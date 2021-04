Vujadin Boskov: lo Scudetto con la Sampdoria e il vuoto per la morte a 83 anni

Fra i più grandi centrocampi jugoslavi del Secondo Dopoguerra, Vujadin Boskov ha scritto pagine importanti nel calcio italiano soprattutto da allenatore, ruolo che lo ha visto ottenere grandi successi con la Sampdoria, dopo aver guidato anche l'Ascoli per due stagioni dal 1984 al 1986.

Il risultato più importante ottenuto con i blucerchiati è stato senza dubbio lo storico Scudetto della stagione 1990/91, che rappresentò il punto più alto di un percorso iniziato nel 1986 per volontà del presidente Paolo Mantovani.

Danilo Crepaldi, esperto di calcio jugoslavo pre e post dissoluzione della Repubblica Socialista Federale, e autore del libro 'Pallone entra quando Dio vuole. Vita, aforismi e miracoli di Vujadin Boskov', ha raccontato in esclusiva a Goal come si è arrivati a quel 1990/91 magico del tecnico di Begeč, che si laureò campione d'Italia dopo aver precedentemente conquistato anche uno Scudetto jugoslavo con il Vojvodina e un titolo di Spagna con il Real Madrid.

"Mantovani quando prese la Sampdoria in mano nel 1979, in Serie B, aveva come obiettivo quello di renderla una grande squadra italiana ed europea e provare a vincere lo Scudetto. Man mano che andò avanti nel suo progetto di costruzione della squadra, comprò i migliori giovani che c'erano sul mercato. Arrivarono a Genova Mancini dal Bologna e Vialli dalla Cremonese, ma anche Luca Pellegrini e altri. Si arrivò a un punto in cui a questa squadra mancava un condottiero, e quel condottiero lo trovò in Vujadin Boskov, che riuscì alla Sampdoria a creare un ambiente unico".

Dall'arrivo di Boskov nel 1986 la squadra cresce e inizia a competere su vari fronti.

L'allenatore jugoslavo inizia a coniare slogan e frasi che diventeranno celebri.

"Boskov ripeteva sempre: 'Perché noi siamo Sampdoria...', oppure: 'Perché loro sono loro, e noi siamo noi'. - racconta Crepaldi - Questi concetti, ripetuti all'infinito, hanno dato ai giocatori un'autostima incredibile. A livello individuale forse i blucerchiati avevano qualcosa in meno, delle altre grandi, il Milan, l'Inter, il Napoli di Maradona, però erano più squadra, potevano giocarsela con tutte e avevano la spavalderia di andare a vincere su tutti i campi. Tant'è vero che con Boskov, tolto il primo anno, la Sampdoria ha sempre vinto almeno un trofeo: nel 1987/88 la Coppa Italia, nel 1988/89 andò in finale di Coppa delle Coppe e vinse la Coppa Italia, nel 1989/90 conquistò la Coppa delle Coppe, nel 1990/91 vinse lo Scudetto, nel 1991/92 la Supercoppa Italiana e arrivò in finale di Coppa dei Campioni".

L'impresa più importante arriva in modo non casuale nella stagione 1990/91. Sul calciomercato il D.s. Paolo Borea inserisce in una rosa già competitiva, reduce dal successo in Coppa delle Coppe, il 'motore' della Dinamo Kiev Alekseij Mikhailichenko, ucraino ma all'epoca sovietico, per il quale i genovesi pagano 6 miliardi e mezzo di Lire nonostante sia reduce da importanti problemi fisici. La squadra, davanti al portiere Gianluca Pagliuca, che sarà protagonista di una stagione strepitosa, vede Moreno Mannini terzino destro marcatore, Vierchowod e Luca Pellegrini centrali difensivi, con Marco Lanna prima alternativa di quest'ultimo nel ruolo di libero. A sinistra si alternano lo sloveno Srecko Katanec e il 'jolly' Giovanni Invernizzi.

A centrocampo Fausto Pari è il mediano titolare davanti alla difesa, con Mikhailichenko che quando sta bene ha compiti di costruzione di gioco e nelle occasioni in cui gli infortuni lo costringono al forfait è sostituito da Ivano Bonetti. La fascia destra è di proprietà di Attilio Lombardo, che sa essere devastante quando ha spazio per sprigionare la sua velocità. Nel ruolo di rifinitore si alternano Beppe Dossena e 'nonno' Cerezo, che a 35 anni sa rivelarsi prezioso quando viene chiamato in causa. I due hanno il compito di fornire palloni ai 'Gemelli del Goal' Gianluca Vialli e Roberto Mancini, mentre Marco Branca è l'attaccante di scorta. A guidare il gruppo con grande abilità e sapienza è proprio l'allenatore di Begeč.

