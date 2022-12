Il momento magico di Weghorst: subito in goal alla ripresa del campionato

L'attaccante olandese va subito in goal alla ripresa del campionato turco e segna in extremis la rete che vale il pareggio al Besiktas.

Sarà la magia delle feste, ma negli ultimi mesi del 2022 Wout Weghorst, attaccante del Besiktas e della nazionale olandese, sembra essere in stato di grazia.

Dopo essersi messo in mostra ai Mondiali in Qatar, segnando una doppietta all'Argentina nei quarti di finale del torneo, il classe 1992 è andato in goal anche alla ripresa del campionato turco.

L'olandese ha realizzato al minuto 86 la rete del pareggio nella sfida che vedeva il Besiktas ospite del Gaziantep.

Si tratta del goal numero 7 in 14 partite disputate da Weghorst con la maglia del club turco dopo il trasferimento della scorsa estate dal Burnley.

Un rendimento che ha spinto Louis Van Gaal a dargli una chance per i Mondiali, ripagata da due goal che hanno portato l'Olanda a giocarsi fino ai rigori contro l'Argentina la possibilità di accedere alle semifinali.