione Manchester: lì nelle prossime ore effettuerà le visite mediche di rito e poi firmerà il proprio contratto con i Red Devils, di nuovo in prestito, questa volta fino alla fine della stagione.

Il Manchester United ha dunque trovato l'attaccante che andava cercando da qualche settimana, ovvero da quando Cristiano Ronaldo se n'è andato. Attualmente il ruolo di prima punta è occupato da Martial, con la possibilità che anche un Rashford in formissima possa stabilirsi in quella zona del campo. Ma il manager Ten Hag ha preteso e ottenuto l'innesto di un elemento che conosce piuttosto bene, essendo olandese proprio come lui.

Weghorst, il cui cartellino come detto rimane del Burnley, in Premier League ha già giocato. Anche se con scarsissimi risultati, come testimoniano le due reti in 20 presenze messe a segno nella seconda parte del 2021/22 con la maglia dei Clarets, poi retrocessi in Championship. Un rendimento neppure paragonabile a quello esplosivo messo in mostra con il Wolfsburg, in Bundesliga, compresi i 20 centri collezionati nel 2020/21.

Al Besiktas, dalla scorsa estate a oggi, Weghorst ha realizzato 8 goal in campionato e uno in Coppa di Turchia. Ma è naturalmente il Mondiale, con la doppietta all'Argentina e il battibecco con Messi, ad aver riacceso su di lui i riflettori. Anche quelli del Manchester United. A 30 anni, insomma, il treno è passato di nuovo. Ed è il più importante di tutti.