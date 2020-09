Tutti i big match della Serie A 2020/21

Inter-Juventus, Napoli-Milan, Atalanta-Roma: il calendario di Serie A 2020/2021 e tutte le grandi sfide del campionato.

Una super stagione di 2020/2021, con grandi incontri dall'inizio alla fine per decretare il nuovo campione e capire se qualcuno dopo nove anni riuscirà a far abdicare la . Big match essenziali per lo Scudetto, anche visto e considerando alcuni di essi posizionati proprio sul finire del campionato.

Dalla prima alla 38esima giornata, quasi tutti i turni della Serie A 2020/21 stilati nel calendario presentano sfide da mille e una notte essenziali per lo Scudetto, la Champions e l' : già dal weekend del 20 settembre sfida tra la quarta e la terza dello scorso campionato, e .

Se la seconda giornata presenterà -Juventus, alla terza i tifosi si divideranno, vista la presenza sia di Lazio- , sia di Juventus- . Qualcosa di simile anche al settimo turno dell'8 novembre, con Lazio-Juventus e Atalanta- presenti nello stesso weekend.

Altre squadre

Il primo derby è previsto alla quarta giornata con Inter-Milan, mentre per vedere quello di Roma bisognerà attendere il penultimo turno. A novembre il Napoli di Gattuso dovrà sfidare in due giornate consecutive il Milan prima e la Roma poi, con i rossoneri che prima degli azzurri dovranno affrontare l'Atalanta nel turno precedente.

Anche la Juventus di Pirlo non potrà iniziare agevolmente, visto che dopo il match iniziale sulla carta più semplice contro la , Madama se la vedrà immediatamente contro la Roma all'Olimpico e dunque contro il Napoli di Gattuso allo Stadium.

SERIE A 2020/2021, I BIG MATCH