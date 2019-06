Totti lascia la Roma: "Mi dimetto dal mio ruolo, ma è un arrivederci"

Le parole di Francesco Totti nella conferenza stampa indetta presso la sede del CONI, a Roma: "Non è stata colpa mia, ma è un arrivederci".

La notizia era nell’aria da diversi giorni, adesso però è arrivata anche l’ufficialità: Francesco Totti lascia la .

L’ormai ex dirigente giallorosso ha annunciato in una conferenza stampa presso il Salone d’Onore del CONI il suo ‘arrivederci’ al club del quale è stato e sarà per sempre la bandiera più importante.

"Vorrei ringraziare il presidente Malagò per avermi dato questa possibilità. Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato una mail dove scrivevo alcune frasi per me inimmaginabili. Speravo che questo giorno non arrivasse mai ma è arrivato, che per me è molto brutto. Mi dimetto dal mio ruolo nella Roma, ho preso questa decisione difficilissima, ma non è stata colpa mia".

Totti spiega il motivo della sua dolorosa scelta, puntando il dito contro i vertici della società:

"Viste le condizioni credo sia stato doveroso e giusto prendere questa decisione, non ho mai avuto la possibilità di operare in modo effettivo sull'area tecnica. Mi hanno sempre tenuto fuori da tutto, non ho mai avuto la possibilità di esprimermi: il primo anno ci può stare, ma già nel secondo ho capito cosa volessi fare e non ci siamo mai trovati. Sapevano le mie intenzioni, volevo dare tanto a questa società, ma non hanno mai voluto".

La leggenda giallorossa mette il club davanti a tutto, l'addio per amore dei colori:

"Credo sia la decisione più coerente e giusta, davanti a tutti deve esserci la Roma, che deve essere una squadra da amare. Non devono esserci fazioni, ma un unico obiettivo. I presidenti, gli allenatori e i giocatori passano, ma le bandiere non passano. Ma diciamo che questo aspetto mi ha fatto pensare tanto e non è stata colpa mia prendere questa decisione. I presidenti passano, le bandiere no".

Totti svela il suo futuro, non è un addio alla Roma:

"Ai tifosi posso solo dire di continuare a tifare la Roma, questo momento di difficoltà mi rattrista. Per me è un arrivederci, non un addio, perchè vedendomi da fuori non credo di poter restare per sempre lontano dalla Roma. Adesso valuterò altre strade, ho tante proposte e valuterò ciò che è meglio per me".

L'ex capitano torna poi sul suo addio al calcio giocato, facendo riferimento a un rapporto ormai ai minimi termini con la società:

"Tutti sanno che mi hanno fatto smettere loro di giocare. Da 8 anni, da quando sono entrati gli americani hanno cercato in tutti i modi di poterci mettere da parte e alla fine ci sono riusciti. Il rapporto con Baldini non c'è mai stato. Troppi galli a cantare non servono dentro una società. Ci sono troppe persone che mettono bocca e fanno solo casini. Uno dei due doveva uscire, e mi sono fatto da parte io. Mi hanno fatto smettere di giocare e ora di fare il dirigente".

Seguono aggiornamenti.