Cuadrado sul rinnovo con la Juventus: "Mi hanno fatto un'offerta, ma per ora non ci sto pensando"

Juan Cuadrado svela la proposta della Juve ma prende tempo: "Ne parleremo più in là. Speriamo di trovare un accordo".

Sul futuro di Juan Cuadrado, resta un grosso punto interrogativo. Da una parte il contratto in scadenza con la Juventus, dall'altra l'intesa tutta da definire.

L'esterno, intervistato nel ritiro della Colombia, svela i passi mossi dalla Vecchia Signora ma al tempo stesso prende tempo.

"Mi hanno fatto un'offerta, ma in questo momento non ci sto pensando. Ho detto che ne parleremo più avanti, speriamo di trovare un accordo e continuare a giocare ad alto livello".

Insomma, per adesso la love story tra Cuadrado e la Juve rimane in standby: offerta di rinnovo sul tavolo e risposta non pervenuta, con discorsi tra calciatore e società - a detta del laterale destro - posticipati.

Lecito ipotizzare che gli uomini della Continassa abbiano messo sul piatto una cifra inferiore, su base annuale, rispetto ai (quasi) 4 milioni netti percepiti fin al 30 gugno corrente.

Il 35enne colombiano, alla corte di Madama dal 2015, in maglia bianconera ha collezionato 314 presenze e 26 goal conquistando 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.