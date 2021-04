Udinese-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lotta salvezza e Champions League, Udinese contro Juventus: tutto sulla partita della 33ª giornata, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Juventus

Udinese-Juventus Data : 2 maggio 2021

: 2 maggio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

I risultati dell'ultimo turno non fanno dormire sonni tranquilli nè all'Udinese, nè alla Juventus. I friulani non sono ancora aritmeticamente salvi, il team allenato da Pirlo deve fare i conti invece con una lotta serrata per qualificarsi in Champions League.

Nonostante i 39 punti ed una sola lunghezza dalla quota 40, l'Udinese non dorme sonni tranquilli dopo il successo del Cagliari che sembra aver alzato la quota salvezza: la squadra di Gotti sembra comunque ad un passo dalla conferma in Serie A.

La Juventus è stata fermata dalla Fiorentina nell'ultima giornata e raggiunta dal Napoli: ora l'Atalanta è seconda, mentre i bianconeri devono vedersela con Milan e partenopei per terzo e quarto posto, in attesa di capire come si comporteranno anche Lazio e Roma.

Nella gara d'andata giocata lo scorso gennaio l'Udinese è caduta pesantemente allo Stadium per 4-1: nel posticipo del 15esimo turno vantaggio di De Paul, dunque goleada dei padroni di casa con la doppietta di Cristiano Ronaldo, il goal di Dybala e l'autorete di Zeegelaar.

In questo articolo troverete tutte le informazioni più importanti su Udinese-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino a consigli utili sulle possibilità per guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO UDINESE-JUVENTUS

La sfida del 34esimo turno tra Udinese e Juventus si giocherà domenica 2 maggio 2021 alle ore 18: alla Dacia Arena di Udine non ci saranno come di consueto i tifosi, causa restrizioni per combattere il coronavirus.

Udinese-Juventus sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky. I canali dedicati a questa sfida sono in particolare Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite).

I possessori di un abbonamento a Sky potranno seguire Udinese-Juventus anche in streaming grazie a Sky Go , applicazione fruibile tramite supporti come pc, smartphone e tablet.

Un'altra possibilità è data da NOW, il servizio di streaming e on demand di Sky che offre il meglio della programmazione dell'emittente satellitare attraverso l'acquisto di uno dei vari pacchetti disponibili.

Il match che vedrà opposte Udinese e Juventus verrà raccontato in tutti i suoi aspetti anche qui su Goal, dalle formazioni ufficiali alle azioni minuto per minuto della partita attraverso la nostra cronaca testuale.

Gotti non può contare sullo squalificato Musso, sostituito da Scuffet: davanti all'estremo difensore dentro Becao, Nuytinck e Bonifazi. Giocheranno larghi sulle fasce Molina e Stryger Larsen, mentre come interni agiranno Walace, De Paul e Stryger Larsen. Pereyra alle spalle di Okaka. Indisponibili Braaf, Deulofeu, Jajalo, Llorente, Nestorovski e Pussetto.

Nella Juventus non ci saranno Demiral, k.o, ma per il resto Conte potrà contare su tutta la rosa: Ronaldo e Morata in avanti con Dybala in panchina. Bentancur e Rabiot in mezzo, sugli esterni sono favoriti McKennie e Chiesa. Cuadrado terzini a completare un reparto composto anche da De Ligt, Bonucci e Danilo. In porta Szczesny.

UDINESE (3-5-1-1): Scuffet; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.