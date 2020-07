Udinese-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Salvezza e Scudetto si incrociano in Udinese-Juventus: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: giovedì 23 luglio 2020

• Orario: 19:30

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go

Dopo la vittoria contro la , la Juventus ha la possibilità di vincere lo Scudetto già nel match contro l'Udinese. Con una serie di risultati utili, i bianconeri di Sarri potrebbero festeggiare l'ennesimo titolo italiano: tutti gli occhi puntati dunque su Udine.

Gara fondamentale anche per l'Udinese, non ancora salva, ma decisa ad ottenere i punti essenziali per avvicinarsi alla quota 40 e dunque giocare in anche nella prossima stagione. Per Gotti una vittoria porterebbe la salvezza più vicina.

La gara tra Udinese e Juventus sarà importante anche per Cristiano Ronaldo, riuscito a raggiungere Immobile in testa al classifica marcatori: il lusitano punta alla Scarpa d'Oro, al titolo di cannoniere e alla possibilità di superare il compagno Higuain come maggior marcatore in una sola stagione di Serie A.

Tutto su Udinese-Juventus: dalle formazioni , a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-JUVENTUS

La sfida tra Udinese e Juventus si gioca giovedì 23 luglio 2020 alla 'Dacia Arena' di Udine: calcio d'inizio alle 19:30.

Udinese-Juventus sarà trasmessa in da Sky. detentrice di sette match sui dieci previsti in ogni giornata di Serie A, ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 251 del satellite).

In , invece, la partita tra Udinese e Juventus sarà visibile grazie a Sky Go (il servizio dedicato agli abbonati Sky): occorrerà scaricare l'app ufficiale ed utilizzarla tramite pc, smartphone o tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Udinese-Juventus sarà disponibile anche su Goal, tramite diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni principali della sfida tra friulani e piemontesi.

Gotti ritrova Okaka dopo la squalifica e valuta alcuni avvicendamenti: Troost-Ekong per Becao, Samir per De Maio e Sema per Zeegelaar: De Paul e Fofana intoccabili così come Stryger-Larsen a destra, in avanti maglia assicurata per bomber Lasagna.

Sarri dovrebbe proporre Higuain in avanti in caso di recupero, altrimenti conferma per Dybala. A centrocampo tornerà titolare Pjanic, probabile chance anche per Matuidi. Squalificato Bonucci, ci sarà Rugani al fianco di De Ligt. Verso una maglia anche Danilo.

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.