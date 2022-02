Villarreal-Juventus, le pagelle: Vlahovic illumina, Rabiot rovina tutto

LE PAGELLE DI VILLARREAL-JUVENTUS

SZCZESNY 6.5 – Disinnesca nel primo tempo l’unica vera occasione del Sottomarino Giallo, per il resto pura ordinaria amministrazione e non può nulla sul blitz di Parejo.

DANILO 7 – Serve una palla al bacio al bomber serbo e, soprattutto, profonde solidità in lungo e in largo.

DE LIGT 5.5 – In occasione dell’1-1 non legge bene – eufemismo – l’azione.

ALEX SANDRO 6 – Capitano di serata, schierato come terminale mancino nella difesa tre, non soffre particolarmente i tentativi degli attaccanti avversari. Non al top della condizione, esce all’intervallo. (46’ BONUCCI 6 – Al rientro dall’infortunio, tiene botta).

CUADRADO 6 – Preme poco, visibilmente preoccupato delle fiammate gialle. Attento dietro.

MCKENNIE 7 – Lavoro prezioso tra le linee, non disdegnando qualche inserimento qua e là. Sale di tono, eccome, nella ripresa. Esce per ko. (81’ ZAKARIA SV).

LOCATELLI 6 – Detta i tempi del centrocampo con qualità e personalità. (71’ ARTHUR 6 – Si vede poco, tuttavia non trema con la sfera tra i piedi).

RABIOT 5 – Sonnecchia su Parejo, un errore che pesa come un macigno. Rischia, e non poco, il rosso.

DE SCIGLIO 5.5 – Deve fare i conti con le accelerazioni di Danjuma. E sono dolori. (87’ PELLEGRINI SV).

VLAHOVIC 7 – Al debutto in Champions League, impiega 32’’ per trovare la rete. Marziano.

MORATA 5.5 – La consueta generosità in fase di non possesso con qualche errore di mira. E di professione fa l’attaccante.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli 6; Foyth 6, Albiol 5, Pau Torres 5.5, Pedraza 5.5 (79’ Estupinan s.v.); Chukwueze 7 (90’ Pino s.v.), Capoue 7, Parejo 7, Alberto Moreno 5.5 (79’ Trigueros s.v.); Danjuma 6 90’ Dia s.v.), Lo Celso 6.5. All. Emery