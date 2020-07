Quando la Juventus può vincere lo Scudetto: giovedì primo giorno utile

La Juventus è ormai ad un passo dalla conquista del suo nono Scudetto consecutivo. I bianconeri potrebbero festeggiare il 23 luglio.

E’ reduce da uno dei momenti più delicati della sua stagione, visto che ha messo in cascina due soli punti nelle ultime tre uscite di campionato, tuttavia la può già far partire il ‘countdown’ Scudetto.

A rendere più in discesa la strada che conduce al titolo sono stati i pareggi ottenuti da ed nel 34° turno di rispettivamente sui campi di e .

In virtù dei risultati maturati, la Juventus conserva un vantaggio di cinque lunghezze sui meneghini, ovvero i più diretti concorrenti, il tutto con una partita ancora da giocare: quella di questa sera contro la .

Qualora gli uomini di Sarri dovessero riuscire ad imporsi contro i biancocelesti allo Stadium, i punti in classifica diventerebbero 80, ovviamente 8 in più rispetto ai 72 dell’Inter.

Qualora alla fine del 34° turno la situazione dovesse effettivamente essere questa, già la prossima giornata di campionato potrebbe essere quella buona per festeggiare il nono titolo consecutivo. Il giorno del trionfo potrebbe essere quello di giovedì, ovvero quello di -Juventus, ma perché il titolo diventi realtà è necessario che si incastrino alcuni risultati di risultati.

COSA SERVE ALLA JUVENTUS PER VINCERE LO SCUDETTO NEL 35° TURNO

Per vincere il titolo il prossimo 23 luglio, è necessario che la Juventus batta la Lazio nel 34° turno. Così facendo, i punti di vantaggio sull’Inter sarebbero 8.

Nella prossima giornata i meneghini saranno impegnati mercoledì 22 luglio in casa contro la e per tenere vive le speranze di Scudetto saranno chiamati a vincere. Nel caso in cui a San Siro non si vada oltre il pareggio o che i gigliati riescano ad imporsi, la si ritroverebbe a disposizione il primo match point.

Vincendo infatti alla Dacia Arena contro l’Udinese, con una contemporanea mancata vittoria dell’Inter, i punti di vantaggio sui nerazzurri diventerebbero 10 o 11, il tutto quando le giornate alla fine del torneo sarebbero tre.

Tecnicamente in corsa per il titolo c'è anche l’Atalanta. Gli orobici hanno al momento 71 punti in classifica, il che vuol dire che in caso di vittoria della Juventus con la Lazio il distacco sarebbe di 9 lunghezze.

Qualora gli uomini di Gasperini dovessero riuscire a battere il martedì 21 luglio, l’Inter non dovesse battere la Fiorentina e la Juve dovesse superare l’Udinese, la Dea agguanterebbe il secondo posto in classifica, ma il distacco dai bianconeri resterebbe ovviamente immutato.

A quel punto la Juve vincerebbe comunque lo Scudetto perché potrebbe contare sui migliori risultati ottenuti negli scontri diretti. Il regolamento infatti prevede che in caso di arrivo a pari punti alla fine del torneo, sarebbe proprio quello degli scontri diretti il primo criterio da utilizzare per stabilire quale squadra arriva prima.

La Juventus ha vinto 3-1 a Bergamo ed ha pareggiato 2-2 a e quindi ha fatto meglio nella doppia sfida di andata e ritorno.