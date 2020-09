Tutti i derby della Serie A 2020/21

Il Derby di Roma, Milano, Genova e Torino: tutte le date delle stracittadine di Serie A 2020/2021.

Per il secondo anno consecutivo non ci sarà il Derby di in , ma per il resto le altre grandi quattro stracittadine della massima serie verranno regolarmente disputate. Da Milano, con il Derby della Madonnina, fino a quello di Genova, della Lanterna, la Serie A 2020/2021 potrà ammirare ancora una volta le sfide più sentite di tutte.

Resta da capire se almeno per il girone di ritorno sarà possibile rivedere i tifosi allo stadio per creare il vero e proprio Derby: i tifosi di , , , , , , e non vedono l'ora di poter tornare a tifare dal vivo per le stracittadine di Serie A.

In calendario si comincia il 18 ottobre (nella prima giornata non sono possibili come da paletto consueto), con Inter-Milan alla quarta giornata: a parti invertite invece San Siro vedrà i rossoneri 'in casa' il 21 febbraio. Genova si illuminerà per i suoi due simboli alla sesta giornata di Serie A, precisamente il primo novembre, con ritorno il 3 marzo.

Altre squadre

Per vedere il Derby della Mole bisognerà attendere fino a dicembre, con Juventus-Torino prevista allo Stadium, unica stracittadina come noto che si gioca in due stadi diversi. La formazione granata ospiterà i bianconeri al Grande Torino per il 29esimo turno, il 3 aprile.

Infine, ultimo Derby, quello più infuocato d' : nella Capitale la Lazio 'ospiterà' la Roma il 17 gennaio, con fuoco alle polveri il 16 maggio per il penultimo turno di Serie A, in una giornata che tra l'altro ospita anche un altro Derby, seppur non ufficiale, quello d'Italia tra Inter e Juventus.

SERIE A 2020/2021, TUTTI I DERBY