E' subito Vlahovic: suo il goal più veloce per un debuttante della Juve in Champions

Goal all'esordio in campionato, goal all'esordio in Champions League: impatto 'discreto' per Dusan Vlahovic con la nuova realtà della Juventus, caricata sulle spalle non solo sul territorio italiano ma anche in Europa.

All'ex Fiorentina sono bastati appena 32 secondi per insaccare il pallone, il primo toccato: lancio lungo di Danilo dalle retrovie, difesa della sfera perfetta e destro chirurgico ad infilarsi dove Rulli non può arrivare.

Come riportato da 'Opta', il serbo è il giocatore bianconero a cui è bastato meno tempo per sbloccarsi nella massima competizione continentale, oltre che il primo a segnare all'esordio nella fase ad eliminazione diretta della Champions da quando il torneo presenta questa formula.

32 - Dusan Vlahovic è il giocatore della Juventus che ha impiegato meno tempo (32 secondi) a segnare il suo primo gol in Coppa dei Campioni/Champions League; è inoltre il primo bianconero a segnare all'esordio nella moderna #UCL nella fase a eliminazione diretta. Devastante. pic.twitter.com/lhmWaZdpP4 — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) February 22, 2022

Musica per le orecchie dei tifosi, che hanno finalmente trovato il leader tecnico mancante nella prima parte di stagione: ciò che di meglio potesse capitare per continuare ad alimentare il sogno europeo.