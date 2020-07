Conte amaro: "Dobbiamo dimostrare di meritare l'Inter, io per primo"

Addio definitivo ai residui sogni di gloria. La vince ancora, l' si ferma ancora dopo lo stop contro il . Ed è un ko, quello rimediato a San Siro contro il Bologna, che nel post partita porta Antonio Conte, già protagonista di un lungo colloquio negli spogliatoi con i giocatori alla presenza di Marotta, a una serie di amare considerazioni.

"C’è poco da dire anche perché è abbastanza chiaro quello che è successo e tutti quanti ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità - le parole del tecnico nerazzurro a DAZN, come riporta il sito ufficiale dell'Inter - Io per primo, poi i calciatori, abbiamo regalato la partita e sta succedendo troppo spesso".

"La delusione è tanta e spero valga lo stesso per i ragazzi - prosegue Conte - Sicuramente ci sono delle situazioni e delle valutazioni che si devono fare perché la partita era praticamente vinta, avremmo dovuto portarla a casa in carrozza. Mi viene difficile da spiegare, eravamo in superiorità numerica, in vantaggio e abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare su rigore. Non ci siamo riusciti ma eravamo ancora in vantaggio, con un uomo in più, in controllo del gioco. Non è la prima volta che accade, delle domande io me le faccio e se le devono fare anche i calciatori".