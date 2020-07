Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali: gioca Danilo, fuori Pjanic e Lasagna

Sarri schiera Rugani e lascia in panchina Cuadrado. Centrocampo confermato con Ramsey. Nell'Udinese, il rientrante Okaka fa coppia con Nestorovski.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Muytinck; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelaar; Okaka, Nestorovski.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

E' il primo match-point della 2019/2020. In virtù dei risultati di e , entrambe fermate sul pari, la ha la possibilità di conquistare il suo nono Scudetto consecutivo in caso di successo contro l' . Padroni di casa, però, a caccia di punti salvezza per blindare la permanenza in Serie A.

Udinese con il consueto 3-5-2 e il ritorno di Okaka, che rientra dalla squalifica e affianca Nestorovski in attacco: fuori Lasagna. Senza gli infortunati Walace, Jajalo e Mandragora tocca a De Paul posizionarsi davanti alla difesa, con Fofana e Sema ai propri lati e l'inserimento di Ter Avest sulla destra al posto di Larsen. In difesa il terzetto Becao-Ekong-Nuytinck.

La Juventus ritrova Bernardeschi dopo la squalifica: l'ex viola prende il posto di Douglas Costa nel tridente bianconero. Higuain nemmeno convocato, tocca ancora a Dybala. Niente Pjanic: gioca ancora Ramsey con Bentancur e Rabiot. In difesa, Rugani rimpiazza lo squalificato Bonucci in coppia con de Ligt.

