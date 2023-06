Ufficiale, Cuadrado lascia la Juventus: lo annuncia il club bianconero

Juan Cuadrado e la Juventus si separano: il contratto del colombiano, in scadenza oggi, non verrà dunque prolungato.

Juan Cuadrado e la Juventus si separano. Le voci degli scorsi giorni, diventate sempre più concrete, sono infine giunte allo step dell'ufficialità: il club bianconero ha confermato che il contratto dell'esterno colombiano, in scadenza proprio oggi, non verrà rinnovato.

"È stato un viaggio straordinario. Grazie di tutto Panita": così ha scritto sui propri social la Juventus, annunciando l'addio di Cuadrado dopo otto anni.

"314 volte abbiamo combattuto insieme, vincendo 11 trofei - è invece una parte del comunicato postato dalla Juve sul proprio sito - 26 volte l’abbiamo visto esultare, con il suo ballo inconfondibile. 59 volte è stato lui a regalare la gioia del gol ai compagni. Oggi, dopo un viaggio lungo otto stagioni, è arrivato il momento dei saluti. Juan Cuadrado lascia la Juventus".

Cuadrado è arrivato a Torino nell'estate del 2015, proveniente dal Chelsea. E con la maglia bianconera ha conquistato cinque Scudetti di fila, sotto la guida di Massimiliano Allegri prima e Maurizio Sarri poi, aggiungendo una finale di Champions League persa contro il Real Madrid nel 2017.

Nonostante la fiducia del giocatore riguardo a un possibile rinnovo, la Juventus ha dunque deciso di fare a meno di lui. E ora lo vedrà indossare un'altra maglia: forse in Italia (nei giorni scorsi si è parlato della Lazio) o forse all'estero, in Spagna oppure in Turchia.