In molti sono però convinti che la grande favorita sia la Juventus di Maifredi e di Roberto Baggio. Ma la partenza è del Milan di Sacchi, che esentato dal primo turno della Coppa dei Campioni mette insieme tre vittorie consecutive e balza al comando.

"Una sorta di svolta si verifica alla 4ª giornata, quando la Sampdoria va a Torino a giocare con la Juventus di Maifredi. Finisce 0-0, con una partita in cui i bianconeri probabilmente avrebbero meritato di più dei blucerchiati. Nonostante questo, Boskov a fine partita dichiara che l'obiettivo è rimanere in corsa per lo Scudetto fino all'ultima giornata".

La Sampdoria cresce e alla settima giornata supera 1-0 il Milan a San Siro grazie a un goal di Cerezo e balza in vetta. All'inseguimento si portano Juventus, Milan e Inter. Al San Paolo, il 18 novembre 1990, la Sampdoria dà una dimostrazione di forza travolgendo 4-1 i campioni d'Italia in carica del Napoli di Maradona: i partenopei di Maradona vanno in vantaggio con Incocciati nel primo tempo, ma nella ripresa i liguri dilagano con le doppiette di Vialli e Mancini, che segna anche un goal spettacolare al volo.

Il fenomeno Samp attira le attenzioni mediatiche, e qualcuno ironizza sul ruolo effettivo di Boskov.

Il 25 novembre la sconfitta 2-1 nel Derby della Lanterna porta i nerazzurri di Trapattoni ad affiancare i blucerchiati in vetta, alla coppia di aggiunge anche la Juventus nella giornata successiva dopo il pareggio per 0-0 a Cagliari dei liguri. Nel turno successivo il rinvio della gara con la Roma fa sì che Inter e Juve prendano la vetta, con la Samp all'inseguimento.

"Fondamentale è lo scontro diretto con l'Inter, il 30 dicembre a Marassi. La Sampdoria passa subito in vantaggio con Vialli, imbeccato da un lancio di Pellegrini, ma poi Mikhailichenko si fa espellere e i genovesi restano in 10. Boskov vorrebbe allora retrocedere Pari in marcatura su Serena, e tenere Pellegrini libero. Ma i giocatori in campo decidono diversamente, e questo è significativo del gruppo che stava dietro quella squadra. Pellegrini marca Serena e Vierchowod resta su Klinsmann, mentre Pari continua a fare il mediano. Il mister inizialmente si arrabbia, chiede lumi ma poi si accorge che è la soluzione giusta, e lascia che le cose facciano il suo corso".

Berti al 50' firma l'1-1, ma poi nel finale Vialli su rigore e Mancini fissano il risultato sul 3-1.

Nelle prime 3 gare del nuovo anno i genovesi conquistano appena un punto in tre gare, e chiudono il girone di andata addirittura al 5° posto con 20 punti, scavalcati in classifica da Inter, Juventus, Parma e Milan.

"A cavallo fra i due gironi arriva una mini-crisi. I blucerchiati perdono infatti in casa 1-2 con il Torino e contro il Lecce in trasferta. E qui accade un altro fatto fondamentale di quella stagione. Tutti parlano della solita cicala che canta solo d'estate. Ma su imbeccata dello stesso Boskov e del D.s. Borea la società invita i giocatori a un confronto. La squadra, senza tecnici e dirigenti, si ritrova nel ristorante 'La Beccaccia', a Rapallo. I giocatori hanno un confronto duro fra loro, volano anche parole grosse però fanno un patto: devono portare lo Scudetto a Genova e fino a quando questo accadrà non lasceranno la Sampdoria".

"Chiesi a Vialli se Boskov sapeva di quanto accaduto, - spiega Crepaldi - lui mi disse: 'Io non so il mister sapesse che quella sera c'eravamo riuniti. Ma dai suoi atteggiamenti, la mattina dopo, sapeva tutto quello che c'eravamo detti. Sapeva quando usare il bastone e quando invece la carota. Magari non era superiore ad altri dal punto di vista tattico o tecnico, però aveva questo grande potere di riuscire sempre a dire la cosa giusta al momento giusto'. Era un grande comunicatore e un grande psicologo, di una psicologia fine e mai banale".

Sempre a Vialli, Crepaldi chiede di descrivergli il calcio di Boskov in poche parole.

