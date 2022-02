Villarreal-Juventus 1-1: Dani Parejo risponde a Vlahovic, qualificazione aperta

Il primo round non se lo aggiudica nessuno. Verdetto sovrano tra Villarreal e Juventus, dunque, rimandato allo Stadium. Madama s’illude con Vlahovic, Parejo ristabilisce gli equilibri. Match privo di grossi scossoni, equilibrato, tattico. Insomma, finale tutto da scrivere.

Emery non ha a disposizione il bomber Gerard Moreno, al suo posto Lo Celso – preso nel mercato di gennaio dal Tottenham – a supporto di Danjuma, già decisivo contro l'Atalanta nella fase a gironi. L'ex Napoli Albiol guida la difesa con Pau Torres, Capoue e Parejo diga a centrocampo. Sugli esterni Chukwueze e Alberto Moreno.

Tanti i problemi di formazione per Allegri, che deve fare a meno di Chiellini, Rugani, Bernardeschi e Dybala oltre che ovviamente di Chiesa, la cui stagione è già finita da tempo. In difesa ibrido a tre con Danilo, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo McKennie e Locatelli la spuntano su Zakaria e Arthur, Cuadrado e De Sciglio sugli esterni. In attacco Morata affianca Vlahovic, quest'ultimo al debutto assoluto nell’Europa che conta.

Immediatamente nel segno di Vlahovic. L’attaccante serbo, infatti, è il giocatore della Juventus che ha impiegato meno tempo – 32 secondi – a segnare il suo primo goal in Champions League. E, sempre secondo i dati Opta, l’ex Fiorentina è il primo bianconero a segnare all’esordio nella Champions moderna per quanto concerne la fase a eliminazione diretta. Madama squilla, i padroni di casa impattano contro il palo: Lo Celso, da posizione favorevole, deve fare i conti con la malasorte. Il Villarreal preme, ma a targhe alterne, così come Madama – una volta in vantaggio – gestisce e riparte; non sempre con grande intensità.

Nella ripresa i padroni di casa alzano il ritmo e, parallelamente, a calare vistosamente è la Vecchia Signora. Ritmo basso, da entrambe le parti, con una doppia lettura errata sull’asse De Ligt-Rabiot a sfociare nel pareggio del Villarreal: ci pensa Parejo. Dopodiché, sempre in chiave negativa, è sempre Rabiot ad eccellere: entrataccia graziata da Siebert solamente con il giallo. McKennie è costretto a uscire per infortunio. Dopodiché non succede più nulla.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

VILLARREAL-JUVENTUS 1-1

MARCATORI: 1’ Vlahovic, 66’ Parejo

VILLARREAL (4-4-2): Rulli 6; Foyth 6, Albiol 5, Pau Torres 5.5, Pedraza 5.5 (79’ Estupinan s.v.); Chukwueze 7 (90’ Pino s.v.), Capoue 7, Parejo 7, Alberto Moreno 5.5 (79’ Trigueros s.v.); Danjuma 6 90’ Dia s.v.), Lo Celso 6.5. All. Emery

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6.5; Danilo 7, De Ligt 5.5, Alex Sandro 6 (46’ Bonucci 6), Cuadrado 6, McKennie 7 (81’ Zakaria s.v.), Locatelli 6 (71’ Arthur 6), Rabiot 5, De Sciglio 5.5 (87’ Pellegrini s.v.); Vlahovic 7, Morata 5.5. All. Allegri

Arbitro: Siebert

Ammoniti: Rulli (V), Rabiot (J)

Espulsi: -