L'Inter perde Barella: distrazione agli adduttori della coscia destra

L'Inter non avrà a disposizione per le prossime partite Nicolò Barella: distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra.

Piove sul bagnato per l' , sconfitta in casa dal tra le polemiche per il calcio di rigore tirato da Lautaro e parato da Skorupski: l'infermeria si riempie con l'ingresso di Nicolò Barella.

Il centrocampista sardo non era nemmeno in panchina ieri pomeriggio a San Siro e gli esami sostenuti oggi non hanno dato un esito positivo: si tratta di distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Questo il comunicato del club nerazzurro.

🏥 | REPORT



Le condizioni di Nicolò Barella, il comunicato 👉 https://t.co/anKy9uJwRG#FCIM — Inter (@Inter) July 6, 2020

"Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, dopo il risentimento muscolare che gli ha impedito di essere a disposizione per la gara contro il Bologna. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".

Per Barella si prospetta uno stop di 15-20 giorni: dovrebbe tornare a disposizione di Conte per le ultimissime gare del campionato a fine luglio.

Inter colpita dalla sfortuna, proprio in concomitanza del ritorno di Brozovic tra i titolari e di Vecino tra i convocati. Ricordiamo che ai box c'è da tempo anche Sensi, altro giocatore perseguitato dai problemi fisici che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio.