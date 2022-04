SERIE B, 37ª GIORNATA

PARMA-ALESSANDRIA 2-2 [17' Palombi (A), 43' Cobbaut (P), 58' Vazquez (P), 81' Pierozzi (A)]

CREMONESE-ASCOLI 0-1 [51' Baschirotto]

MONZA-BENEVENTO 3-0 [48' Mota, 53' rig. Gytkjaer, 88' Mota]

CITTADELLA-BRESCIA 1-0 [62' Cassandro]

PORDENONE-CROTONE 3-3 [45' Nedelcearu (C), 58' Candellone (P), 59' Marras (C), 64' Maric (C), 85' Butic (P), 90' Zammarini (P)]

SPAL-FROSINONE 3-0 [8' Dickmann, 12' Pinato, 88' Esposito]

TERNANA-PERUGIA 1-0 [36' Donnarumma]

VICENZA-LECCE 2-1 [69' Strefezza (L), 94' rig. Diaw (V), 103' Ranocchia (V)]

PISA-COSENZA 1-1 [6' aut. Venturi (P), 79' rig. Liotti (C)]

REGGINA-COMO [ore 16.15]

CLASSIFICA SERIE B