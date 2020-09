Prima giornata Serie A 2020/21: calendario, partite, date

Inizia il campionato di Serie A 2020/2021: tutte le informazioni, gli orari e i giorni in cui si giocheranno le sfide della prima giornata.

Chiuso ad agosto il più lungo campionato di di sempre, l'edizione 2020/2021 riparte a metà settembre. Nel weekend del 18 e 19, infatti, prenderà il via il nuovo torneo del massimo campionato italiano con la prima giornata. Un lungo cammino che si concluderà a maggio, prima dell'Europeo 2021.

PRIMA GIORNATA SERIE A 2020/2021

Nella prima giornata che si giocherà tra il 18 e il 19 settembre 2021, la Juventus Campione in carica affronterà la Sampdoria in casa, proprio la squadra con cui i bianconeri hanno conquistato il nono Scudetto consecutivo lo scorso luglio.

Gara di cartello della prima giornata Lazio-Atalanta, ma questa non si giocherà a settembre, visti il rinvio della sfida, alla pari di Benevento-Inter, in virtù della stagione delle due squadre conclusasi a fine agosto tra Europa e .

Altre squadre

Il Napoli di Gattuso andrà a Parma per la prima giornata di Serie A, mentre il Milan giocherà in un San Siro ancora deserto ospitando il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Roma a casa di Juric, in quel di Verona, mentre la neopromossa Spezia si giocherà le sue chances in Friuli contro l'Udinese.

Genoa-Crotone e Sassuolo-Cagliari importanti sfide per cominciare al meglio il campionato, così come la sfida tra Fiorentina e Torino, decise ad allontanare gli ultimi deludenti campionati con un nuovo torneo importante che possa mettere da parte i fantasmi del passato.