Verona-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo il ko col Bologna, l'Inter prova a rialzarsi in casa del Verona. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

VERONA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 9 luglio 2020

9 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Dopo aver perso in casa contro il , con tanto di sfogo di Antonio Conte al termine della partita di San Siro, l'Inter fa visita al Verona nel match che chiuderà la trentunesima giornata di . Sono ormai solo 8 i turni che mancano alla conclusione del campionato, in programma nella prima settimana di agosto.

Gara delicata per i nerazzurri, che hanno ormai visto allontanarsi la in vetta alla classifica e devono fare attenzione all' , in piena corsa per il terzo posto. Dal canto suo, invece, il Verona neopromosso è stato fin qui artefice di uno stupendo cammino in campionato.

La gara d'andata tra Inter e Verona, giocata a novembre a San Siro, ha visto i nerazzurri imporsi per 2-1 in rimonta: goal iniziale dei veneti con Verre su rigore, pareggio di Vecino e, nel finale, rete della rimonta firmata da Barella, assente al Bentegodi a causa di un infortunio muscolare.

In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-INTER

Verona-Inter si giocherà nella serata di giovedì 9 luglio 2020 al Bentegodi di Verona, casa dell'Hellas. Il calcio d'inizio della sfida tra gli uomini di Juric e quelli di Conte è in programma alle 21.45.

Si tratta dell'ultima sfida in ordine cronologico della trentunesima giornata di Serie A. Sempre giovedì 9, ma a partire dalle 19.30, si giocherà anche l'altro posticipo tra la e l' .

Verona-Inter è una delle 7 partite della giornata trasmesse da Sky Sport. Gli abbonati avranno l'imbarazzo della scelta, se è vero che la gara del Bentegodi sarà trasmessa da Sky Sport Uno, da Sky Sport Serie A e sul canale 251 del satellite.

Verona-Inter sarà visibile non soltanto in tv, ma anche in . Sky mette infatti a disposizione degli abbonati il servizio gratuito SkyGo: basterà scaricare l'applicazione sul proprio pc, tablet oppure smartphone e godersi la sfida.

Un'ulteriore opzione è quella di vedere Verona-Inter su Now Tv, acquistando un pacchetto dedicato.

IN DIRETTA SU GOAL

La gara tra Verona e Inter sarà disponibile, tramite una diretta scritta, anche su Goal. Raccontandovi la sfida minuto per minuto, a cominciare dal prepartita e dalle formazioni ufficiali scelte da Juric e Conte, vi consentiremo di non perdervi nemmeno un'azione della gara tra i gialloblù e i nerazzurri.

Juric non recupera Amrabat e Borini, quest'ultimo vittima di un risentimento muscolare al bicipite femorale a . In mezzo al campo dovrebbe dunque toccare ancora a Badu, nonostante il trauma cranico rimediato al Bentegodi, mentre Verre e Zaccagni sosterranno il centravanti Di Carmine. Anche Stepinski spera comunque in una maglia, ma parte in seconda fila. In difesa dovrebbe tornare dal primo minuto Gunter al posto di Empereur.

Nell'Inter potrebbe toccare a Sanchez affiancare Lukaku in attacco: Lautaro Martinez non sta attraversando un grande momento di forma, come confermato dal rigore sbagliato contro il Bologna, e potrebbe iniziare il match seduto in panchina. D'Ambrosio e Bastoni sono squalificati, per cui la difesa di Conte è già disegnata: de Vrij in mezzo, Godin e Skriniar ai suoi lati. Out per infortunio Moses e Barella: a destra toccherà ancora a Candreva, così come sarà Gagliardini a fare coppia con Brozovic a centrocampo. Più Young di Biraghi a sinistra.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Badu, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; R. Lukaku, Sanchez.