Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali: Bernardeschi titolare

Nell'Udinese c'è Okaka come prima punta, alle sue spalle Pereyra. Juventus con Dybala in avanti, Morata in panchina. Danilo dal 1'.

UDINESE (3-5-1-1): Scuffet; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.

Niente Scudetto nel 2020/2021 per la Juventus, che ora proverà a qualificarsi in Champions League come minimo traguardo della stagione. Bianconeri di scena al Friuli contro l'Udinese di Gotti, quasi salva e quindi decisa ad ottenere la massima posta contro Madama.

Gotti propone Okaka come unica punta, con Arslan, Walace e De Paul interni di centrocampo. Sulle fasce giocano Molina e Stryger Larsen, mentre in porta ci sarà Scuffet. In difesa partono titolari Becao, Nuytinck e Bonifazi.

Morata non è al meglio e partirà dalla panchina alla pari di Ramsey. Dybala e Ronaldo attaccanti di Pioli, larghi a centrocampo Bernardeschi e Cuadrado. In mezzo c'è Bentancur insieme a Mckennie, in porta titolare Szczesny, difeso da Danilo, De Ligt, Bonucci ed Alex Sandro.