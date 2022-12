Post partita incandescente per il numero 10 dell'Albiceleste: battibecco con Van Gaal e palpabile nervosismo durante l'intervista.

Dopo il calcio di rigore trasformato da Lautaro Martinez è esplosa la festa dell'Argentina che dopo otto anni torna a disputare una semifinale mondiale.

Tra i protagonisti assoluti del match che l'Albiceleste ha vinto contro l'Olanda, c'è ovviamente Lionel Messi che nei tempi regolamentari ha impresso il proprio marchio con il meraviglioso assist per Molina e con la rete del provvisorio 2-0 arrivata su calcio di rigore.

Il fuoriclasse del PSG si è poi ripresentato al cospetto di Noppert in occasione della lotteria dagli undici metri. Al numero 10 è toccato infatti il primo rigore della serie per e il copione non è cambiato: spiazzato il portiere olandese e qualificazione prontamente indirizzata.

A fine partita, però, prima di essere intervistato da 'TyC Sports' un Messi visibilmente nervoso si è rivolto a un interlocutore misterioso, apostrofandolo con una frase piena di stizza:

"Cosa guardi scemo? Cosa guardi? Vai via scemo, vai via".

Non è ancora chiaro a chi fossero riferite le parole del calciatore argentino, ma secondo l'intervistatore - Gaston Edul - avevano un destinatario ben preciso, ossia Wout Werghost, l'attaccante olandese autore delle due reti Oranje.

Messi, in realtà, aveva mostrato tutto il proprio risentimento anche nei confronti di Van Gaal, al quale si è avvicinato con fare polemico al termine del match. Dopo il faccia a faccia con il ct olandese, 'La Pulce' ha commentato così la prova dell'Olanda e la filosofia di gioco del suo allenatore.

"Van Gaal dice che la sua squadra gioca calcio, ma l'unica cosa che hanno fatto è stata mettere in campo giocatori alti e giocare solo a lanci lunghi".

Il tecnico orange, di recente, aveva dichiarato di non considerare Messi un leader e che nel confronto diretto ai Mondiali del 2014 non aveva toccato nemmeno un pallone. Clima decisamente rovente dopo un finale altrettanto vibrante.