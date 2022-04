Vicenza-Lecce ad alta tensione: un petardo stordisce il portiere di casa Contini

Pomeriggio decisivo per il Lecce, pomeriggio decisivo per il Vicenza. E soprattutto, pomeriggio che potrebbe diventare trionfale per i giallorossi, aritmeticamente in Serie A con una semplice vittoria a 90 minuti dalla conclusione del campionato di B. Ma attenzione al giallo.

Accade tutto a una ventina di minuti dalla fine. Strefezza realizza la rete del vantaggio del Lecce, quella che può valere la A anticipata, e i tifosi del Lecce festeggiano. Solo che festeggiano in maniera esagerata. Qualcuno pensa bene di lanciare in campo qualche petardo e uno di questi cade proprio accanto al portiere di casa, l'ex napoletano Nikita Contini, che crolla a terra stordito.

Sono minuti di tensione altissima. Contini rimane a terra, entra in campo lo staff medico del Vicenza per soccorrere il proprio portiere e il gioco non riprende per alcuni minuti mentre i sostenitori del Lecce, nella Curva Nord a loro riservata, continuano a far festa.

Contini, alla fine, non ce la fa ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto entra in campo il suo secondo, Matteo Grandi, titolare nella prima parte della stagione del Vicenza, che peraltro si farà a sua volta male poco dopo (ma a una spalla, dopo uno scontro col compagno Crecco), rimanendo comunque in campo.

In un clima di tensione massima, nel quale le due panchine battibeccano alla presenza del delegato di Lega, il gioco riprende infine dopo pochi minuti. Ma il giallo resta.