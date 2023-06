Juventus, ultima decisione presa: finita la storia con Cuadrado

Juan Cuadrado non rinnoverà il contratto che lo lega alla Juventus: si chiude dopo otto stagioni la sua avventura in bianconero.

Si chiude dopo otto stagioni la lunga avventura di Juan Cuadrado alla Juventus.

L’esterno colombiano, il cui contratto con con il club bianconero giungerà alla sua naturale scadenza il prossimo 30 giugno, non resterà all’ombra della Mole.

Nelle ultime settimane si è molto parlato del suo futuro e delle possibilità di una permanenza agli ordini di Massimiliano Allegri, nelle ultime ore è stata però presa una decisione definitiva che va in senso opposto.

A prendere il posto nella rosa bianconera dell’ormai trentacinquenne esterno, sarà Timothy Weah, giocatore che la Juventus sta prelevando dal Lille e il cui arrivo a Torino, per sottoporsi alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto, è previsto nella giornata di mercoledì.

Elemento fondamentale per gli allenatori che dal 2015 in poi si sono succeduti sulla panchina della Juventus, Cuadrado lascerà Torino dopo 314 presenze complessive condite da 26 goal e 65 assist, e dopo aver messo in bacheca cinque Scudetti, quattro Coppe Italia e due Supercoppe Italiane.