"Lui mi risponde: 'Un calcio a prima vista semplice solo per chi non sapeva guardare in profondità'. In verità era un calcio organizzato basato però su cose semplici. E aggiunge: 'Uno dei segreti era che mentre ci allenavamo ridevamo, e la gente pensava che non ci allenassimo seriamente. I giornalisti battevamo su questo, non avevano capito che noi lavoravamo divertendoci'. Questo fu uno dei grossi meriti di Vujadin Boskov".

Grazie alla cena chiarificatrice e ai metodi di Boskov, la Sampdoria supera la crisi di slancio e riparte con 3 vittorie: batte Cesena e Fiorentina e la Roma nel recupero il 23 gennaio. Alla 19ª giornata ha così riacciuffato la vetta, dove si instaura un triumvirato con Inter e Milan. La serie positiva dei blucerchiati si allunga a 6 gare con i successi su Bologna, Juventus e Parma.

La Juventus perde definitivamente terreno, la Sampdoria prende la vetta solitaria, affiancata nuovamente dall'Inter alla 23ª giornata, mentre il Milan perde terreno. I rossoneri, tuttavia, battono i nerazzurri nel derby, mentre i ragazzi di Boskov travolgono con un 4-1 che non ammette repliche il Napoli di Maradona e prendono il largo in classifica. Il distacco resta invariato la domenica seguente grazie al pareggio con il Genoa, che fa il paio con pari dei milanesi con i partenopei. Il testa a testa fra Sampdoria e Inter vive il suo capitolo decisivo nello scontro diretto del girone di ritorno, che si disputa al Meazza il 5 maggio 1991.

"Fu una partita per la Sampdoria epica, che resterà per sempre nella storia del club. I genovesi sono avanti in classifica di 3 punti, l'Inter di Trapattoni si gioca le ultime possibilità di vincere il titolo. I nerazzurri nel primo tempo sottopongono i blucerchiati ad un assedio. Pagliuca è miracoloso e la Samp, assediata nella sua area, non riesce a rompere il guscio. Grazie alle parate del portiere bolognese, il primo tempo si chiude comunque sullo 0-0, dopo anche un goal regolare annullato dall'arbitro a Klinsmann".

Le due squadre chiudono la prima frazione in parità e con 10 uomini, per la doppia espulsione comminata dall'arbitro a Mancini e Bergomi.

"Negli spogliatoi i giocatori hanno i musi lunghi e sono demoralizzati. - racconta Crepaldi - Il goal dell'Inter sembra nell'aria. Boskov entra nello spogliatoio, fa come sempre sedere i suoi ragazzi con la schiena per terra e le gambe sollevate e appoggiate al muro, e inizia a sorridere. Dice: 'Ragazzi, oggi noi con Gianluca Pagliuca così non possiamo perdere partita, massimo possiamo pareggiare. Questo è ancora buono per noi per vincere Scudetto. Ma io vi dico che se noi abbiamo coraggio e andiamo di là, noi possiamo vincere partita'".

Le parole di Boskov si rivelano profetiche: Pagliuca para tutto il parabile, mentre un errore di Stringara innesca il contropiede di Vialli, che appoggia per Dossena: tiro da fuori area dell'esperto centrocampista e niente da fare per Zenga.

Sull'1-0 l'arbitro concede un rigore all'Inter e sul dischetto si presenta lo specialista Matthäus. Ma Pagliuca è in stato di grazia, quasi blocca la forte conclusione centrale del tedesco e poi gli chiude lo specchio sulla ribattuta: un muro. Il colpo di grazia ai nerazzurri lo infligge Vialli: fuga in contropiede del numero 9 blucerchiato, che scarta anche Zenga, deposita in rete e festeggia con la capriola. Lo scontro Scudetto è vinto 2-0 dalla Sampdoria, che a 3 giornate dalla fine del torneo si porta a +4 dal Milan e a +5 dai nerazzurri.

"Galeazzi a fine gara intervista per la Rai Trapattoni e Boskov a fine partita. Il Trap fa un monologo: se la prende con l'arbitro, con il guardalinee, con il pubblico di San Siro che non ha tifato abbastanza, e con la sfortuna. Poi tocca a Vujadin, che con una delle sue frasi gela il suo collega: 'Io dico che quando cacciatori sbagliano mira, lepri scappano. E oggi noi siamo scappati'. Per me è stata una delle sue frasi più belle, rispetto ad altre poco riportate".

"Poi Galeazzi continua ad intervistarlo e gli chiede: 'Come si dice Scudetto in jugoslavo?'. E Boskov risponde: 'Jugoslavo per voi italiani difficile, si dice 'Prvenstvo'. Voi italiani non riuscite a dire prv'. E Galeazzi lo incalza: 'E in genovese?'. 'E in genovese è come in Italiano, Scudetto', replica un divertito Vujadin".